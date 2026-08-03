Ejecutivo no convence a diputados para conseguir un nuevo subsidio al combustible

Guatemala

Ejecutivo no convence a diputados para conseguir un nuevo subsidio al combustible

Solo uno de tres ministros acudió a la cita con diputados y dos delegaron a viceministros; no llevaron presentación, ni el informe de resultados del primer subsidio.

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La propuesta del subsidio al combustible comienza una segunda semana en busca de acuerdos. Fotografía: Prensa Libre (María René Barrientos).

El gobierno de Bernardo Arévalo fracasó en convencer a los diputados para que apoyen un nuevo subsidio al combustible, según la ponencia de bancadas que calificaron de “escueto y pobre” la declaración del Ejecutivo.

Para este lunes, que se celebró la primera reunión de la instancia de Jefes de Bloques para el nuevo período de sesiones ordinarias, los diputados priorizaron la búsqueda de acuerdos para dar una solución al alza de los combustibles.

Incluyeron en la agenda de la sesión la presentación de un informe de los ministros de Finanzas, Economía, Energía y Minas, y del titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Este espacio fue otorgado para que el Ejecutivo explicara cuáles fueron los resultados del primer subsidio, la necesidad de este segundo aporte y el análisis técnico de por qué rechazan la reducción de impuestos a combustibles.

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Jefes de bloques siguen sin respaldar el subsidio a los combustibles propuesto por el Ejecutivo

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Pero a esa reunión solo llegó Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas; los otros dos ministerios delegaron la representación en viceministros, mientras que la SAT envió al intendente de Recaudación.

Por tratarse de una presentación oficial, Luis Contreras, presidente del Congreso, preguntó a los delegados del Ejecutivo si tenían algún tipo de documento que proyectar en las pantallas del salón, pero la respuesta fue que sería verbal.

Contreras cedió la palabra a Walter Figueroa, viceministro de Finanzas, quien titubeando explicó que el primero en hablar sería el ministro de Energía y Minas, quien comenzó con la presentación.  

¿Qué dice el gobierno?

El ministro Barrios explicó que algunas de las alternativas al subsidio que han estado en la opinión pública no son las más adecuadas, haciendo énfasis en dar un aporte directo a los usuarios o en pausar algunos impuestos.

“Con toda la información que cuentan las instituciones del Estado, del orden de 480 mil vehículos podrían ser los que son objeto directo de la producción, de impactar en la cadena de suministro, pero es materialmente imposible tener el empadronamiento y la entrega”, dijo.

El funcionario añadió que el subsidio que están proponiendo “en efectividad y transparencia es la propuesta que sobresale”, añadiendo que estarían de “manera breve” respondiendo preguntas de los diputados.

El ministro de Energía y Minas al lado del presidente durante el anuncio de la propuesta de subsidio. Fotografía: EFE/ Mariano Macz

Del lado de la SAT, Erick Echeverría, intendente de Recaudación, explicó que la institución “estuvo facilitando la información necesaria para llevar a cabo la operación del pago, también fueron facilitadas algunas cifras con la importación y facturación sujeta al subsidio”.

Algunas bancadas dudan de la forma en que empresas utilizaron el aporte económico y sospechan de posible contrabando, pero según la SAT, “desde el punto de competencia pareciera no haber distorsiones”.

Por lado del Ministerio de Economía, Elizabeth Ugalde, viceministra de Pequeña y Mediana Empresa, dijo que “los precios de la canasta básica presentaron un movimiento estable, y que lo observado es muy parecido al año pasado”.

Mercado vista de diversos productos inflación precios
Diputados contradicen al Mineco y aseguran que hay alza de precios a productos de primera necesidad. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Esa declaración ocasionó molestias y más dudas entre los diputados que aseguraron que los datos del ministerio están alejados de la realidad, pidiéndole por escrito ese informe.

Finalmente, Walter Figueroa, viceministro de Finanzas, dijo que no ve factible que se suspendan algunos impuestos, ya que los efectos negativos para el gobierno serían altos.  

“Hay temas financieros como reducción de asignaciones constitucionales para empresas descentralizadas, entidades autónomas, con una reducción de ingresos ordinarios que significaría eliminar impuestos, esa reducción del impuesto al petróleo sería de Q4 mil 500 millones respecto a lo que se firmó como meta de recaudación”, advirtió el funcionario.

Piden informe y seriedad

Algunos de los jefes de bloques que cuestionaron a la presidencia de Arévalo pidieron que el informe, que se les tuvo que ser presentado, llegue de manera física, para estudiar cada cifra y criterio técnico que hoy no fue resuelto.

Las dudas que diputados tienen alrededor del primer subsidio, lejos de ser resueltas, aumentaron, ya que las ponencias oficialistas no iban acompañadas de rozamientos técnicos y algunas declaraciones causaron confusiones, se quejaron legisladores.

“Me preocupa que la viceministra de Economía diga que no hay inflación, cuando la gente que sale al mercado se da cuenta que sí hay inflación. Necesitamos que eso que nos dijo lo deje por escrito para nosotros poderlo investigar”, dijo la diputada Lucrecia Marroquín, del bloque Unionista.

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También Fidel Reyes Lee, del bloque Bienestar Nacional (Bien), tiene dudas por los resultados del primer subsidio. “Atacar el problema con un subsidio temporal no soluciona, debe haber una medida hibrida, subsidiar el diésel y una moratoria a los impuestos”, añadió.

El bloque Cabal, que había sido aliado del Ejecutivo los últimos dos años y medio, también fue de los más críticos y dijo abiertamente que no estará apoyando el nuevo subsidio.

“Ante este informe escueto creo que eso argumenta más la decisión de no aportar más un nuevo subsidio, sobre todo donde hay un informe donde no nos dicen nada”, dijo Sergio Celis, subjefe del bloque Cabal.

Los Jefes de Bloque acudieron a la cita para escuchar al Ejecutivo pero no quedaron convencidos. Fotografía: Prensa Libre (Marí René Barrientos).

Jairo Flores, jefe del bloue Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), también se sumó a los comentarios, al explicar que el informe no es técnico al no resolver las dudas que dejó el primer subsidio.

“No hay ni siquiera un cruce de información o una mínima auditoría a los datos que proporcionan las empresas de combustibles, ellos manejan a su antojo los precios internacionales y acá hay una especulación, las empresas importadoras se quedaron con esas grandes cantidades de dinero”, indicó.

Otros diputados, a medida en que las críticas iban en aumento y a falta de un informe real sobre la situación del combustible, optaron por ir abandonando de manera paulatina el subsidio, que a la fecha, sigue sin acuerdos.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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