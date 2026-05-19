Por qué un juez prohibió al ICE arrestar personas en tribunales de inmigración en Nueva York

El pasado 18 de mayo, un juez federal de Nueva York decidió prohibir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) lleven a cabo arrestos dentro o en los alrededores de tribunales de inmigración.

La reciente decisión judicial también representa un cuestionamiento sobre la base legal de las capturas efectuadas por agentes migratorios, además de revertir varios fallos previos.

El juez Kevin Castel emitió la orden en el Distrito Sur de Nueva York. Entre sus argumentos, el magistrado afirmó que la política utilizada por el Gobierno federal para justificar los arrestos está basada en una “interpretación errónea” de las reglas.

En específico, el juez menciona que las autoridades habrían malinterpretado las directrices internas del Departamento de Seguridad Nacional.

La reciente decisión de Castel, según la agencia EFE y otros expertos, constituye una respuesta inesperada, debido a que anteriormente el juez permitió que este tipo de detenciones se llevara a cabo.

No fue sino hasta marzo, cuando el Gobierno de Donald Trump reconoció que cometió un error al aplicar de manera errónea la guía administrativa.

Las detenciones dentro o cerca de los tribunales de migración han sido una de las prácticas más controversiales y criticadas del gobierno de Donald Trump.

Muchos migrantes han sido detenidos durante audiencias rutinarias, lo que ha provocado numerosas denuncias por el impacto negativo en la asistencia que reciben los inmigrantes durante sus procesos.

Muchas de las denuncias, presentadas por organizaciones civiles, argumentan que estas detenciones no solo provocan miedo entre los migrantes, sino que también afectan el acceso al debido proceso.

Lea también: ¿Un cuaderno y una pistola? Qué objetos de Luigi Mangione serán utilizados como pruebas en su caso













