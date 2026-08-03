Ley de Puertos entra al pleno con un paquete de 36 enmiendas consensuadas por los jefes de bloques

Los diputados que integran la instancia de jefes de bloques espera emitir este martes 4 de agosto un nuevo decreto, luego de acordar un paquete de 36 enmiendas con las que buscan aprobar la ley de puertos.

La iniciativa que dispone aprobar la Ley General del Sistema Portuario busca dar un marco legal para futuros proyectos de infraestructura en los puertos comerciales del país, para responder así a la demanda que ha rebasado la capacidad actual.

La propuesta de ley tiene 163 artículos, según el dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía, que socializó el proyecto con el resto de bancadas en busca de acuerdos.

El primer debate de la iniciativa fue el pasado 17 de febrero; una semana después, el 24 de febrero, superó el segundo debate y llegó a su tercer debate el 7 de abril.

Ahora, casi cuatro meses después, la propuesta será reactivada en el pleno del Congreso, luego que se llegó a los acuerdos para la aprobación final de la ley.

Hay acuerdos

Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía, e integrante del bloque Valor, lideró el proceso de diálogo para definir las 36 enmiendas con las que, según expusieron varios legisladores, buscan dar mayor confianza y respaldo a la ley.

La norma propone la creación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad que debe de velar por establecer el marco y los enlaces de futuros proyectos con alianzas Público-Privadas. La integración de este nuevo órgano fue parte de los consensos entre las bancadas, modificando la integración de este órgano, explicó el presidente de la comisión.

Distintas bancadas razonaron a favor de la Ley de Puertos. Fotografía: Prensa Libre (María René Barrientos).

“Es la implementación del cambio de la gobernanza. El dictamen tenía cinco integrantes, ministerios de Economía, Gobernación, Comunicaciones, un representante de los usuarios de los puertos y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)”, explicó Ayala, antes de introducir uno de los cambios más trascendentales que se incluyeron en las enmiendas: se elimina la silla que tenía el representante nombrado por la SAT y cede su lugar a alguien que nombre el Ejecutivo.

“En la discusión se plantearon varias opciones para sustituir a la SAT, porque ya son autoridad aduanera; entonces, ese espacio será designado por un representante del presidente de la República, que sea flexible el nombramiento y la remoción”, dijo Ayala al terminar la reunión y exponer las conclusiones.

Luis Contreras, presidente del Congreso, también solicitó a los diputados respetar el paquete de enmiendas que se conocieron en la instancia, de manera que solo las acordadas sean impulsadas en la plenaria, y de esta forma no atrasar para que puedan terminar la aprobación por artículos.

“Que no se enmiende nada de lo acordado hoy. Así que les pido a los jefes de bloques que sean las únicas enmiendas que se aprueben mañana; si llegamos a acuerdos, creo que tenemos ley de puertos para Guatemala”, dijo Contreras.

Las expectativas

Diputados de distintas bancadas aseguran estar a favor de la ley de puertos, y esperan que la futura ley ayude a actualizar al país en temas de infraestructura.

“Vamos a votar por esta ley y por las enmiendas que trabajó la Comisión de Economía. La forma como quedan las enmiendas genera un balance importante entre lo privado y lo público, lo técnico y lo político, que es para una entidad nueva que va a coordinar infraestructura”, dijo Álvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Unionista.

También Sergio Celis, subjefe del bloque Cabal, reconoció que su bancada estará apoyando la propuesta y las enmiendas, por considerar que los beneficios para el país serán positivos.

“Debemos fortalecer la estructura estratégica para el comercio y el crecimiento económico del país. Nosotros pretendemos que la ley reduzca los costos de operaciones, que aumente la competitividad y que brinde certeza jurídica”, indicó.

Jairo Flores, jefe del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), también comprometió sus votos a favor de la ley, y espera que se combatan todos los temas relacionados con corrupción que son señalados en los puertos, para que los beneficios de la ley, se noten, expuso.

“Teniendo dos puertos estratégicos debemos aprovechar que tenemos esa gran oportunidad de estar conectados y poder hacer más flexible, rápidos y eficientes los puertos. Vemos muy bien las enmiendas y esperamos una próxima ley de puertos”, concluyó.