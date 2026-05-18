¿Un cuaderno y una pistola? Qué objetos de Luigi Mangione serán utilizados como pruebas en su caso

Un juez encargado del caso de Luigi Mangione, acusado de asesinar al director general de UnitedHealthcare, Brian Thompson, admitió este 18 de mayo que tanto la supuesta arma utilizada en el crimen como el cuaderno con varios registros incautados al joven serán admitidos como pruebas durante el juicio.

Gregory Carro, juez encargado del caso, hizo pública su decisión antes de que Mangione compareciera ante un tribunal estatal.

Sin embargo, Carro dijo que también descartó varios objetos encontrados cuando Mangione fue detenido en Pensilvania.

Dichos objetos, según el juez, son “una revista, el teléfono celular de Mangione, su pasaporte, la billetera y un chip informático”.

Todo comenzó tras una petición de la defensa de Mangione, en la que buscaba desestimar algunas de las pruebas encontradas cuando el acusado fue detenido en un McDonald’s.

Según la defensa de Mangione, era necesario desestimar “varias de las pruebas”, ya que la captura se llevó a cabo sin una orden judicial y fuera de los límites del registro incidental al arresto.

Otros de los objetos que el juez admitió como pruebas fueron otro cuaderno de color rojo y escritos inculpatorios de Mangione.

“El hecho de que los agentes fotografiaran cada una de las páginas demuestra que el propósito era catalogar y no investigar, y (el agente Jon) Burns tuvo el cuidado de documentar cada página del cuaderno para protegerse frente a reclamaciones por daños o manipulación”, dijo el juez.

Medios estadounidenses señalan que, en dicho cuaderno, había una lista de tareas que Mangione iba a hacer antes del asesinato de Thompson, además de un escrito en el que el hombre critica a las aseguradoras de salud.

Mangione se declaró inocente y actualmente se encuentra detenido en una cárcel federal de Nueva York.

A judge ruled some items police retrieved from Luigi Mangione’s backpack — including a gun and a notebook that allegedly included the manifesto — could be admitted as evidence in his trial on murder charges for the killing of United Healthcare’s CEO. https://t.co/Yo4RhgNbyl pic.twitter.com/sxhXzTCewr — The Washington Post (@washingtonpost) May 18, 2026

El acusado enfrenta cargos federales y estatales por delitos como asesinato.

Lea también: Luigi Mangione, acusado de haber matado a ejecutivo de EE. UU., se declara no culpable











