Período de sesiones arranca con cabildeo por subsidio y panorama de “reconfiguración de fuerzas”

Aunque la primera sesión ordinaria del pleno está convocada para el martes 4 de agosto, este lunes 3 la instancia de Jefes de Bloque discutirá la propuesta del Ejecutivo para aprobar un subsidio de Q12 por galón de diésel y de Q3 para la gasolina regular.

Las autoridades de los ministerios de Finanzas, Economía, y Energía y Minas, así como de la Superintendencia de Administración Tributaria, están citados a dicha instancia para presentar los resultados del anterior subsidio que aprobó el Congreso a los combustibles.

El reinicio de la actividad legislativa también estará marcado por el reacomodo de las fuerzas políticas en el Congreso, en un contexto en el que los partidos comienzan a perfilar sus estrategias, alianzas y posicionamientos con miras a las elecciones generales del 2027.

Esta reconfiguración estará acompañada de disputas por espacios de poder y del impulso de iniciativas con promesas electorales, un escenario que analistas consultados por Prensa Libre consideran que definirá la dinámica del segundo periodo de sesiones.

En ese contexto, la producción legislativa se concentraría en un grupo limitado de iniciativas, entre ellas la Ley General de Puertos, la Ley de Ciberseguridad y el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2027, considerado como el principal instrumento de negociación política.

A ello se sumará la elección del próximo contralor general de Cuentas, un proceso que, según los expertos, también tendrá incidencia en el escenario político previo a la contienda electoral.

Congreso entra en fase preelectoral con nuevo mapa político

José Carlos Ortega Santa Cruz, director ejecutivo del Instituto de Servicios a la Nación, y Christa Walters, presidenta ejecutiva del Movimiento Cívico Nacional (MCN), consideran que el segundo período de sesiones ordinarias estará marcado por una reconfiguración del mapa de poder en el Congreso, conforme los partidos comiencen a definir sus estrategias de cara a las elecciones del 2027.

"Cada una de las decisiones que se aprueben o discutan tendrá un componente con miras a las elecciones de junio del próximo año. Veremos una reconfiguración de fuerzas en el Congreso, donde los diputados estarán definiendo en qué partido participarán en las próximas elecciones", afirmó Ortega Santa Cruz.

Por su parte, Walters señaló que comienza una etapa de mayor transaccionalidad política, en la que se observará un comportamiento más pragmático de los diputados y, probablemente, un nuevo reacomodo de fuerzas dentro del Legislativo.

La presidenta ejecutiva del MCN recordó que durante el primer semestre el Congreso registró una baja productividad legislativa y estuvo marcado por divisiones internas. A su juicio, al tratarse de un año preelectoral, esa dinámica se intensificará en los próximos meses.

En la misma línea, Ortega Santa Cruz explicó que la mayoría de los partidos deberá celebrar sus asambleas ordinarias para definir candidaturas, aunque considera que la verdadera reconfiguración política comenzará desde las asambleas municipales y departamentales, donde alcaldes y diputados negociarán las cuotas de poder dentro de cada organización política.

Añadió que la discusión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2027 también tendrá un fuerte componente político, ya que los diputados buscarán definir el margen de acción del Ejecutivo durante el periodo electoral y establecer límites a la ejecución de algunos de sus programas.

El segundo periodo de sesiones ordinarias estará marcado por una reconfiguración del mapa de poder en el Congreso, mientras los partidos perfilan sus estrategias y alianzas con miras a las elecciones generales de 2027. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Diputados priorizarán sus bases

Walters considera que los diputados distritales comenzarán a priorizar el trabajo de campo en sus bases departamentales y municipales, lo que podría traducirse en un mayor ausentismo en el Congreso.

A su juicio, esa situación tendría repercusiones en el avance de la agenda legislativa y en el desarrollo de las sesiones plenarias. Asimismo, prevé el surgimiento de alianzas "muy volátiles", debido a que las lealtades entre las bancadas no siempre se mantienen.

Añadió que muchos diputados también centrarán sus decisiones en garantizar su supervivencia política de cara al proceso electoral.

Puertos, presupuesto y contralor marcarán la agenda

Los analistas coinciden en que la agenda legislativa del segundo periodo de sesiones se concentrará en un grupo reducido de iniciativas, entre ellas la Ley General de Puertos, que consideran cuenta con amplio consenso; la propuesta de subsidio estatal por el alza de los combustibles y la iniciativa de Ley de Ciberseguridad y Delitos Digitales.

Los diputados distritales comenzarán a priorizar el trabajo de campo en sus bases departamentales y municipales, lo que podría traducirse en un mayor ausentismo en el Congreso.

A ello se sumará la discusión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2027, que, según José Carlos Ortega Santa Cruz, tendrá un marcado componente electoral. El analista cuestionó el monto preliminar de Q181 mil 563 millones, al señalar que más que duplica el presupuesto aprobado para 2020, durante la emergencia sanitaria.

Otro de los procesos que concentrará la atención será la elección del próximo contralor general de Cuentas, quien asumirá el cargo en octubre para un nuevo período constitucional.

"Esa elección tiene un alto componente electoral porque la Contraloría es la entidad encargada de emitir los finiquitos o constancias transitorias de inexistencia de reclamación de cargos, documentos indispensables para inscribirse como candidato en las elecciones generales", afirmó Ortega Santa Cruz.

Por su parte, Christa Walters señaló que la discusión del presupuesto para 2027 tendrá un peso institucional "bastante grande" por tratarse de un año preelectoral, ya que históricamente ese instrumento suele convertirse en un vehículo de negociación política entre las distintas bancadas.

Analistas ven campaña preelectoral en marcha

Al evaluar el panorama político para los próximos meses, los analistas consultados coinciden en que la campaña preelectoral ya comenzó y que la reconfiguración de fuerzas prevista para este segundo semestre forma parte de esa dinámica.

Desde el Congreso, anticipan un aumento de las acciones de fiscalización, principalmente mediante citaciones e interpelaciones, como parte de la confrontación política entre las distintas bancadas.

Ortega Santa Cruz advirtió de que también se intensificarán la desinformación, las descalificaciones y los ataques entre los aspirantes a cargos de elección popular, conforme avance el proceso preelectoral.

Por su parte, Walters considera que el escenario estará marcado por un mayor desgaste de las figuras políticas y un incremento de la polarización.

"Todo esto es una campaña preelectoral no oficial, porque claramente la ley no establece este como un período de campaña. Sin embargo, vemos cómo diferentes políticos y posibles candidatos están aumentando su presencia en redes sociales y la forma en que se presentan ante el público", afirmó.

La analista añadió que también podría surgir un nuevo pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo, especialmente durante la discusión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027.

"Vemos cómo todos estos actores han incrementado sus giras, alianzas y apariciones públicas, acciones que en algunos casos bordean los límites de lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos o de los criterios que pueda emitir el Tribunal Supremo Electoral", remarcó.