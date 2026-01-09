“Lo haremos por las buenas o por las malas”: la advertencia de Trump sobre Groenlandia

El presidente Donald Trump dijo este 9 de enero que no permitirá que China o Rusia ocupen Groenlandia, por lo que ha tomado la decisión de “hacer algo” con la isla, “ya sea por las buenas o por las malas”.

El mandatario habló en la Casa Blanca y reiteró en múltiples ocasiones que hará algo con Groenlandia, “les guste o no”, para, según él, evitar que esa isla sea conquistada por Rusia o China.

Según Trump, EE. UU. debe tener control sobre la isla del Ártico por motivos de “seguridad”.

“Ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes”, afirmó Trump.

El mandatario cuestionó también la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia, al afirmar que “el hecho de que desembarcaran ahí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra”.

PRESIDENT TRUMP on the importance of Greenland:



"If we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen." pic.twitter.com/BRBEn5cDV9 — Fox News (@FoxNews) January 9, 2026

“Me gustaría llegar a un acuerdo, ya sabe, por las buenas; pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas”, repitió Trump este viernes.

Además, rechazó cualquier arreglo que no implique la obtención o control de Groenlandia.

TRUMP: "If we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay?"



"I would like to make a deal the easy way. But if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way."



"I'm a fan of Denmark...but,… pic.twitter.com/xDuqtD4yKT — Fox News (@FoxNews) January 9, 2026

“Porque cuando lo poseemos, lo defendemos. No se defienden los arrendamientos de la misma manera: hay que ser propietario”, dijo Trump.

“Los países tienen que tener propiedad; y se defiende la propiedad, no se defienden los arrendamientos; y tendremos que defender Groenlandia”, continuó.

