Chele Peña y sus nexos con el cartel de Sinaloa y el trasiego de drogas a Estados Unidos

Baldemar Roque Negrete, alias “Chele Peña”, fue extraditado a Estados Unidos el 20 de marzo del 2026 para enfrentar cargos por narcotráfico en el Distrito Este de Texas. Según la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, está señalado de integrar una red vinculada con el cartel de Sinaloa.

“Chele Peña”, ciudadano hondureño, enfrentará cargos ante el Departamento de Estado de EE. UU. por sus vínculos con la organización criminal cartel de Sinaloa”, indicó la embajada en sus redes sociales.

Roque Negrete es acusado de conspirar para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento de que la droga sería trasladada hacia Estados Unidos.

Las investigaciones lo vinculan con una estructura de tráfico de drogas que operaba en Sur, Centro y Norteamérica, bajo el mando de Los Chapitos, hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Según el Ministerio Público (MP), Roque Negrete utilizaba distintas identidades, entre ellas: Alex Javier Cardona Estrada, Byron Leonel Reyes Castillo, Auner Montoya Ordóñez y Lucas Waldemar Roque Negrete.

Las autoridades señalan que, desde el 2016, habría integrado una estructura dedicada al trasiego de drogas a gran escala, con operaciones en varios países de la región. También se le atribuye haber dirigido y supervisado actividades de narcotráfico en Honduras, Guatemala y otras naciones, al menos hasta agosto del 2019.

Tras su captura, ocurrida el 26 de enero en la calzada Miguel García Granados, Zacapa, fue trasladado vía aérea hacia Ciudad de Guatemala y permaneció en prisión hasta su extradición.

El Departamento de Estado de EE. UU. indicó que Roque Negrete compareció ante un tribunal federal en Texas el 24 de marzo del 2026. Añadió que, de ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

Cooperación internacional

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala destacó la investigación coordinada entre autoridades guatemaltecas y unidades apoyadas por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), así como por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), que permitió la captura del presunto narcotraficante.

Estados Unidos indicó que el caso forma parte de acciones conjuntas para desarticular redes vinculadas con el cartel de Sinaloa y otras estructuras criminales que utilizan la región como corredor para el tráfico de drogas hacia su territorio.