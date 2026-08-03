Estados Unidos pide avanzar con la Ley de Puertos para fortalecer el comercio y la inversión

Estados Unidos manifestó este lunes 3 de julio su respaldo a la aprobación de una ley de puertos en Guatemala y consideró que el país tiene una oportunidad para fortalecer su competitividad, atraer inversión y ampliar el comercio bilateral mediante la modernización del sistema portuario.

Por medio de una publicación difundida por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, el gobierno estadounidense destacó la importancia estratégica de los puertos para el desarrollo económico y el comercio internacional.

"Los puertos son fundamentales para impulsar el comercio, atraer inversión extranjera y ampliar las oportunidades económicas", señaló la representación diplomática.

La embajada agregó que "los líderes de Guatemala tienen una oportunidad única para mejorar el futuro del país mediante el avance de una ley de puertos que promueva la eficiencia, fortalezca la seguridad y amplíe la capacidad para responder a la creciente demanda".

La publicación concluye que "una ley de este tipo representaría un paso decisivo para aumentar la competitividad de Guatemala, profundizar el comercio con los Estados Unidos y generar prosperidad en toda la región".

El pronunciamiento ocurre en momentos en que el Congreso se prepara para retomar la discusión de la iniciativa de ley que busca establecer un nuevo marco jurídico para el sistema portuario nacional.

Los diputados que integran la instancia de jefes de bloque prevén conocer este martes 4 de agosto un nuevo decreto, luego de consensuar un paquete de 36 enmiendas con las que buscan alcanzar los acuerdos necesarios para aprobar la normativa.

La propuesta corresponde a la iniciativa 6541, que contiene la Ley General del Sistema Portuario, impulsada por el Organismo Ejecutivo con el propósito de modernizar la red marítima del país y dotar al sector de un marco legal para el desarrollo de futuros proyectos de infraestructura.

Según sus promotores, la normativa pretende responder al crecimiento de la demanda en los puertos comerciales, cuya capacidad ha sido rebasada por el incremento en el movimiento de mercancías.

El dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía establece un proyecto integrado por 163 artículos. Durante los últimos meses, esa sala legislativa socializó el contenido de la iniciativa con las distintas bancadas para incorporar observaciones y construir consensos antes de su aprobación definitiva.

Con información de Douglas Cuevas

Los puertos son fundamentales para impulsar el comercio, atraer inversión extranjera y ampliar las oportunidades económicas. Los líderes de Guatemala tienen una oportunidad única para mejorar el futuro del país mediante el avance de una ley de puertos que promueva la eficiencia,… pic.twitter.com/0V6DdtP9eE — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 3, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.