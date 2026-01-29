Quién es Mark Anderson, el hombre que intentó liberar a Luigi Mangione haciéndose pasar por agente del FBI

Un hombre fue arrestado tras presentarse en una cárcel federal haciéndose pasar por agente del FBI, con supuestos documentos judiciales para liberar a Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare. El caso ha generado sorpresa por el intento inusual de suplantación y fuga.

Se presentó con supuesta orden judicial para excarcelar a un recluso

Mark Anderson, de 36 años, residente de Mankato (Minnesota), fue detenido el miércoles al presentarse en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Afirmó ser agente del FBI y aseguró tener una orden firmada por un juez para liberar a un preso. No presentó ninguna acreditación oficial, solo su licencia de conducir, y dijo estar armado.

Al revisar su mochila, las autoridades hallaron un tenedor para asados y una hoja metálica redonda, similar a un cortador de pizza.

Una fuente judicial confirmó que el objetivo del intento de excarcelación era Luigi Mangione, de 27 años, acusado de asesinato.

Anderson fue acusado formalmente de hacerse pasar por un agente federal. Se espera que comparezca este jueves ante un tribunal en Brooklyn.

¿Quién es Luigi Mangione?

Edad: 27 años

27 años Acusación principal: asesinato con arma de fuego del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson

asesinato con arma de fuego del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson Fecha y lugar: 4 de diciembre de 2024, Manhattan, Ciudad de Nueva York

4 de diciembre de 2024, Manhattan, Ciudad de Nueva York Proceso judicial: enfrenta cargos federales y estatales; el juicio federal está programado para septiembre

enfrenta cargos federales y estatales; el juicio federal está programado para septiembre Evidencias clave: pistola fantasma, silenciador, identificaciones falsas y un manifiesto contra el sistema de salud

pistola fantasma, silenciador, identificaciones falsas y un manifiesto contra el sistema de salud Situación actual: está detenido en Brooklyn; este viernes se definirá si se mantienen los cargos que podrían llevar a una pena de muerte

Mark Anderson, quien permanece bajo custodia federal, no cuenta con antecedentes penales conocidos hasta ahora. Las autoridades no han informado si tiene vínculos previos con Mangione o si actuó por motivaciones personales o inducido por terceros. El caso continúa bajo investigación.

