¿Con qué intención publican los políticos en redes rumbo al 2027? El análisis de sus mensajes

Antes de pedir votos en las urnas, los políticos empiezan a buscar espacio en la conversación digital. Sus publicaciones en redes sociales están orientadas a construir reconocimiento e instalar temas en la conversación pública rumbo a las elecciones del 2027, según una medición que analizó el contenido y la intención detrás de sus mensajes.

Un análisis de escucha social, contenido y comportamiento digital desarrollado por la herramienta Goo, por solicitud de Prensa Libre, identificó que de los 30 actores políticos evaluados, 20 mantienen publicaciones con algún componente aspiracional, es decir, mensajes orientados a proyectar una imagen de liderazgo, visión de país o capacidad para asumir responsabilidades de gestión pública.

La medición utilizó un score —nombre del punteo en el estudio— de cero a cinco, que permite identificar qué tan presente está una narrativa de construcción política dentro de las publicaciones analizadas.

El nivel más bajo corresponde a contenidos informativos, administrativos o personales, sin una intención evidente de proyección política, mientras que el nivel más alto representa mensajes con características similares a una precampaña, enfocados en construir una candidatura o un liderazgo nacional.

De acuerdo con los resultados, 20 de los políticos incluidos en la medición registraron un promedio superior a tres puntos, lo que refleja que sus publicaciones incorporan una narrativa aspiracional clara, con mensajes en los que comienzan a proyectar visión, liderazgo o propuestas de manera recurrente, aunque con diferentes niveles de intensidad y enfoques.

De lo que hablan

El análisis muestra que los principales asuntos utilizados por los personajes públicos estudiados para construir identidad política están relacionados con problemas que históricamente han marcado la agenda pública del país.

La corrupción aparece como el principal eje narrativo, presente en el 21.5% de los mensajes identificados como aspiracionales. Este asunto se utiliza principalmente para cuestionar al sistema político y plantear la necesidad de cambios o renovación.

La seguridad ocupa el segundo lugar como tema recurrente en los mensajes publicados durante enero y junio, que se elaboró la muestra. Ahí son el 14.2% de mensajes con temática de seguridad, enfocados en crimen organizado, maras, justicia y recuperación del orden público.

Otros asuntos recurrentes son las referencias al Gobierno y al liderazgo nacional (12.9%), la construcción de una imagen personal basada en trayectoria, valores o experiencia (12.3%) y el empleo y desarrollo económico (8.6%).

Diseño de Prensa Libre

La medición también identifica mensajes relacionados con organización partidaria, reformas legales, institucionalidad, servicios públicos y educación, como parte de las narrativas con las que los actores buscan diferenciarse y construir sus conversaciones en las redes sociales.

En el otro extremo, están algunos temas que no son abordados de manera recurrente o bien, solo algunos actores políticos deciden mencionarlo en sus contenidos.

Entre estos temas de poco interés para construir contenido está Educación, con narrativas de oportunidades y desarrollo humano, del que solo el 5.8% de las publicaciones lo abordan, y con el mismo porcentaje figuran los temas de desarrollo social y servicios públicos, enfocados en infraestructura y bienestar social como eje principal.

La afiliación a organizaciones políticas, una actividad legalmente permitida en esta época preelectoral es también de las que pocas publicaciones se dedican, con un 6.8% de la muestra realizada con la herramienta Goo.

Los actores

Aunque el volumen de publicaciones es diferente entre cada actor, el promedio del score permite observar qué tan orientado está su contenido hacia la construcción de liderazgo político.

Roberto Arzú es quien tiene la mayor cantidad de publicaciones aspiracionales, aunque con una narrativa que obtuvo en promedio 3.28 en la clasificación elaborada con la herramienta.

En el caso de Arzú, su discurso intenta construirlo como una figura de ruptura frente a los corruptos, las mafias y el sistema político tradicional, concluye el estudio. También suma mensajes de organización partidaria y propuestas de mano dura en seguridad.

