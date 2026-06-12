Foro de Rectores debe elegir presidente para la postuladora a contralor general de Cuentas el 15 de julio

Los 17 rectores de las universidades que operan en el país fueron citados este viernes 12 de junio por Luis Contreras, presidente del Congreso, para la elección del presidente de la comisión de postulación para contralor general de Cuentas.

La cita quedó definida para el miércoles 15 de julio a las 11 horas, en uno de los salones que funcionan en el Legislativo, que a criterio de observadores ya sugiere una votación pública que dará mayor transparencia al proceso.

El pleno de diputados ya convocó a la comisión de postulación que deberá elegir a seis candidatos para dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC), decisión final que también recae en el Congreso.

Se trata de la última elección de segundo grado del 2026, después de la renovación institucional del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio Público (MP), que coincidió con el cambio en la Corte de Constitucionalidad (CC).

La presidencia de la postuladora, aunque represente un voto, es vital para la dirección de las sesiones, ya que dependen de dicho comisionado la frecuencia de las sesiones, así como la potencial sede para el resguardo de documentos, que también podría facilitar o complicar el trabajo de los observadores y la prensa.

Fuentes cercanas a las universidades han confirmado que Walter Mazariegos, rector de la Usac, estaría buscando la presidencia de dicha postuladora, con el respaldo de al menos seis rectores que buscarían colocarlo en el puesto.

El miércoles 15 de julio, a las 11 horas, los 17 rectores de las universidades del país están citados en el @CongresoGuate para elegir al presidente de la postuladora a CGC. Un grupo de académicos busca apoyo para entregar la presidencia a Walter Mazariegos de la USAC. pic.twitter.com/mkaTGajJqW — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) June 12, 2026

La CGC cobra relevancia desde este año, ya que además de ser el ente encargado de la fiscalización, el cambio se dará en un contexto preelectoral, y dicha institución es la encargada de emitir documentos que se convierten en requisitos indispensables para la inscripción de candidaturas ante el TSE.

Esperan transparencia

Mynor Lorenzo, analista de la organización Guatemala Visible, ve positivo que el presidente del Congreso haga la convocatoria al Foro de Rectores para velar por que se respeten los plazos constitucionales.

“Es positivo también que esta convocatoria se hiciera de manera pública. Esto demuestra transparencia para que se pueda acompañar cada etapa del proceso, esto da confianza”, dijo.

Consideró que dejar la elección para el 15 de julio permite cumplir las fases del proceso, al añadir un mayor margen de conversaciones para los rectores en la búsqueda de acuerdos.

“La fecha nos parece correcta, ya que se está en los tiempos que dicta la ley y de alguna manera es prudente, casi de un mes, para que los rectores puedan dialogar, buscar la participación de candidatos y lograr consensos para llegar a una mayoría”, dijo.

Para el experto, el presidente de la postuladora debe demostrar “méritos de moralidad, ética e independencia”, que le permitirán contar con las herramientas profesionales y morales para un buen trabajo.

“El presidente debe tener credibilidad para sentarse a dialogar con los comisionados, para que busque los consensos y demuestre que las decisiones son independientes a cualquier poder externo que busque influir en la nómina”, indicó.

Rechazan a Mazariegos

Por su lado, Pablo Muñoz, integrante de Alianza por las Reformas, opinó que, si el grupo de rectores afines a Mazariegos insisten en promoverlo de presidente, harán un daño "irreversible" al proceso.

“La figura de Walter Mazariegos es más insostenible luego de un segundo fraude. Un voto a favor de él tendría un costo político mayor, sin considerar que hay universidades privadas relacionadas con él con la aparente intención de influir en las elecciones de segundo grado”, señaló.

El observador destacó que el presidente de la comisión es un reflejo del tipo de trabajo que se espera, colocando de ejemplo un cuestionado desempeño en la postuladora para magistrados del TSE que el propio Mazariegos encabezó a inicios de año.

“Fue exprés -la postuladora para TSE-, sin calidad ni contenido. Las horas efectivas de trabajo quizá no llegaron ni a 24 horas. Cerca de 20 minutos para revisar un expediente no es lo mejor”, recordó.

Caso contrario con el trabajo de las postuladoras del 2024, que fueron encabezadas por Miquel Cortés, de Universidad Rafael Landívar (URL), y Raúl Arévalo, de Universidad Internaciones.

“Recordemos que en el 2024 dos rectores independientes presidieron las postuladoras de Cortes. Esto nos deja claro que los presidentes son claves porque pueden ofrecer una buena sede para el trabajo de la comisión y transparencia”, concluyó.