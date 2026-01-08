Por qué Donald Trump quiere Groenlandia y qué se lo impide

Las declaraciones de Trump y sus principales asesores han sembrado la alarma en las capitales europeas, provocando algunas de sus respuestas más contundentes hasta la fecha y una advertencia por parte de Dinamarca de que una intervención militar pondría fin a la alianza de la OTAN. Esto ocurre días después de que Estados Unidos utilizara sus fuerzas armadas para detener al presidente venezolano Nicolás Maduro. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a los legisladores en una reunión informativa a puertas cerradas el lunes que la escalada en la retórica era parte de una estrategia más amplia para aumentar la presión sobre Dinamarca para que venda el territorio, dijo un funcionario familiarizado con la reunión informativa.

Esto es lo que debe saber:

¿Por qué Groenlandia es tan atractiva para Trump?

Rica en recursos naturales sin explotar, escasamente poblada y estratégicamente ubicada en el Ártico, Groenlandia ha sido una obsesión recurrente de Trump desde su primer mandato, cuando planteó la posibilidad de que Estados Unidos comprara la isla a Dinamarca, de la que es un territorio autónomo. Dinamarca rechazó rotundamente la propuesta. La isla cuenta con yacimientos de diamantes, grafito, litio, cobre, níquel y galio. También posee petróleo y tierras raras, como el neodimio y el disprosio, de los cuales China y Rusia son los principales productores mundiales, según la Real Sociedad de Química. Las tierras raras se pueden utilizar en teléfonos inteligentes, imanes potentes y tecnologías de defensa.

La isla, que técnicamente forma parte del continente norteamericano, está estratégicamente situada a lo largo de la Brecha GIUK (llamada así por las iniciales de Groenlandia, Islandia y Reino Unido), donde la OTAN monitorea los movimientos navales rusos en el Atlántico Norte. Durante el fin de semana, Trump se quejó de que la isla estaba "cubierta" de barcos rusos y chinos. En respuesta, funcionarios europeos afirmaron que, si bien Moscú y Pekín han incrementado su actividad en la región, la mayor parte de esta se concentra en otras zonas del Ártico, sin que se haya registrado un repunte de actividad cerca de Groenlandia.

Estados Unidos ya tiene una base militar en la isla, la Base Espacial Pituffik, que fue construida a principios de la Guerra Fría en un lugar estratégico para misiones de defensa contra misiles y vigilancia espacial, según la Fuerza Espacial estadounidense. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el martes que la adquisición de Groenlandia es una "prioridad de seguridad nacional" de Estados Unidos, lo que serviría como un factor disuasorio vital para los adversarios de Washington en la región ártica. "Por supuesto, recurrir a las Fuerzas Armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del Comandante en Jefe", añadió.

Aunque Rubio ha declarado a los legisladores que la retórica reciente es una maniobra para presionar a Dinamarca a vender Groenlandia, Marion Messmer, directora del Programa de Seguridad Internacional del centro de estudios londinense Chatham House, afirmó que sigue siendo "extremadamente preocupante" que funcionarios de la Casa Blanca hayan "amenazado con una acción militar, pero no la hayan descartado". Los líderes europeos no tuvieron más remedio que tomar en serio la preocupación de Trump por Groenlandia, ya que "hay demasiado en juego" como para ignorarlo, afirmó.

¿Cómo ha respondido Dinamarca?

Groenlandia ha formado parte de Dinamarca durante más de 300 años, inicialmente como colonia y, a partir de 1979, como territorio autónomo. En 2008, la isla aprobó la Ley de Autogobierno, que le otorga un mayor autogobierno, pero la responsabilidad de su defensa y política exterior sigue recayendo en Dinamarca. Las aspiraciones de Trump de comprar Groenlandia tensaron las relaciones con Dinamarca durante su primer mandato. Cuando regresó al cargo el año pasado y el asunto volvió a surgir, los funcionarios daneses reiteraron que Groenlandia no estaba en venta, pero también se comprometieron a colaborar con Washington para reforzar la presencia de seguridad estadounidense en la isla y, potencialmente, aumentar las inversiones estadounidenses en minería.

