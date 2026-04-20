Qué implica la restricción de visado a 75 personas vinculadas al Cartel de Sinaloa por parte de EE. UU.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este 20 de abril la restricción de visado a 75 personas vinculadas con el cartel de Sinaloa, acciones que forman parte de su campaña contra el narcotráfico.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dio el anuncio y señaló que las 75 personas son "familiares, socios personales o empresariales vinculados con la organización criminal".

"El cartel de Sinaloa trafica fentanilo ilícito, que el presidente Donald Trump designó como arma de destrucción masiva, y otras drogas letales que perjudican a las comunidades estadounidenses", señaló Rubio.

También indicó que la restricción de visas forma parte de una estrategia de la Administración de Donald Trump para "erradicar a los carteles que operan en el continente y resguardar la seguridad de los estadounidenses".

Marco Rubio no brindó detalles sobre las identidades de las personas sancionadas.

"Imponer restricciones de visado a los narcotraficantes, a sus familiares y a sus estrechos asociados personales y comerciales no solo impedirá su entrada en nuestra nación", afirmó Rubio.

The Trump Administration continues to make our nation and region safer and stronger. Today, I’m taking steps to impose visa restrictions on 75 individuals who are family members or close associates of persons linked to the Sinaloa Cartel sanctioned under E.O. 14059. @StateDept… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 20, 2026

Añadió: "Esta medida también servirá como elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas".

En las últimas semanas no ha sido la única acción que la Administración de Donald Trump ha efectuado contra los carteles de droga, ya que la semana pasada, en Los Ángeles, cuatro integrantes de una familia fueron detenidos por sus supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa.

A las cuatro personas se les imputaron varios cargos vinculados con el narcotráfico, el tráfico de fentanilo y metanfetamina, así como la posesión de armas de fuego.

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