El TSE no podrá aplicar el voto electrónico en el extranjero, pese a la reciente actualización de su reglamento

El pasado 28 de julio el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó una nueva actualización al reglamento del voto en el extranjero, abriendo la posibilidad del sufragio electrónico para los migrantes, sin embargo, esa modalidad no podrá ser aplicada y se desconoce cómo será aplicado el nuevo reglamento, explicó el magistrado electoral Mario Alexander Velásquez.

Las elecciones recientes han demostrado el fracaso de las convocatorias a votar en los Estados Unidos de la diáspora guatemalteca. En las elecciones generales del 2023, solo asistieron 1 mil 443 guatemaltecos a votar en ese país, de un total de 90 mil 708 guatemaltecos registrados, según los datos oficiales del TSE.

Para las elecciones del próximo año, la nueva administración del TSE, que tomó posesión en marzo pasado, ya informó su calendario electoral, teniendo previsto hacer la convocatoria a elecciones el 22 de enero del 2027. En esa fecha el TSE tendrá que emitir el decreto de convocatoria a elecciones, donde tendrá que explicar la modalidad, y en dónde será aplicado el voto en el extranjero.

Lepp desactualizada

En la reciente reforma al reglamento del voto en el extranjero el TSE eliminó los textos que definían como única forma de voto la presencialidad, indicando que será acorde a sus herramientas tecnológicas y financieras.

Pero a pesar que el reglamento ya abre los escenarios para una nueva forma de voto, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), no ha sido actualizada desde el 2016, lo que impide dar el salto al voto digital.

“Aunque se quiera poner el voto electrónico, hay normas de la ley electoral que serían violentadas; por ejemplo, el derecho de impugnación, el conteo de votos en la mesa”, explicó el magistrado Velásquez.

El TSE impulsa acciones para enfrentar los desafíos que plantea la inteligencia artificial y la desinformación en las próximas elecciones generales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El funcionario electoral añadió que las sugerencias de voto a distancia que dieron los migrantes en la pasada Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), sí fueron tomados en cuenta, pero la iniciativa de ley que fue enviada al Congreso no reportó avance por el poco interés de los diputados, que relegaron la reforma que ahora impide una nueva modalidad de voto, pese a que el reglamento fue actualizado y ya contempla una manera más fácil.

“En este momento es materialmente imposible, porque la Ley Electoral sigue estableciendo el sistema de voto en mesas electorales, con un padrón físico, presente, que se realice el voto de manera presencial”, insistió Velásquez.

Preocupaciones

La modalidad del voto es tan solo una de las preocupaciones que tienen los lideres migrantes en los Estados Unidos, ya que siguen viendo complicaciones en la forma en que pueden empadronarse otro de los obstáculos para atender la convocatoria electoral.

Edgar Herrarte, activista y miembro fundador de Migrantes por Guatemala, radicado en Nueva York, destaca positivo que ahora el reglamento permita que se pueda usar el pasaporte para emitir el sufrago, pero ve complicaciones por tramites obligatorios que deben hacerse con el Documento Personal de Identificación (DPI).

“Lo que nos preocupa del nuevo acuerdo es un candado; si bien podemos votar con el pasaporte, primero se debe empadronar y eso se sigue haciendo con el DPI y eso nos va a frenar mucho”, dijo.

Sobre el voto electrónico, el líder migrante ya esperaba una negativa de las autoridades electorales, considerando que es vital que los diputados reformen la ley y se pueda aplicar.

“No habrá un voto electrónico, el TSE no está preparados. Lo que nos gustaría es que se ponga directamente en la Ley Electoral y no en un reglamento, para que no quede de manera discrecional de los magistrados de turno”, añadió.

Alfonso Pérez, representante de la Alianza Guatemaltecos Unidos, con sede en Los Ángeles, California, reconoció la inconformidad por el uso obligatorio del DPI, pero también advirtió que existe temor por la política antimigrante de Donald Trump.

“Con el nuevo gobierno que está en los Estados Unidos se incrementaron las redadas; incluso, frente al consulado de Guatemala en Los Ángeles hubo la detención de dos guatemaltecos”, señaló.

Pérez espera que se mejore la logística electoral con las nuevas autoridades del TSE, ya que existen riesgos que anteriormente no fueron considerados en la planificación.

“Se corría el riesgo de caer en manos de un agente de migración mientras se asistía a un centro de votación. Las distancias para llegar a un centro de votación son de cinco a siete horas”, agregó.

Para el magistrado Velásquez, la obligatoriedad de empadronarse con DPI sigue siendo un problema legal porque está consignado como un requisito fundamental en la Ley del Registro Nacional de las Personas (Renap), por lo que no pueden cambiar el método.

Velásquez sí reconoció estar al tanto de las molestias y preocupaciones de la comunidad guatemalteca en los Estados Unidos, porque han recibido por escrito los planteamientos de los líderes migrantes, que también han solicitado una reunión con los magistrados. Según el magistrado, en la próxima sesión plenaria se evaluará la posibilidad de reunirse con los representantes de estas comunidades para buscar solución a sus problemas.

Viajan a EE. UU.

Aunque el voto electrónico o el empadronamiento con pasaporte no podrán ser una realidad para los próximos comicios, los magistrados electorales viajaran desde este fin de semana a los Estados Unidos. El objetivo del periplo oficial es buscar un acercamiento con las autoridades de Washington para coordinar aspectos del evento electoral del 2027, según citan los acuerdos oficiales aprobados por el pleno y en donde se autoriza la salida.

“Dicha reunión constituye una acción estratégica debido a los cambios recientes en las autoridades estadounidenses derivadas del proceso electoral 2024-2025 en los Estados Unidos de América”, indica el acuerdo 2015-2026.

Según este acuerdo, otro de los motivos del viaje es conocer los cambios administrativos en la política migratoria que están siendo ejecutados en aquel país desde febrero de 2025, de manera de permita hacer todas las gestiones necesarias que faciliten a los connacionales participar en el evento electoral del próximo año.

El viaje está autorizado para Mariella Rivera, presidenta del TSE, y los magistrados titulares Roberto Morales; Karin Romero; y Quelvin Jiménez. También viaja Ingrid Soto, jefa de la Unidad de Voto en el Extranjero, y Gabriela Figueroa, integrante de la misma Unidad.

El TSE pagará todos los gastos relativos a la misión oficial, para lo cual asignó US$3 mil para cada miembro de la comitiva, recursos que se entregan por temas de imprevistos, los cuales deberán de ser liquidados contra documentos al retornar.