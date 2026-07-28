Más de la mitad de la conversación política en redes sociales en Guatemala es sobre gestión municipal y posicionamiento personal

A seis meses de la convocatoria a elecciones, la conversación política en el espacio digital está activa y ha comenzado a experimentar giros. Una escucha social, contenido y su análisis, desarrollado a través de la herramienta Goo, por petición de Prensa Libre, revisó 10 mil 77 publicaciones de 30 actores políticos, algunos funcionarios y otros que han mostrado interés en postularse.

De esos 30 actores se desprende un top 20 con las figuras más relevantes, según la cantidad de mensajes que divulgan.

La escucha analizó de forma más detallada las cuentas de esas 20 figuras y permitió establecer que dos temas concentran el 55.8% de la conversación digital: la gestión municipal y las obras, así como el posicionamiento personal y biográfico de los actores políticos.

Un 36.4% de las 10 mil 077 publicaciones analizadas durante el primer semestre del 2026 se centró en la gestión municipal y las obras. Que ese sea el tema dominante de la conversación puede explicarse porque el 40.6% del total de mensajes analizados se generó desde tres cuentas.

El top 20 lo encabeza el alcalde de Mixco, Neto Bran (16.9%), quien hace pocas semanas anunció su intención de competir por la Presidencia con el partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO).

Le sigue el diputado Samuel Pérez (11.9%), elegido por el Movimiento Semilla y uno de los principales promotores del partido Raíces, con el que buscarán la continuidad en las elecciones del 2027.

El tercer lugar del top 20 lo ocupa el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero (11.8%).

La conversación sobre gestión municipal proviene principalmente de mensajes de Bran y Siero. El 82% de las mil 538 publicaciones de Bran abordó asuntos relacionados con su función y la gestión de proyectos en Mixco.

En el caso de Siero, el 65.7% de sus mil 069 publicaciones se refiere a esa temática.

Bran, por ejemplo, utiliza las redes sociales para divulgar la entrega de donaciones de verduras. Siero, por su parte, se presenta como un actor constante en la difusión de labores propias de la administración local. El análisis revela que esta categoría funcionó como "un ancla" institucional del discurso emitido durante los primeros meses del año.

Las cuentas de Bran reportaron un promedio de ocho publicaciones diarias y las de Siero, cinco.

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, ubicado en el sexto lugar del top 20, concentra el 72.5% de sus publicaciones en la gestión municipal y otro 9.1% en territorio, ciudadanía y participación.

Los últimos lugares del top 20 de personajes políticos y su presencia en redes sociales, analizado con la herramienta Goo, los ocupan Isaac Farchi (2.1%) y Max Santa Cruz (1.8%), con menos de una publicación diaria.

El análisis se basó en publicaciones en TikTok, X, Instagram y Facebook, donde es habitual encontrar contenidos de actores políticos.

Con el avance de los meses se evidenció un giro en la conversación hacia el posicionamiento de los actores frente a determinadas situaciones políticas, el segundo tema más abordado durante el semestre, después de la gestión municipal y las obras.

Este tipo de publicaciones ocupó un 19.4% de la conversación digital.

Los actores que dedicaron mayor volumen de sus mensajes a expresar una postura o exponer datos biográficos fueron: Max Santa Cruz (38.9%); Hugo Peña (36.5%) y Carlos Pineda (32%).

Santa Cruz se postuló como candidato a la vicepresidencia por el partido Cabal en el 2023 y se desempeña como consultor en comunicación estratégica y análisis político.

En enero, en conjunto, los 20 políticos que más presencia tienen en redes sociales, efectuaron 178 publicaciones relacionadas con posicionamientos personales sobre determinados temas o acerca de sí mismos. Esta categoría llegó a 250 publicaciones en marzo y mantuvo esa cifra en junio.

El aumento indica un giro estratégico en la comunicación, ya que los actores políticos podrían haber observado que, para trascender ante la audiencia, necesitan construir atributos personales, fortalecer su liderazgo individual y proyectar su figura más allá del cargo que ocupan.

Entre mayo y junio se observó que tres actores generaron más contenido en esta categoría: Hugo Peña, nombrado secretario general del partido Comunidad Elefante en la asamblea celebrada en febrero pasado; Roberto Arzú, quien se postuló como candidato a la Presidencia en el 2019, y en el 2023 intentó postularse nuevamente al cargo, en ambos casos con el partido Podemos, aunque su inscripción no fue avalada por el Tribunal Supremo Electoral; y el empresario Carlos Pineda, quien se postuló a la Presidencia en las elecciones del 2023 con el partido Prosperidad Ciudadana.

En el caso de Peña, la mayor parte de sus publicaciones (36.5%) se refiere a posturas sobre determinados temas o sobre su trayectoria. Como ejemplo, el 23 de junio divulgó un mensaje en el que se refiere a la centralización del empleo y los servicios en la capital.

