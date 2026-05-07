¿El fin de “Alligator Alcatraz”? Por qué Florida y el gobierno de Trump evalúan el cierre del centro migratorio

Un reportaje publicado recientemente por The New York Times informó que el Gobierno de Florida ha mantenido conversaciones con la administración de Donald Trump para buscar el cierre del polémico centro de detención migratorio llamado “Alligator Alcatraz”.

De acuerdo con el medio, las conversaciones sobre un eventual cierre del centro surgieron luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) concluyera que “Alligator Alcatraz” es demasiado costoso de mantener y que su desempeño ha sido calificado como “ineficiente”.

Además, el cierre del complejo se llevaría a cabo en medio de disputas legales y ambientales debido a su ubicación y a las condiciones de insalubridad en las que permanecen los migrantes detenidos.

Actualmente, “Alligator Alcatraz” se encuentra en la reserva ecológica de los Everglades, ubicada en el sur de Florida. El centro fue inaugurado en junio del 2025 por el presidente Donald Trump.

Además, el centro ha costado millones de dólares, monto que no ha sido reembolsado por el Gobierno federal. El medio afirma que el estado de Florida no ha recibido el reembolso federal de casi US$608 millones que solicitó para la operación del complejo.

Actualmente, según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), en “Alligator Alcatraz” hay cerca de 1 mil 400 detenidos.

Breaking News: Federal and state officials are said to be in talks to close the “Alligator Alcatraz” immigrant detention center in Florida. https://t.co/GLPv5yJkVw — The New York Times (@nytimes) May 7, 2026

El pasado abril, un tribunal de apelaciones permitió que el centro migratorio continuara en funcionamiento y recibiera nuevos detenidos, luego de que se revocara una orden que exigía su clausura temporal.

En el ámbito ambiental, el centro migratorio ha recibido numerosas críticas de grupos ambientalistas y de la tribu miccosukee, que argumentaron que la infraestructura debió someterse a una evaluación de impacto ambiental.

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