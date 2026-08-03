Ley de Puertos entra al pleno con un paquete de 36 enmiendas consensuadas por los jefes de bloques

Guatemala

Ley de Puertos entra al pleno con un paquete de 36 enmiendas consensuadas por los jefes de bloques

La iniciativa forma parte de la primera plenaria del nuevo periodo de sesiones ordinaras, y está prevista que la iniciativa sea aprobada en su articulado final.

|

time-clock

Después de Semana Santa se agendará la continuación de la discusión final y la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional en el Congreso de la República, informó el presidente de ese organismo, Luis Contreras. (Foto Prensa Libre: Cortesía EPQ)

La propuesta que busca actualizar el sistema portuario está integrada con 163 artículos según el dictamen aprobado por los diputados. (Foto Prensa Libre: Cortesía EPQ)

Los diputados que integran la instancia de jefes de bloques espera emitir este martes 4 de agosto un nuevo decreto, luego de acordar un paquete de 36 enmiendas con las que buscan aprobar la ley de puertos.

La iniciativa que dispone aprobar la Ley General del Sistema Portuario busca dar un marco legal para futuros proyectos de infraestructura en los puertos comerciales del país, para responder así a la demanda que ha rebasado la capacidad actual.

La propuesta de ley tiene 163 artículos, según el dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía, que socializó el proyecto con el resto de bancadas en busca de acuerdos.

El primer debate de la iniciativa fue el pasado 17 de febrero; una semana después, el 24 de febrero, superó el segundo debate y llegó a su tercer debate el 7 de abril.

LECTURAS RELACIONADAS

Con el inicio del segundo periodo de sesiones, el Congreso también entra en una etapa de reacomodo político, mientras los partidos afinan sus estrategias y alianzas para las elecciones generales de 2027. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Período de sesiones arranca con cabildeo por subsidio y panorama de "reconfiguración de fuerzas"

chevron-right

Congreso contrata más personal y rinde menos

chevron-right

Ahora, casi cuatro meses después, la propuesta será reactivada en el pleno del Congreso, luego que se llegó a los acuerdos para la aprobación final de la ley.

Hay acuerdos

Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía, e integrante del bloque Valor, lideró el proceso de diálogo para definir las 36 enmiendas con las que, según expusieron varios legisladores, buscan dar mayor confianza  y respaldo a la ley.  

La norma propone la creación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad que debe de velar por establecer el marco y los enlaces de futuros proyectos con alianzas Público-Privadas. La integración de este nuevo órgano fue parte de los consensos entre las bancadas, modificando la integración de este órgano, explicó el presidente de la comisión.

Distintas bancadas razonaron a favor de la Ley de Puertos. Fotografía: Prensa Libre (María René Barrientos).

“Es la implementación del cambio de la gobernanza. El dictamen tenía cinco integrantes, ministerios de Economía, Gobernación, Comunicaciones, un representante de los usuarios de los puertos y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)”, explicó Ayala, antes de introducir uno de los cambios más trascendentales que se incluyeron en las enmiendas: se elimina la silla que tenía el representante nombrado por la SAT y cede su lugar a alguien que nombre el Ejecutivo.

“En la discusión se plantearon varias opciones para sustituir a la SAT, porque ya son autoridad aduanera; entonces, ese espacio será designado por un representante del presidente de la República, que sea flexible el nombramiento y la remoción”, dijo Ayala al terminar la reunión y exponer las conclusiones.

Luis Contreras, presidente del Congreso, también solicitó a los diputados respetar el paquete de enmiendas que se conocieron en la instancia, de manera que solo las acordadas sean impulsadas en la plenaria, y de esta forma no atrasar para que puedan terminar la aprobación por artículos.

“Que no se enmiende nada de lo acordado hoy. Así que les pido a los jefes de bloques que sean las únicas enmiendas que se aprueben mañana; si llegamos a acuerdos, creo que tenemos ley de puertos para Guatemala”, dijo Contreras.

Las expectativas

Diputados de distintas bancadas aseguran estar a favor de la ley de puertos, y esperan que la futura ley ayude a actualizar al país en temas de infraestructura.

“Vamos a votar por esta ley y por las enmiendas que trabajó la Comisión de Economía. La forma como quedan las enmiendas genera un balance importante entre lo privado y lo público, lo técnico y lo político, que es para una entidad nueva que va a coordinar infraestructura”, dijo Álvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Unionista.

También Sergio Celis, subjefe del bloque Cabal, reconoció que su bancada estará apoyando la propuesta y las enmiendas, por considerar que los beneficios para el país serán positivos.

LECTURAS RELACIONADAS

PUERTO SANTO TOMÁS DE CASTILLA

Ley portuaria: Cacif advierte que los puertos de Guatemala ya operan al límite

chevron-right

Ejecutivo no convence a diputados para conseguir un nuevo subsidio al combustible

chevron-right

“Debemos fortalecer la estructura estratégica para el comercio y el crecimiento económico del país. Nosotros pretendemos que la ley reduzca los costos de operaciones, que aumente la competitividad y que brinde certeza jurídica”, indicó.

Jairo Flores, jefe del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), también comprometió sus votos a favor de la ley, y espera que se combatan todos los temas relacionados con corrupción que son señalados en los puertos, para que los beneficios de la ley, se noten, expuso.

“Teniendo dos puertos estratégicos debemos aprovechar que tenemos esa gran oportunidad de estar conectados y poder hacer más flexible, rápidos y eficientes los puertos. Vemos muy bien las enmiendas y esperamos una próxima ley de puertos”, concluyó.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Congreso Ley de puertos Sistema portuario 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM