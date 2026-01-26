Capturan en Zacapa a “Chele Peña”, al primer extraditable del 2026 por narcotráfico

“Chele Peña” fue capturado por la PNC en Zacapa. Es el primer detenido del año con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Agentes antinarcóticos custodian a Alex “C”, trasladado vía aérea hacia Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) reportó este lunes 26 de enero la captura de Alex “C”, de 43 años, quien posee nacionalidad guatemalteca y/o hondureña, en la calzada Miguel García Granados, Zacapa.

Alex “C”, alias “Chele Peña”, es requerido por una corte de Estados Unidos, donde enfrenta cargos por conspiración para manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

Según la acusación, tenía la intención, conocimiento y causa razonable para creer que la droga sería importada ilegalmente a ese país.

Se trata del primer detenido del 2026 con fines de extradición por delitos vinculados al narcotráfico, de acuerdo con el reporte oficial de la PNC.

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado vía aérea en un helicóptero de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación (Unagob) hacia Ciudad de Guatemala, donde quedó bajo resguardo de las autoridades judiciales competentes.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

