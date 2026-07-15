Elección de presidente de postuladora medirá las alianzas en busca de la nueva CGC

Los rectores de las universidades nacionales acreditadas en Guatemala están citados para elegir al presidente de la comisión de postulación a contralor general de Cuentas, selección que será clave para la transparencia del proceso.

Al menos eso opinan observadores de las elecciones de segundo grado, que ven necesario que la elección que haga el Foro de Rectores cumpla con estándares éticos y evite nombrar a una persona con cuestionamientos o vínculos políticos que minen la credibilidad de la comisión.

Este órgano colegiado tendrá como tarea convocar a los aspirantes a contralor general de Cuentas, evaluar perfiles, calificarlos, y luego seleccionar a los mejores seis candidatos, para que finalmente el pleno del Congreso haga la elección.

El Foro de Rectores está actualmente presidido por Fidel Reyes Lee, rector de Universidad Rural, quien también es diputado ante el Congreso por el partido político Bienestar Nacional (Bien).

El Consejo de Enseñanza Privada Superior (CEPS) registra 17 universidades, entre ellas las dos de más reciente creación, la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y la Universidad Americana.

De los 17 rectores, solo Reyes Lee tiene impedimento legal para optar a la presidencia de la comisión de postulación, por su cargo político en el Congreso.

Pero en las universidades restantes se reportó la renuncia del rector de Universidad Juan José Arévalo Bermejo sin que el Foro de Rectores acredite un sustituto, lo que deja a 15 rectores como potenciales opciones.

Posibles candidatos

Fuentes cercanas a las universidades, que prefieren no ser citadas, comentan que tres nombres han sonado como posibles candidatos para la presidencia de la postuladora a CGC.

Dos de ellos son considerados perfiles independientes, y un tercero que sería vinculado con el rector Walter Mazariegos, que si bien este último descartó buscar la presidencia, observadores no descartan que busque incidir en la comisión por medio de un rector aliado afín a sus intereses.

Uno de los nombres que ha sonado como posible candidato es Roberto Moreno, rector de Universidad del Valle de Guatemala (UVG), y que ya presidió este proceso en el 2022, dando acceso a observadores y prensa con el fin de cuidar la transparencia y legalidad de la comisión.

Desde la izquierda, estudiante de Ingeniería; decano de la Facultad de Ingeniería; el rector Roberto Moreno; y el director de Ingeniería Mecánica. Fotografía: EFE/ Alex Cruz.

Otro de los nombres que mencionan algunas fuentes es a Miquel Cortés, rector de Universidad Rafael Landívar (URL), quien presidió la postuladora a Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2024, permitiendo también transparencia al trabajo de la comisión y a los procesos legales.

Miquel Cortés durante una de las sesiones en la postuladora a CSJ del 2024. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

El tercer nombre es Mynor Herrera, rector de Universidad Panamericana, quien justamente acompañó a Mazariegos en la postuladora a Tribunal Supremo Electoral (TSE), quedando expuesta una alianza.

Mynor Herrera, rector de Universidad Panamericana, a la izquierda de Walter Mazariegos. Fotografía: Prensa Libre.

Herrera, además de votar afín a Mazariegos fue cuestionado por su papel como pastor de una iglesia, además de percibir fondos públicos como presidente del Consejo Consultivo del Registro Nacional de las Personas (Renap).

Elección clave

Para Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Projusticia, la elección del Foro de Rectores es primordial, ya que puede dar la pauta de la dirección que tendrá la comisión de postulación.

La observadora es clara en que aunque Mazariegos descartó su participación, es importante que los académicos al momento de votar nombren a alguien que tampoco tenga vínculos con la Usac, porque sería como tener al mismo Mazariegos en el cargo.

“Es obvio que él va con toda la intención de controlar los votos para nominar a quienes puedan ayudarlo a superar los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas y las denuncias que ya tiene el Ministerio Público”, comentó.

También Pablo Alejandro Solórzano, analista de Alianza por las Reformas, ve riesgos en caso de que algún rector aliado de Mazariegos busque dirigir la comisión, para garantizar los intereses de determinados sectores.

