Trump sube la tensión con Cuba al avalar la idea de que Rubio sea su futuro presidente tras corte de ayuda a la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo 11 de enero que le “parece bien” la idea de que su secretario de Estado, Marco Rubio, pueda ser el próximo presidente de Cuba, luego de compartir en su red social Truth Social un mensaje que planteaba esa posibilidad.

Las declaraciones de Trump se producen a una semana de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y tras el anuncio de que Cuba ya no recibirá apoyo proveniente de Caracas.

Trump, quien compartió un comentario publicado por un usuario en X que decía “Marco Rubio será presidente de Cuba”, respondió: “¡Suena bien para mí!”, generando especulación y atención mediática.

Tensión con Cuba tras corte de apoyo venezolano

Trump declaró que “no habrá más petróleo ni dinero yendo a Cuba — cero”, en referencia al fin de los suministros de crudo y financiamiento desde Venezuela, apoyo que, según él, había sostenido por años a la isla a cambio de “servicios de seguridad” para los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro.

Además, instó al Gobierno cubano a negociar “antes de que sea demasiado tarde”, aunque no precisó a qué tipo de trato se refería.

Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO ESO YA NO! La mayoría de esos cubanos están MUERTOS tras el ataque de Estados Unidos de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionistas que la mantuvieron como rehén durante tantos años.

Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!), para protegerla, y la protegeremos. NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO YENDO A CUBA: CERO.

Sugiero firmemente que lleguen a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE.

Gracias por su atención a este asunto. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América

Contexto geopolítico y críticas

La sugerencia sobre Rubio ocurre en momentos de alta tensión regional, con la política exterior de Estados Unidos enfocada en América Latina tras la intervención en Venezuela.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y uno de los principales impulsores de medidas contra Cuba y Venezuela, ha sido figura central en las decisiones de la administración de Donald Trump.

La política de Trump hacia la región ha encendido debates sobre la influencia de Estados Unidos en gobiernos soberanos y el futuro de las relaciones con países vecinos, en un contexto marcado por sanciones, cortes de suministro energético y advertencias diplomáticas.