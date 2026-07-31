Decisión Libre: TSE busca a Meta para el control de las redes sociales durante la campaña electoral 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene como desafío coordinar un evento electoral después de los acontecimientos del 2023, que incluyó señalamientos políticos y hasta una acusación de un supuesto fraude electoral. Todos esos señalamientos hacen que la presión que ejercen los partidos políticos y la sociedad civil sobre el TSE sea mayor, por lo que tendrán que preparase en cada una de sus unidades.

Entre ellas figura la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, que se encarga de monitorear y fiscalizar la pauta electoral, tanto en medios tradicionales como en las redes sociales.

La Unidad de Medios la dirige Pablo Portocarrero, quien duranta una entrevista a Prensa Libre reconoció el desafío para regular el uso de la inteligencia artificial en el evento del próximo año y que no genere desinformación que pueda afectar el proceso; además, se han propuesto también el control de las cuentas automáticas denominadas "net center", desde donde puede haber ataques a políticos.

Los retos

¿Cuáles son los principales retos que tendrá esta unidad del TSE para las siguientes elecciones?

Es una unidad prácticamente nueva, esta va a ser su tercera elección, y cada elección ha tenido un reto diferente. En la anterior era el uso de las de las redes sociales; se logró regular un poco y también con acompañamiento de los representantes de las plataformas.

Para el siguiente evento el mayor reto es combatir la desinformación en las redes sociales, el uso de la inteligencia artificial cada día va avanzando un poco más y el reto va a ser combatir esta desinformación a través de estas herramientas que son utilizadas en las redes sociales.

¿Cuál es la estrategia para combatir la desinformación y el mal uso de la inteligencia artificial en el escenario electoral?

Como primera fase el equipo de la unidad está recibiendo entrenamientos directos, esto para poder a través de diferentes técnicas de monitoreo identificar a perfiles con sus publicaciones que podrían desinformar o bien hacer actividades de campaña electoral sin ser el tiempo para realizarlas.

La siguiente fase la vamos a iniciar en el mes de septiembre, es capacitar ya a la población. Vamos a ir por fases, de primero a los planificadores de medios, ya hemos logrado que cada partido político, a diferencia de otras elecciones, desde ya tengan inscrito su planificador de medios.

Pablo Portocarrero actualmente también dirige la secretaría general del TSE. Fotografía: TSE.

Esa persona va a ser el encargado de dirigir esta estrategia sobre todo en las plataformas de redes sociales, a través de ellos, vamos a capacitar a todos los equipos de comunicación de las organizaciones políticas, y posteriormente a los militantes y a toda la gente que así lo requiera.

Estas capacitaciones se planean de septiembre hasta marzo, porque en marzo inicia la campaña y aun así vamos a continuar con estas capacitaciones.

Capacitaciones

¿El TSE tendrá acercamientos con META, quien coordina algunas de las principales redes sociales?

Así es, vamos a tener capacitaciones directamente con las plataformas de redes sociales. Les adelanto que en septiembre o inicios de octubre tendremos una primera capacitación con META.

La primera fase con META es un entrenamiento que van a regresar a la unidad especializada de medios; y la segunda fase ya es directamente de las personas de META a las organizaciones políticas y a la sociedad civil también que se quiera sumar.

¿Qué les va a enseñar META a la Unidad Especialidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE?

Herramientas de transparencia, específicamente por el pago de pauta. Hemos detectado que muchos perfiles en nombre propio hacen pagos directos para promocionar las diferentes publicaciones, y eso es directamente una promoción en la imagen.

El TSE informa de manera constante a los partidos políticos que tipo de publicaciones pueden hacer en las redes sociales. Fotografía: TSE.

Además de las herramientas de transparencia, y también habrá capacitaciones sobre las diferentes técnicas de monitoreo y denuncias de perfiles falsos y denuncias que se podrá hacer de manera directa por temas de desinformación.

¿Cuántas personas trabajan en la unidad de medios del TSE?

Actualmente somos 35 personas, pero estamos por reforzar, pero de momento hemos tenido ya más gente que nos refuerza sobre todo en el área de monitoreo y en el área de planes de medios.

Seguramente vamos a reforzarlo con más gente, la ayuda siempre es bienvenida, sin embargo, el equipo de las 35 personas es un equipo multidisciplinario que tiene diferentes conocimientos, sobre todo para el área de monitoreo.

Muchos de los que integran la unidad tienen bastante experiencia, será su tercera elección, entonces sin duda alguna, a través de los sistemas que nos ayudan a monitorear vamos a tener el control suficiente.

Desinformación y Netcenters

¿Qué tan grave es para la democracia y para un evento electoral que exista desinformación?

Yo considero que ese será el principal reto para la próxima elección, me atrevería a decir que el enemigo de la democracia es la desinformación.

Sin embargo, hemos tenido un avance específico con las organizaciones políticas y es que cada organización política tiene una cuenta oficial, entonces es de trasladarle a la población, en acompañamiento con las organizaciones políticas, que verifiquen siempre las cuentas oficiales.

La unidad de medios del TSE tendrá capacitaciones con META para mejorar en sus procesos de vigilancia. Fotografía. TSE.

Pero sobre todo hay un papel importante para la democracia que manejan los medios de comunicación, porque a través de ellos, de ustedes, que son los canales oficiales, nos ayudan a informar a la población

En las elecciones del 2023 hubo muchos perfiles en redes sociales que desinformaban, los llamados “net centers”. ¿Qué tan peligrosas son esas cuentas?

Desde la unidad de medios consideramos que sí pueden ser peligrosas, como decía, ese va a ser el reto en la siguiente elección, combatir esas cuentas.

Dentro de las capacitaciones siempre vamos a reforzar que la población cuando quiera verificar, o quiera ver algún dato siempre busque los canales oficiales, en el caso del evento electoral, sobre todo el canal oficial del TSE.

Para el caso de la campaña de los diferentes partidos y candidatos sus cuentas oficiales, hoy muchos secretarios generales y muchos funcionarios públicos ya cuentan con su cuenta única verificada en redes sociales, entonces eso nos ha ido ayudando para ir combatiendo la desinformación.