De igual forma, Carlos Pineda también centró su comunicación digital en expresar su posición frente a determinados temas o sobre su vida. El 32% de sus 275 publicaciones giró en torno a esa temática, como un video que publicó en TikTok el 30 de junio para saludar al Ejército en el día de su conmemoración.

Arzú dedica el 18.1% de sus publicaciones a ese tema, aunque no es el principal con el que se posiciona en las redes sociales. Los comentarios sobre democracia, elecciones y organización partidaria (24.1%) constituyen la temática predominante en su agenda.

En general, estos contenidos colocan a los personajes políticos en el centro del mensaje para expresar opiniones, mostrar liderazgo o compartir reflexiones. Los asuntos abordados fueron diversos.

El diputado Samuel Pérez, a mediados de junio, divulgó un video en TikTok en el que critica y cuestiona las prioridades del Ejecutivo. "¿En qué momento lavarle la cara a Quiñónez pasó a ser prioridad presidencial?", señaló tras el anuncio de proyectos conjuntos entre el Gobierno y la Municipalidad de Guatemala.

Del total de sus publicaciones, Pérez dedica un 8.5% a posicionamientos políticos o autobiográficos.

Contexto Social

El tercer grupo con más publicaciones (18.5%) corresponde a comunicaciones e interacciones con la audiencia.

Los mensajes dirigidos a acercarse con la audiencia mantuvieron un ritmo constante, desde 171 publicaciones en febrero hasta un máximo de 248 en marzo.

En este apartado Amilcar Rivera, exalcalde de Mixco y excandidato presidencial del partido Victoria, ahora militando en el partido Jaguar, es quién ha dedicado un mayor número de publicaciones en redes sociales durante el primer semestre con 106, equivalente a un 49.5% de su contenido.

Edmond Mulet excandidato presidencial de partido Cabal, ocupa el segundo puesto en esta categoría, con 130 publicaciones equivalente al 36.9% de su contenido. Actualmente, Mulet se encuentra promoviendo la conformación de un nuevo comité cívico denominado X Guate (por Guate) el cual espera convertir en un nuevo partido político con miras a las próximas elecciones, confirmaron fuentes cercanas a su persona.

Política y Gobierno

Las publicaciones en Instagram, X, Facebook y TikTok sobre política nacional y Gobierno representaron el 9.5% del total y constituyeron el cuarto tema con mayor volumen de conversación.

El diputado Samuel Pérez fue quien más abordó esa temática (39.5%) y, de hecho, constituye el principal tema de su agenda en redes sociales.

El empresario y de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y presidente de la Asociación de Banqueros de Guatemala (ABG), Lionel Toriello ocupó el segundo lugar, con un 18.5% de mensajes bajo esa temática.

La diputada Evelyn Morataya dedicó un 14.2% de sus publicaciones a esta temática. En el 2019, Morataya fue electa como diputada por el listado nacional con el partido Bienestar Nacional (Bien) y en el 2023 fue electa para un segundo periodo con el partido Visión Con valores (Viva).

Desarrollo Social

La categoría Desarrollo social y servicios públicos representó el 5.9% del total de publicaciones y fue el quinto tema al que más atención dedicaron los actores políticos.

Quienes participaron con mayor intensidad en ese tipo de contenidos fueron, por volumen de publicaciones, Morataya con un (39.3%) dedicadas ese tema del total de sus mensajes en redes sociales.

El segundo que más contenido social publicó fue Fausto Arimany (26.4%) y el secretario general del partido Comunidad Elefante, Hugo Peña (15.9%).

Otros temas, como la economía, empleo, los deportes y la cultura, son a los que menos acuden los políticos para acercare con la audiencia digital de acuerdo con el estudio efectuado para Prensa Libre.

Economía, lo que menos se habla

Cabe resaltar que dentro del contenido publicado en redes sociales por los diferentes actores políticos que fueron analizados se encuentra el de economía, empleo y desarrollo con un 2% de las publicaciones.

El diputado Julio Héctor Estrada fue el que abordó en mayor porcentaje el tema, ya que 154 de sus publicaciones equivalentes a un 33% del total de sus publicaciones, abordaron la situación económica, empleo y desarrollo productivo durante el primer semestre del año.

Le siguió el empresario Fausto Arimany con 60 publicaciones, equivalente a un 28.8% de su contenido en redes sociales. Hugo Peña también abordó el tema con 106 publicaciones, que representan un 19.6% del contenido que ha publicado durante los primeros seis meses del año.

Otros temas que fueron abordados en menor porcentaje de enero, por los 30 actores políticos, fueron seguridad y justicia con un 4.2% así como actividades sociales culturales y deportivas con un 4.1% concluye el análisis.