Once guatemaltecos siguen detenidos en Alligator Alcatraz; el resto ya fue trasladado a otros centros para su retorno

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) reportó que, como parte de la protección consular que brinda a los guatemaltecos en el exterior, el Consulado General de Guatemala en Miami, Florida, Estados Unidos, efectuó el 27 de agosto una cuarta visita al centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida.

Recordó que las tres primeras visitas se llevaron a cabo el 6, 15 y 25 de agosto recién pasados.

Explicó que, en esta cuarta ocasión, a la cónsul general se le permitió entrevistar a los 11 connacionales que aún permanecen en el lugar, ya que, según le informaron, otros compatriotas con quienes también se había solicitado hablar ya fueron trasladados a otros centros de detención, para su eventual deportación.

Los 11 guatemaltecos entrevistados esta vez indicaron que fueron trasladados a Alligator Alcatraz en días recientes. La mayoría son originarios de Huehuetenango, con un promedio de 29 años de edad, dedicados principalmente a la construcción.

Al igual que los entrevistados anteriormente, mencionaron que el motivo de su aprehensión fue que iban en vehículos como pasajeros cuando se dirigían o retornaban de sus lugares de trabajo, o por conducir un automóvil sin licencia.

Cinco de ellos dijeron que cuentan con abogado y que están a la espera de hablar con un juez o de ser trasladados a otro centro de detención, añadió el Minex.

El Consulado también constató que, si bien se sienten frustrados por la detención, todos se encuentran relativamente bien de salud y expresaron que se les permite hacer llamadas a sus familiares, además de que cuentan con condiciones adecuadas de alimentación e higiene.

El 26 de agosto, el Minex informó que eran 41 guatemaltecos los que permanecían en Alligator Alcatraz; sin embargo, el resto ya fue trasladado a otros centros para su retorno. Ahora solo quedan 11 a la espera de su traslado, ya que el centro Alcatraz no los envía directamente a Guatemala, sino que los traslada regularmente a otros centros de detención, en Laredo, Texas, y Luisiana.

