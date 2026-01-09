Internacional
“Lo haremos por las buenas o por las malas”: la advertencia de Trump sobre Groenlandia
Donald Trump afirmó que "hará algo" con Groenlandia para, según él, evitar que la isla sea conquistada por Rusia o China.
El presidente estadounidense, Donald Trump, durante una reunión con ejecutivos del sector petrolero y gasístico en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 9 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El presidente Donald Trump dijo este 9 de enero que no permitirá que China o Rusia ocupen Groenlandia, por lo que ha tomado la decisión de “hacer algo” con la isla, “ya sea por las buenas o por las malas”.
El mandatario habló en la Casa Blanca y reiteró en múltiples ocasiones que hará algo con Groenlandia, “les guste o no”, para, según él, evitar que esa isla sea conquistada por Rusia o China.
Según Trump, EE. UU. debe tener control sobre la isla del Ártico por motivos de “seguridad”.
“Ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes”, afirmó Trump.
El mandatario cuestionó también la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia, al afirmar que “el hecho de que desembarcaran ahí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra”.
“Me gustaría llegar a un acuerdo, ya sabe, por las buenas; pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas”, repitió Trump este viernes.
Además, rechazó cualquier arreglo que no implique la obtención o control de Groenlandia.
“Porque cuando lo poseemos, lo defendemos. No se defienden los arrendamientos de la misma manera: hay que ser propietario”, dijo Trump.
“Los países tienen que tener propiedad; y se defiende la propiedad, no se defienden los arrendamientos; y tendremos que defender Groenlandia”, continuó.
