Pronunciamiento bipartidista de EE. UU. advierte riesgos de criminalización en elección del MP en Guatemala

Las elecciones de segundo grado serán vitales para que Guatemala mantenga una buena relación con Estados Unidos, según una nota de senadores de ese país enviada al Secretario de Estado, Marco Rubio.

La carta llega a días que el proceso de renovación de fiscal general alcance a una etapa decisiva. La Comisión de Postulación planifica conformar la nómina de seis candidatos el próximo viernes 17 de abril.

La nota fue firmada por los senadores Mike Lee, republicano, y Tim Kaine, demócrata. El pronunciamiento bipartidista llegó ante el secretario Marco Rubio el pasado 8 de abril.

Según los senadores estadounidenses, buscan que los procesos permitan una relación constructiva, consistente y productiva, permitiendo entidades de justicia independientes.

Remarcan que consideran prudente que Estados Unidos mantenga el apoyo a favor de aquellos perfiles que buscan la transparencia y la libertad, por encima de actores que podrían estar relacionados con temas de criminalización.

El proceso de elecciones de segundo grado que está por finalizar es el relacionado a la máxima jefatura del Ministerio Público (MP), nombramiento que le corresponde directamente el presidente, Bernardo Arévalo.

El proceso de segundo grado que ya finalizó, fue el de magistrados al Tribunal Supremo Electoral; mientras que la renovación de Contralor General de Cuentas comenzará en algunos meses.

La Corte de Constitucionalidad (CC), si bien no se rige bajo el mismo mecanismo, ya se renovó y sus autoridades tomarán posesión el próximo 14 de abril.

Mientras que la elección de rector de la USAC, que tampoco se rige bajo un proceso de postulación, dejó una cuestionada reelección a favor de Walter Mazariegos, que mantiene los señalamientos sociales de un aparente fraude.