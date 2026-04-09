Consuelo Porras dice estar lista para otra gestión y por falta de tiempo no presenta plan de trabajo

La Comisión de Postulación para fiscal general del Ministerio Público (MP) continuó este jueves 9 de abril con las entrevistas a aspirantes al cargo, y fue el turno de la actual fiscal, Consuelo Porras.

Frente a la comisión, a Porras se le dio espacio para que presentara su plan de trabajo y los ejes a los que daría prioridad si llegara a ocupar de nuevo el cargo.

La entrevista se dividió en un máximo de siete minutos para la presentación del plan de trabajo; luego, en una fase de preguntas y respuestas, con un máximo de tres minutos para responder cada interrogante.

Porras indicó a los comisionados que presentaría el plan de trabajo del MP 2026-2030. Previo a ello, señaló que haría una “reseña de la transformación institucional” del ente investigador.

Presentó diapositivas e indicó que su plan es un seguimiento “a la mejora continua” del MP; sin embargo, se enfocó en destacar la cobertura del ente investigador alcanzada a escala nacional, según la funcionaria.

También remarcó que ha trabajado en la habilitación de agencias especializadas y que han logrado cuatro certificaciones internacionales, las cuales, según ella, hacen más eficiente el servicio que presta el MP y permiten “rendir cuentas y generar la transparencia” en el trabajo de la Fiscalía.

Los minutos de su exposición continuaron y Porras siguió con la presentación de los “logros” durante su gestión.

Afirmó que lograron un 99.7% de resolución de casos en mora y un 98% en resolución de casos nuevos. Según ella, la eficiencia del MP en el 2025 fue del 116% y el 95% en satisfacción del usuario.

El tiempo concluyó y la Comisión le indicó: “disculpe, ha concluido su tiempo, vamos a pasar a la segunda fase, que es de pregunta y respuesta”.

Una de las preguntas fue que explicara, en resumen, tres objetivos que ordenarían su política general como institución. Porras respondió que el plan estaría orientado a una “justicia pronta y cumplida y el acceso a la justicia de toda la ciudadanía sin discriminación”.

Uno de los comisionados le indicó que, cuando le preguntaron por su plan de trabajo, ella mencionó "la objetividad", por lo que le pidieron ampliar si ese principio contrasta con ciertas acciones del MP. La fiscal indicó que las acciones del MP no contrastan con la objetividad, sino que la complementan para ser efectivos en la investigación.

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Otra pregunta fue por qué considera que, pese a los cuestionamientos y al rechazo social a su gestión, reúne las condiciones para continuar en el cargo. Porras respondió que “hay que diferenciar la percepción de la realidad”.

Afirmó que son auditados a escala nacional y que el 95% de los usuarios del sistema establecen “su complacencia” con los beneficios que reciben de la Fiscalía.

Remarcó “tener todas las capacidades no solo de conformidad con lo que establece la ley; en mi caso siempre se han cumplido con todos los requisitos de idoneidad, capacidades, honorabilidad para desempeñar el cargo”.

Indicó que, de ser elegida, su nueva gestión sería un seguimiento de lo ya implementado, lo que conlleva el plan de mejora continua, pues todo está instalado con capacidad.

Dijo que las personas que son investigadas nunca estarán de acuerdo con la actuación del MP.

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Porras aseguró que ha sido criticada porque “no tiene ninguna selección” en su actuación, la cual ha sido regida “por las leyes y la Constitución”.

Posteriormente, la Comisión le agradeció por el informe que rindió en la fase de entrevistas, por lo que no tuvo tiempo de presentar su plan de trabajo.

Defendió el trabajo de los fiscales que llevan los casos y que el MP está sometido a controles judiciales.

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