Internacional

Qué pasará con Luigi Mangione luego de que juez dictaminara que no podrá ser condenado a muerte

Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte en su caso federal, luego de que una jueza desestimara este 30 de enero los cargos que lo hacen susceptible a esta condena.

EFE

|

Luigi Mangione appears during a pretrial suppression hearing in Manhattan Criminal Court

Luigi Mangione comparece durante una audiencia previa al juicio en el Tribunal Penal de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, el 18 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, no se enfrentará a la pena de muerte en su caso federal después de que una jueza desestimara este viernes los cargos que lo hacían susceptible de esta condena.

La jueza Margaret Garnett, aceptó retirar los cargos tres y cuatro, acoso interestatal y asesinato con arma de fuego, que son los que convertían su proceso federal en un caso con posibilidad de pena capital.

La noticia se hizo pública con un documento legal minutos antes de que empezara una vista del caso en el Tribunal Federal de Estados Unidos en Manhattan.

Antes de entrar, los simpatizantes del joven de 27 años, en su mayoría mujeres, gritaron de alegría al unísono.

La mayoría de sus seguidores iban vestidos de verde, color que se convirtió en símbolo de apoyo a Mangione por el personaje del videojuego Super Mario, e hicieron cola fuera del tribunal para poder entrar a la audiencia como público pese a que la sensación térmica rondaba hoy los -20 º Celsius (-4º Fahrenheit).

Por su parte, en el equipo de defensa de Mangione se vieron abrazos, apretones de manos y muchas sonrisas.

Mangione, que se ha declarado inocente y está detenido en una cárcel federal de Nueva York, entró en la sala con cara seria y vestido con un uniforme de preso color caqui.

Cadena perpetua, la pena máxima

La jueza Garnett explicó hoy que su decisión de suprimir la pena de muerte radicó en la necesidad de que los cargos cumplan con la definición legal federal de ‘delito violento’ como cuestión de derecho, algo que solo considera que se cumple en los cargos uno y dos, acecho interestatal y uso de comunicaciones electrónicas para acechar, resultando en muerte.

De ser declarado culpable, la pena máxima a la que se enfrentará Mangione es la de “cadena perpetua sin libertad condicional“.

Garnett le dio a la fiscalía hasta el 28 de febrero para apelar.

La jueza también dictaminó que se admitirán en el juicio de Mangione las pruebas incautadas de su mochila, entre ellas una pistola y un manifiesto, luego de ser detenido en un McDonald’s de Pensilvania cinco días después del tiroteo en Nueva York.

Lea también: “El objetivo son los seguros”: cuaderno con apuntes a mano revelaría cómo Mangione planeó el asesinato de un ejecutivo