“Se habla de muchas universidades con tendencias cercanas a Mazariegos, como la Juan José Arévalo Bermejo y la Americana. Hay que prestar atención a ellas para ver sus decisiones, que podrían ser usadas solo como plataformas y estar alejadas de la academia”, explicó.

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La USAC publica un vídeo por medio del cual Walter Mazariegos informa que hay 3 posibles candidatos a presidente de la comisión de postulación de contralor.



🗣️ "Vamos a estar allí el 15 de julio, y en el caso de San Carlos… pic.twitter.com/7T7MDpQvEn — Guatemala Visible (@guatevisible) July 13, 2026

El presidente del Foro de Rectores informó que acordaron hacer la elección pública para darle mayor transparencia en el proceso, algo que a consideración de Solórzano es adecuado, pero tampoco significa que se baje la guardia por posibles negociaciones que podrían incidir en la votación.

“Que Mazariegos no quiera figurar directamente en la comisión, no significa que no exista una alianza que represente los intereses que él tiene, por eso es importante vigilar la sesión del Foro de Rectores, no hay que confiarnos que exista un segmento que apoye este movimiento”, dijo.

Amparo pendiente

El diputado José Chic, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para intentar dejar fuera del proceso a las dos nuevas universidades.

El congresista resaltó que parece que ambas fueron creadas únicamente para tener participación en las postuladoras, ya que en procesos de verificación no ha encontrado ni siquiera las instalaciones de las dos universidades.

El diputado esperaría que antes de la elección del Foro de Rectores la CC resuelva el amparo. Fotografía: Prensa Libre.

“La participación de las universidades deben basarse en ética, que, si estén funcionando, no es solo con tener una autorización. Yo fui a las sedes de las dos universidades, en una de ellas no encontré nada, solo hay bodegas que usaba una organización no gubernamental internacional”, reveló Chic para el caso de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo.

Con el caso de Universidad Americana pasó algo similar, al solo encontrar un edificio en la zona 10 sin mayor respaldo sobre la cantidad de docentes o estudiantes.

“Acá ocurre lo mismo, ellos tienen una oficina en un edificio de la zona 10. Con ellos no hay funcionarios de la Usac, pero casualmente es Walter Mazariegos quien firma la aprobación de esta universidad como presidente del CEPS”, dijo.

El amparo de Chic está pendiente de una resolución, el mismo fue programado el pasado lunes y martes, pero la discusión no llegó a una conclusión y el caso fue retirado de agenda.

Americana se defiende

Por los señalamientos que pesan sobre las nuevas universidades se intentó contacto con la Universidad Juan José Arévalo Bermejo, pero en su página web borraron el número telefónico.

Con Universidad Americana se contactó a su rector, Sergio Méndez, quien indicó que daría instrucciones a su departamento de Comunicación Social para fijar una postura.

Posteriormente, esta unidad, ante las afirmaciones de algunas fuentes de que las nuevas universidades no tienen docentes ni estudiantes, explicó que su proceso de evaluación duró más de tres años, conforme a los parámetros legales, y explicó que son una institución educativa de modalidad híbrida, sin detallar un número exacto de estudiantes o docentes.

Asimismo, acerca de los señalamientos de que las nuevas universidades se han creado para responder únicamente a votos, para que grupos acaparen cuotas de poder en las elecciones de segundo grado, respondió: “Ninguna institución de educación superior en Guatemala nació con el propósito de participar en procesos ajenos a su naturaleza académica, por lo que rechazamos categóricamente dichos señalamientos. La Universidad Americana no responde a ningún interés político ni partidista. Nuestra participación obedece a la convocatoria realizada por el Congreso de la República de Guatemala, en cumplimiento de lo normado en el artículo 233 constitucional, que obliga la participación de las universidades involucradas”.

Añadió: “La Universidad Americana fue creada con una misión eminentemente académica para contribuir al desarrollo del país mediante la formación de profesionales, la investigación, la innovación y la vinculación con la sociedad”.