Justicia
Quién es el exalcalde de San Marcos sentenciado a 27 años de prisión en Estados Unidos
Una investigación de 2015 reveló que un exalcalde guatemalteco participó en una organización de narcotráfico para trasladar toneladas de cocaína desde Colombia a Estados Unidos.
El exalcalde de San Marcos Crysthian Omar Escobar Ángel fue sentenciado en Texas por delitos relacionados con el narcotráfico. (Foto Prensa Libre: Imagen tomada de Facebook)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un guatemalteco fue sentenciado en Texas a más de 27 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
El sentenciado es Crysthian Omar Escobar Ángel, de 48 años, por los cargos de conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, con el conocimiento de que sería transportada hacia territorio estadounidense.
El fiscal federal Jay R. Combs anunció que, el 7 de abril de 2026, el juez federal Amos Mazzant sentenció al guatemalteco a 327 meses de cárcel, equivalentes a 27 años y tres meses.
De acuerdo con información de la fiscalía, agentes federales identificaron e iniciaron una investigación en 2015 sobre una estructura de narcotráfico que operaba en Centroamérica y Norteamérica.
Las autoridades señalaron que la organización utilizaba una "infraestructura sofisticada para fabricar y distribuir toneladas de cocaína" proveniente de Colombia, a través de Centroamérica y con destino final en Estados Unidos.
Escobar Ángel fue identificado como responsable de una parte de estas actividades en Guatemala y fue acusado en el Distrito Este de Texas en 2019.
En diciembre de 2022, el Ministerio Público (MP) presentó la solicitud de retiro de inmunidad contra Escobar, ya que se desempeñaba como alcalde en El Rodeo, San Marcos; por el partido Compromiso Renovación y Orden (CREO), y era requerido para extradición.
En el tribunal, Escobar fue señalado de estar involucrado en amenazas como: "Déjame hablar con alguien, solo necesito algunos detalles para mañana y le echaremos veneno… Déjame a ese… Vamos a darle una paliza…".
Según la acusación del Gobierno de Estados Unidos, el exjefe edil supuestamente tenía contactos con organizaciones como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, agrupaciones dedicadas a fabricar y al traslado de cocaína, metanfetamina y heroína.
El caso fue investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).