Los líderes daneses también afirmaron que aumentaron el gasto en seguridad en el Ártico en 13.700 millones de dólares el año pasado. El domingo, un día después de la operación militar estadounidense en Venezuela, Trump dijo a los periodistas: “Hablemos de Groenlandia en 20 días”. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha respondido directamente a la sugerencia de que Estados Unidos podría usar la fuerza para apoderarse de la isla. «Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, todo se detendrá, incluida la OTAN y, por lo tanto, la seguridad que se ha proporcionado desde el final de la Segunda Guerra Mundial», declaró Frederiksen a un canal de televisión danés.

Lars-Christian Brask, vicepresidente del Parlamento danés, dijo que Dinamarca estaba tomando "en serio" los comentarios de Trump, al tiempo que reiteró que Estados Unidos y Dinamarca eran socios y aliados de largo plazo. "Un país de la OTAN no exige territorio de otro país de la OTAN", declaró Brask en una entrevista con Bloomberg News el miércoles. "Es inaudito y una falta de respeto". Messmer dijo que un ataque estadounidense a Groenlandia “pondría fin a la alianza en su forma actual, ya que un miembro de la alianza atacaría a otro, una acción sin precedentes”.

Varios líderes europeos también ofrecieron su apoyo a Dinamarca, emitiendo una declaración conjunta el martes que afirmaba que "la inviolabilidad de las fronteras" es un principio universal y que "Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen". La declaración también contó con el respaldo de Canadá. Ulrik Pram Gad, investigador principal del Instituto Danés de Estudios Internacionales, dijo en una entrevista el miércoles que muchos daneses sienten una sensación de "traición" derivada de la retórica de Trump, dado el apoyo de Dinamarca a Estados Unidos en el Medio Oriente y en Afganistán, donde Dinamarca perdió al menos 43 soldados en combate. “Éramos aliados leales de Estados Unidos”, dijo Gad.

¿Tiene Europa alguna influencia sobre Estados Unidos?

Tanto Messmer como Gad señalaron que los líderes europeos tienen algunas opciones para rechazar los planes de Trump, aunque enfrentarían desafíos prácticos. Los países europeos podrían revisar su apoyo a las bases militares estadounidenses y posiblemente tomar medidas para reducir el acceso o aumentar los costos que perturbarían la estrategia estadounidense, afirmó Messmer, señalando que Gran Bretaña, en particular, había sido "una plataforma de operaciones de EE. UU. en el Mediterráneo y Oriente Medio durante mucho tiempo". Sin embargo, también señaló que Estados Unidos actualmente desempeña "varias funciones esenciales para la OTAN".

Gad agregó que, si bien en teoría las naciones europeas podrían usar políticas comerciales o tributarias para presionar a Estados Unidos, en la práctica tal medida podría significar “la desintegración de la OTAN”.

¿Qué piensan los groenlandeses sobre las aspiraciones de Trump?

Dos encuestas realizadas por periódicos groenlandeses y daneses el año pasado revelaron que una abrumadora mayoría de los groenlandeses se oponía a la anexión o a la incorporación a Estados Unidos, aunque la encuesta danesa también reveló que la mayoría de los encuestados apoyaba la independencia de Dinamarca. La isla tiene una población de aproximadamente 57.000 habitantes, de los cuales aproximadamente el 90 % son de ascendencia inuit.

Como territorio autónomo, Groenlandia tiene derecho a declarar su independencia, y Gad afirmó que Dinamarca no tenía soberanía sobre la isla ni la facultad de venderla. «Se podría especular que los groenlandeses podrían, según el derecho internacional, venderse a otro país, pero... la probabilidad de que eso ocurra es totalmente imposible», afirmó. En entrevistas con The Washington Post el mes pasado, la mayoría de la gente insistió en que su tierra natal no estaba en venta. Los líderes del territorio han declarado que aceptan inversiones extranjeras, pero no buscan nuevos supervisores.

En una conferencia de prensa esta semana, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, instó a sus compatriotas isleños a mantener la calma y la unidad. "No estamos en una situación en la que pensemos que el país pueda tomar el control de la noche a la mañana, y por eso insistimos en que queremos una buena cooperación", declaró, según Associated Press. "Estados Unidos no puede simplemente conquistar Groenlandia".