Seis partidos políticos en riesgo por la poca cantidad de afiliados de cara a las elecciones generales 2027

Los partidos políticos ya pueden celebrar las asambleas de proclamación de candidatos de cara a las elecciones generales del 2027, pero existen algunos que están imposibilitados por tener pocos afiliados.

El departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó a los partidos políticos que deben llegar a la cantidad de 28 mil 83 afiliados, de lo contrario no podrán proclamar candidatos ni participar en las elecciones.

De las 25 agrupaciones políticas vigentes, seis no llegan a la cantidad requerida de afiliados, según las estadísticas de Organizaciones Políticas al pasado 26 de julio.

Los partidos con menos afiliados son Partido Verde, con 28 mil 31; Prosperidad Ciudadana, que tiene 27 mil 755; Victoria, reporta 27 mil 63; Poder registra 26 mil 434; URNG tiene 25 mil 806; y Winaq, con 25 mil 548.

“La consecuencia es que no pueden participar en el proceso electoral los partidos políticos que no lleguen al mínimo de afiliados. Esa consecuencia conlleva a no postular candidatos a la presidencia, y al no llegar al porcentaje mínimo de votos, se iniciaría un proceso de cancelación”, explicó el magistrado Mario Alexander Velásquez.

Las organizaciones tienen para llegar a esa cantidad hasta el próximo 10 de septiembre, siendo una fecha crucial para el futuro de las organizaciones. “Es un plazo fatal para los partidos políticos”, remarcó el magistrado.

Como medida de apoyo, el TSE va a intensificar su jornada de trabajo ampliando los horarios, y de ser necesario también habilitará fines de semana para que el personal especializado reciba los reportes de nuevos afiliados.

Prevención e información

El magistrado Velásquez también dirige la mesa de prevención de la conflictividad, que tiene como objetivo identificar escenarios de posible violencia electoral y evitar altercados.

El funcionario explicó que en las elecciones generales del 2023 tuvieron 6 municipios con reporte de violencia, y ahora esperan reducir todavía más estos posibles focos de conflicto.

Algo que han detectado es determinante para que estos escenarios escalen a violencia es la desinformación, por lo que también buscan incluir un nuevo mecanismo que ayude a evitar disputas.

“La gran innovación de este año será la creación de la Coalición en Contra de la Desinformación, ya se la presentamos a las universidades, lo haremos con los tanques de pensamiento y los medios de comunicación para hacer una mesa en conjunto”, dijo el magistrado.

Con esto, agregó, se busca que los medios de comunicación tengan información real y fidedigna, para divulgar y evitar que zonas o comunidades escalen a violencia por usuarios mal intencionados en las redes sociales.

“En el 2023 vimos como las redes sociales y la información, no de medios de comunicación, se dedicaron a la desinformación y crearon muchos de los conflictos que existieron”, explicó.

La estrategia de la Coalición en Contra de la Desinformación se estará integrando en lo que resta del 2026, y su lanzamiento nacional se espera se de en cercanía a la convocatoria a elecciones 2027 que será el 22 de enero.