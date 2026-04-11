Quién es el exalcalde de San Marcos sentenciado a 27 años de prisión en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un guatemalteco fue sentenciado en Texas a más de 27 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

​El sentenciado es Crysthian Omar Escobar Ángel, de 48 años, por los cargos de conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, con el conocimiento de que sería transportada hacia territorio estadounidense.

​El fiscal federal Jay R. Combs anunció que, el 7 de abril de 2026, el juez federal Amos Mazzant sentenció al guatemalteco a 327 meses de cárcel, equivalentes a 27 años y tres meses.

​De acuerdo con información de la fiscalía, agentes federales identificaron e iniciaron una investigación en 2015 sobre una estructura de narcotráfico que operaba en Centroamérica y Norteamérica.

​Las autoridades señalaron que la organización utilizaba una "infraestructura sofisticada para fabricar y distribuir toneladas de cocaína" proveniente de Colombia, a través de Centroamérica y con destino final en Estados Unidos.

​Escobar Ángel fue identificado como responsable de una parte de estas actividades en Guatemala y fue acusado en el Distrito Este de Texas en 2019.

​En diciembre de 2022, el Ministerio Público (MP) presentó la solicitud de retiro de inmunidad contra Escobar, ya que se desempeñaba como alcalde en El Rodeo, San Marcos; por el partido Compromiso Renovación y Orden (CREO), y era requerido para extradición.

​En el tribunal, Escobar fue señalado de estar involucrado en amenazas como: "Déjame hablar con alguien, solo necesito algunos detalles para mañana y le echaremos veneno… Déjame a ese… Vamos a darle una paliza…".

Según la acusación del Gobierno de Estados Unidos, el exjefe edil supuestamente tenía contactos con organizaciones como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, agrupaciones dedicadas a fabricar y al traslado de cocaína, metanfetamina y heroína.

​El caso fue investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).