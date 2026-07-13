Walter Mazariegos responde a señalamientos sobre la postuladora para Contralor: “Vamos a asistir únicamente a votar”

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, ha indicado que su participación se limitará a emitir su voto y rechazó, sin mencionar directamente, las versiones sobre su candidatura para presidir la Comisión de Postulación a Contralor General de Cuentas (CGC).

En un mensaje difundido en las redes sociales de la Usac, Mazariegos indicó que fueron convocados por el Congreso de la República para elegir al presidente de esta comisión. "Vamos a estar allá el 15 de julio", describió.

"En el caso de San Carlos, vamos a asistir únicamente a votar para elegir uno de los tres aspirantes que en esa reunión expresó tener interés", afirmó.

Las declaraciones surgen luego de que diversas fuentes del sector universitario señalaran que al menos seis universidades habrían manifestado respaldo a Mazariegos para asumir la presidencia de la postuladora.

El cargo es considerado estratégico debido al papel que desempeña la Contraloría General de Cuentas en la emisión de finiquitos, requisito indispensable para la inscripción de candidatos en las elecciones generales de 2027.

En los últimos días también trascendió que el presidente del Foro de Rectores, Fidel Reyes Lee, convocó a una reunión con sus homólogos previo a la elección, encuentro que, según fuentes consultadas por distintos medios, tendría como propósito consolidar apoyos para la presidencia de la comisión.

Tanto Reyes Lee como Mazariegos han rechazado públicamente esas versiones.

La elección del presidente de la Comisión de Postulación se realizará este miércoles 15 de julio durante la sesión convocada por el presidente del Congreso, Luis Contreras.

Campus universitario

En el mismo mensaje, el rector también abordó el tema del campus e indicó que la institución inició oficialmente el segundo semestre de 2026 con todas sus instalaciones y servicios habilitados.

Mazariegos ha asegurado que "todos los centros universitarios, institutos, sedes de Humanidades y toda la administración que funciona de la Usac (…) están funcionando al cien", y sostuvo que están operando "todos los laboratorios, bibliotecas, administración central, facultades y escuelas no facultativas", además de las actividades académicas, culturales y deportivas.

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