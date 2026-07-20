Partidos políticos se fragmentan en año preelectoral y diputados buscan refugio en otras organizaciones

A seis meses de la convocatoria a las elecciones generales de 2027, algunos partidos políticos muestran señales de desgaste que han llevado a varios de sus principales dirigentes a migrar hacia otras organizaciones políticas en busca de una nueva candidatura.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé convocar a elecciones el próximo 22 de enero, una fecha que apresura las negociaciones para los políticos que buscan participar de la contienda.

A medida que se acerca esa fecha, algunos diputados han comenzado a perfilar nuevas opciones. Analistas atribuyen los movmientos al desgaste que han experimentado los partidos políticos y el surgimiento de otras agrupaciones.

La décima legislatura comenzó con 17 bloques, pero las divisiones internas provocaron la fragmentación desde los primeras semanas de gestión.

Las disputas en los bloques Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Nosotros; Visión con Valores (Viva); Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS); y en el cancelado Movimiento Semilla, derivaron en la conformación de subgrupos.

Los políticos buscan espacio en partidos políticos que consideran puedan ser atractivos para los votantes. Fotografía: Prensa Libre.

Más tarde, la situación alcanzó otras bancadas como Cabal y Vamos, que se perfila como la agrupación más debilitada de camino a un nuevo evento electoral.

Algunos rostros conocidos se perfilan en partidos políticos que parecen brindarles el respaldo necesario para una nueva campaña electoral, mientras otros buscan abandonar los vehículos electorales con los que llegaron al poder por el desgaste y hasta desconfianza en el partido político.

Algunos movimientos

Al inicio de la décima legislatura tres bloques destacaron por la cantidad de diputados que habían conseguido llevar al Congreso: Vamos con 39 diputados; la UNE reportaba 28; y el oficialista Movimiento Semilla, tenía 23.

Vamos había logrado posicionarse como la bancada más numerosa, pero no logró consolidar una alianza que le permitiera disputar con el nuevo oficialismo y sus aliados, el control de la Junta Directiva del Congreso.

Algunos de sus integrantes comenzaron a migrar a otros partidos políticos, como la diputada Shirley Rivera, que a pesar de representar a Vamos dos años como presidenta del Congreso, optó por abandonar el partido para fundar Nuevos Tiempos, que competirá por primera vez en las elecciones 2027.

El diputado Allan Rodríguez es de los pocos diputados que seguirían leales a Vamos. (Foto Prensa Libre: Esvin García).

Fuentes apuntan que, de los 39 diputados, cerca de 30 abandonaron a Vamos porque no lo consideraron una opción fuerte con posibilidades de encaminarlos a una reelección.

Incluso algunos diputados del antiguo oficialismo buscaron espacios en Compromiso Renovación y Orden (Creo), un partido que se volvió atractivo ante una potencial candidatura presidencial del alcalde de Mixco, Neto Bran.

El alcalde de Mixco comienza a mover el tablero político por su posible candidatura presidencial. Fotografía: Prensa Libre.

Creo habría rechazado las solicitudes de algunos diputados de Vamos, no permitiéndoles espacios de negociación de cara al próximo evento electoral del 2027.

Vamos incluso cambió a su representante nacional ante el TSE removiendo al diputado Héctor Aldana, quien también es una de las bajas del partido político que llevó a la presidencia a Alejandro Giammattei.

El nuevo representante es Luis Rodríguez, diputado y hermano del expresidente del Congreso Allan Rodríguez. Prensa Libre lo consultó el 16 de julio sobre los aparentes movimientos internos y el presunto debilitamiento de Vamos.

El legislador indicó que se encontraba en una reunión y que respondería más tarde. Sin embargo, aunque se le enviaron las preguntas por escrito, hasta el cierre de esta edición no había remitido una respuesta.

Se mantiene

La UNE, a diferencia de Vamos, mantiene bases más sólidas, lo que la convierte en una organización atractiva para los políticos. Esta bancada, según monitoreos legislativos, mantiene actualmente a 15 diputados.

El resto fue expulsado por diferencias internas. Entre esas bajas destaca el diputado Adim Maldonado, quien consiguió un puesto en la Junta Directiva del Congreso tras aliarse con el oficialismo en 2024.

Adim Maldonado fue expulsado de la UNE pero ahora forma parte de las filas unionistas. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Ahora Adim acuerpa a Partido Unionista, según confirmó esta segunda organización que presentó el pasado 17 de mayo la incorporación de Zury Ríos, excandidata presidencial del partido político Valor.

“Buscamos personas que no solo tengan buenas intenciones —porque eso, por sí solo, no basta—, sino que también cuenten con la preparación, la experiencia y la capacidad para asumir responsabilidades. En el Partido Unionista hay espacio tanto para los jóvenes como para quienes aportan la experiencia que dan los años de servicio”, explica Sebastián Siero, secretario general de Unionista.

Sebastián Siero también es el actual presidente de Anam para el periodo 2026-2028. (Foto Prensa Libre: Esbin García).





Siero remarcó que tienen filtros certeros para la incorporación de políticos a sus bases, “Partido Unionista no tienen cabida los narcocomunistas. En ese punto somos firmes y no tenemos ninguna ambigüedad”.

Nueva oferta y alianza

Movimiento Semilla, agrupación cancelada por orden judicial, también se fragmentó en dos bloques: los leales al partido original, que actualmente cuenta con nueve congresistas, y quienes optaron por impulsar una nueva organización bajo el nombre Raíces.

