Internacional
Qué implica la restricción de visado a 75 personas vinculadas al Cartel de Sinaloa por parte de EE. UU.
Marco Rubio, secretario de Estado, anunció en redes sociales que 75 personas vinculadas al cartel de Sinaloa tendrán restricciones en sus visados.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla con los medios de comunicación sobre Irán antes de una sesión informativa clasificada con legisladores en el Capitolio de EE. UU., en Washington, D. C., EE. UU., el 3 de marzo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El Gobierno de Estados Unidos anunció este 20 de abril la restricción de visado a 75 personas vinculadas con el cartel de Sinaloa, acciones que forman parte de su campaña contra el narcotráfico.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dio el anuncio y señaló que las 75 personas son "familiares, socios personales o empresariales vinculados con la organización criminal".
"El cartel de Sinaloa trafica fentanilo ilícito, que el presidente Donald Trump designó como arma de destrucción masiva, y otras drogas letales que perjudican a las comunidades estadounidenses", señaló Rubio.
También indicó que la restricción de visas forma parte de una estrategia de la Administración de Donald Trump para "erradicar a los carteles que operan en el continente y resguardar la seguridad de los estadounidenses".
Marco Rubio no brindó detalles sobre las identidades de las personas sancionadas.
"Imponer restricciones de visado a los narcotraficantes, a sus familiares y a sus estrechos asociados personales y comerciales no solo impedirá su entrada en nuestra nación", afirmó Rubio.
Añadió: "Esta medida también servirá como elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas".
En las últimas semanas no ha sido la única acción que la Administración de Donald Trump ha efectuado contra los carteles de droga, ya que la semana pasada, en Los Ángeles, cuatro integrantes de una familia fueron detenidos por sus supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa.
A las cuatro personas se les imputaron varios cargos vinculados con el narcotráfico, el tráfico de fentanilo y metanfetamina, así como la posesión de armas de fuego.
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