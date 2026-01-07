“No estamos improvisando”: Qué dijo Marco Rubio sobre los planes que tiene EE. UU. con Venezuela

Tras la captura de Nicolás Maduro, este 7 de enero el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que sí existe un plan para Venezuela, y que no se está "improvisando" sobre las decisiones del país sudamericano.

"No estamos improvisando", dijo Rubio a varios periodistas luego de una sesión que tuvo él y varios funcionarios de Trump con senadores del Congreso.

Rubio insistió que los funcionarios han "detallado y descrito los planes que tienen sobre Venezuela, luego de que varios legisladores demócratas criticaran el operativo estadounidense sobre Venezuela.

También indicó que en Venezuela habrá un proceso que constará presuntamente de tres fases, la primera es la estabilización del país, luego la recuperación económica y finalmente la transición de poder.

El secretario de Estado agregó que el Gobierno interino de Venezuela quiere que el crudo que transporta uno de los petroleros que fue incautado este miércoles sea "parte de un acuerdo" con EE. UU.

Por tanto, Rubio informó que Venezuela enviará alrededor de 50 millones de barriles de petróleo, y así sean comercializados por EE. UU.

🇺🇸🇻🇪 | AHORA — Marco Rubio:



"Tenemos un proceso triple en Venezuela. El primer paso es la estabilización del país. La segunda fase será la recuperación, asegurando que Occidente tenga acceso a los mercados venezolanos. La tercera fase será la transición".pic.twitter.com/eoXrlWW6QS — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 7, 2026

"Uno de esos barcos incautados que transportaban petróleo en el Caribe, ¿saben lo que están pidiendo las autoridades interinas en Venezuela? Quieren que ese petróleo incautado forme parte de este acuerdo", dijo Rubio.

Rubio afirmó que Delcy Rodríguez, quien dirige la administración de Venezuela ha "entendido que la única forma de transportar petróleo y generar ingresos es cooperando directamente con EE. UU.".

Washington ha descartado por el momento a los principales representantes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, para gestionar el país tras la deposición de Maduro y ha subrayado que seguirá incautando por el momento petroleros sancionados ligados al transporte de crudo venezolano, algo que lleva haciendo desde diciembre.

Lea también: ¿Existe realmente el Cartel de los Soles? La figura que EE. UU. declaró terrorista, pero que la Justicia puso en duda