Esta posible nueva agrupación es encabezada por algunos de los diputados más representativos del oficialismo: Samuel Pérez, Andrea Reyes, Andrea Villagrán y Laura Marroquín.

Diputados que acuerpan la creación del partido político Raíces. Fotografía: EFE/ Mariano Macz.

Mientras Raíces avanza en ese proceso, los dirigentes que permanecen en Movimiento Semilla habrían alcanzado acuerdos con el partido URNG-Maíz.

Esa aparente negociación permitiría que líderes de Movimiento Semilla obtengan espacios en las casillas para las elecciones de 2027, respaldados por esa agrupación política.

Prensa Libre buscó una postura del diputado José Carlos Sanabria sobre este tema, pero no respondió llamadas ni mensajes. Quien fijó la posición del oficialismo fue la diputada Victoria Palala.

La legisladora aseguró que no dan por perdido al partido. "Nosotros tenemos un amparo aún en la Corte Suprema de Justicia. No hemos dejado de dar la batalla por Movimiento Semilla. Al mismo tiempo, sí hemos sostenido reuniones con otras fuerzas políticas, principalmente progresistas", afirmó.

Victoria Palala, líder oficialista, asegura que no se tiene todavía una alianza, tan solo hay conversaciones con grupos progresistas. Fotografía: Redes Sociales.

La diputada aseguró que todavía no se puede hablar de una "alianza", ya que por ahora únicamente existen "conversaciones para una agenda de país". Agregó que entre esos diálogos sí hay acercamientos con URNG-Maíz.

"No son nuevas estas conversaciones. Es momento de construir una unión fuerte entre quienes quieren recuperar el rumbo del país. Sostenemos reuniones no solo con URNG, sino también con otras organizaciones", dijo.

Entre los partidos con los que, según Palala, han sostenido acercamientos se encuentran Winaq, VOS y Dignidad, este último un comité proformación que ya alcanzó la cantidad necesaria de afiliados y que podría perfilarse como nuevo partido político.

Además de las conversaciones con partidos políticos, la líder oficialista destacó los acercamientos con organizaciones sociales, fuerzas progresistas y grupos intelectuales.

Nuevas variantes

Aunque los analistas consideran que estos cambios en el período preelectoral son "normales", advierten que hay nuevas variables que podrían provocar más movimientos después de octubre, con la toma de posesión del contralor para el periodo del 2026-2030.

Renzo Rosal, analista político independiente, señaló que el proceso de renovación de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la posible candidatura presidencial del alcalde de Mixco tendrán incidencia.

"La CGC y su jefe van a marcar la pauta para la entrega del famoso finiquito. Por eso hay cierta indecisión sobre por dónde tirar líneas. Otro factor es que comienzan a aparecer actores que antes no estaban en escena, entre ellos la aspiración presidencial del alcalde de Mixco, Neto Bran", explicó.

Edie Cux, analista de Acción Ciudadana, considera que estos movimientos, que parecen una forma de evadir la prohibición del transfuguismo —vigente para los diputados que cambian de bancada—, son un síntoma de la debilidad del sistema electoral guatemalteco.

"Esto es parte de los síntomas que tiene el sistema electoral. Los partidos son vehículos y no existe lealtad a una ideología política. Claramente se ha visto a diputados que desfilan por diversas agrupaciones manteniendo una curul", indicó.

También Jahir Dabroy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), observa esa misma falencia. "Buscan los beneficios, los salarios exagerados que tienen los congresistas, el poder y la incidencia que tienen en muchos espacios. Que no nos extrañe que muchos actores busquen espacio en proyectos políticos antagónicos a aquel con el que llegaron al Legislativo".

El gran perdedor

Pese a que los reajustes políticos parecen ser normales en la etapa previa a la convocatoria a elecciones, los analistas coinciden en que, a julio de 2026, la agrupación con mayor desgaste, y con menos posibilidades de sobrevivir políticamente, es Vamos.

Según los analistas, los desaciertos durante la administración de Alejandro Giammattei, junto con el manejo político que Allan Rodríguez y Shirley Rivera dieron al Congreso, provocaron un desgaste que dificulta la recuperación del partido.

"Un elemento clave es cómo se formó Vamos. No responde a un grupo social ni a una agenda con legitimidad; se conformó con el objetivo de ganar una elección. Antes de tomar posesión salieron de compras, compraron diputados y Vamos quedó con un factor muy temporal y circunstancial, que fue el uso de recursos públicos a mayor escala", dice Rosal.

Allan Rodríguez fue presidente del Congreso en 2020 y 2021. Fotografía: Prensa Libre.

Los aparentes vínculos con la corrupción que algunos sectores atribuyen a Vamos son otro factor que juega en contra del partido, según Dabroy, quien destaca que la agrupación ya no cuenta con el respaldo del Ministerio Público (MP).

"El contexto en política sí importa. Vamos ya hizo gobierno, hubo mucha polarización, se enfocó demasiado en el poder de la pareja presidencial y se le fue vinculando con actores señalados de corrupción", remarcó.

Si Vamos no logra consolidar apoyo, sumar figuras representativas o retener a los pocos dirigentes que le quedan, las fuentes consultadas consideran que su destino podría ser similar al del desaparecido FCN-Nación, que solo logró mantenerse una legislatura después de dejar el gobierno.