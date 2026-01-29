Internacional
Quién es Mark Anderson, el hombre que intentó liberar a Luigi Mangione haciéndose pasar por agente del FBI
Un hombre fue arrestado en Nueva York tras hacerse pasar por agente del FBI e intentar liberar a Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare.
En esta imagen de archivo, Luigi Mangione aparece durante una audiencia preliminar en el Tribunal Penal de Manhattan. Mangione está acusado de homicidio en segundo grado y otros cargos por la muerte del director general de United Healthcare, Brian Thompson. (Foto: Prensa Libre, EFE)
Un hombre fue arrestado tras presentarse en una cárcel federal haciéndose pasar por agente del FBI, con supuestos documentos judiciales para liberar a Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare. El caso ha generado sorpresa por el intento inusual de suplantación y fuga.
Se presentó con supuesta orden judicial para excarcelar a un recluso
Mark Anderson, de 36 años, residente de Mankato (Minnesota), fue detenido el miércoles al presentarse en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Afirmó ser agente del FBI y aseguró tener una orden firmada por un juez para liberar a un preso. No presentó ninguna acreditación oficial, solo su licencia de conducir, y dijo estar armado.
Al revisar su mochila, las autoridades hallaron un tenedor para asados y una hoja metálica redonda, similar a un cortador de pizza.
Una fuente judicial confirmó que el objetivo del intento de excarcelación era Luigi Mangione, de 27 años, acusado de asesinato.
Anderson fue acusado formalmente de hacerse pasar por un agente federal. Se espera que comparezca este jueves ante un tribunal en Brooklyn.
¿Quién es Luigi Mangione?
- Edad: 27 años
- Acusación principal: asesinato con arma de fuego del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson
- Fecha y lugar: 4 de diciembre de 2024, Manhattan, Ciudad de Nueva York
- Proceso judicial: enfrenta cargos federales y estatales; el juicio federal está programado para septiembre
- Evidencias clave: pistola fantasma, silenciador, identificaciones falsas y un manifiesto contra el sistema de salud
- Situación actual: está detenido en Brooklyn; este viernes se definirá si se mantienen los cargos que podrían llevar a una pena de muerte
Mark Anderson, quien permanece bajo custodia federal, no cuenta con antecedentes penales conocidos hasta ahora. Las autoridades no han informado si tiene vínculos previos con Mangione o si actuó por motivaciones personales o inducido por terceros. El caso continúa bajo investigación.