Armando Castillo, es quien más narrativas aspiracionales incluye en sus mensajes, con un peso menor que Arzú. Castillo, dirigente del partido Visión con Valores (Viva), obtuvo un promedio de 3.72 en la evaluación hecha por Goo.

Castillo, quien fue diputado durante el período 2020-2024 y ocupó la tercera vicepresidencia del Congreso durante dos años de esa legislatura, concentra su narrativa principalmente en seguridad, orden y combate al crimen.

Según la medición, el 55.6% del peso de sus mensajes aspiracionales se relaciona con esos asuntos.

En segundo lugar aparece Sandra Torres, dirigente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y tres veces candidata presidencial, con un promedio de 3.6 de punteo.

Torres acumuló 105 publicaciones analizadas, de las cuales 30 fueron clasificadas como aspiracionales. Sus principales líneas de posicionamiento están relacionadas con valores, familia, fe e identidad nacional, que representan el 40% del peso de sus mensajes aspiracionales.

Le sigue Amílcar Rivera, exalcalde de Mixco y actualmente integrante del partido Jaguar, con un score de 3.58.

La medición analizó 214 publicaciones de Rivera, de las cuales 19 fueron identificadas como aspiracionales. Su principal eje de posicionamiento es seguridad, orden y combate al crimen, con un peso de 68.4% dentro de ese tipo de mensajes.

Rivera, al igual que Armando Castillo, Manuel Conde y Fausto Arimany, presentan perfiles asociados con seguridad, autoridad y orden, incluyendo mensajes con narrativas críticas hacia la delincuencia, extorsiones, crimen organizado, policía, ejército y recuperación del control estatal.

Otros perfiles

Rudy Guzmán, fundador del partido político Nosotros (PPN), creado en el 2020 junto con su esposa, Nadia de León Torres, obtuvo un score de 3.4. La medición contabilizó 294 publicaciones, de las cuales 20 fueron consideradas aspiracionales.

Su narrativa se concentra principalmente en seguridad, orden y combate al crimen, aunque con un peso aspiracional del 25%.

Con el mismo promedio de calificación aparecen Edmond Mulet y Evelyn Morataya, ambos con 3.4. Mulet, con 352 publicaciones y 15 aspiracionales, concentra su discurso en empleo, inversión y desarrollo productivo. Mientras tanto, Morataya, con 211 publicaciones y 15 aspiracionales, orienta su posicionamiento hacia la reforma institucional y el Estado de derecho.

También destaca Giulio Talamonti, con 313 publicaciones y 29 aspiracionales, quien obtuvo un score de 3.34. Su narrativa está vinculada principalmente con reformas institucionales y análisis de políticas públicas.

Hugo Peña, fundador del partido Comunidad Elefante y candidato presidencial en el 2023, registró un punteo promedio de 3.33. De sus 542 publicaciones, 69 fueron clasificadas como aspiracionales.

Su posicionamiento se enfoca en empleo, inversión y desarrollo productivo, con énfasis en oportunidades económicas, emprendimiento y generación de empleo.

Gestión municipal

Otros actores utilizan su experiencia al frente de gobiernos locales como una herramienta para construir una imagen de capacidad administrativa.

Ese es el caso de Sebastián Siero, con mil 69 publicaciones y 24 aspiracionales, quien obtuvo un score de 3.29. Su principal narrativa está relacionada con gestión, obras e infraestructura.

También aparece Neto Bran, con mil 538 publicaciones y 19 aspiracionales, con un score de 3.05. Su contenido se concentra en gestión municipal, obras e infraestructura.

En esta línea también se ubica Ricardo Quiñónez, con 483 publicaciones, 17 aspiracionales y un score de 3.12.

Posicionamiento aumenta

La medición identificó un crecimiento sostenido de las publicaciones aspiracionales durante el período analizado.

En enero de este 2026, predominaban los mensajes sobre agendas nacionales y visión de país; para mayo aumentaron los recorridos territoriales y el posicionamiento de proyectos políticos, mientras que en junio se registró el mayor repunte, con más contenidos sobre liderazgo, críticas al Gobierno y propuestas en materia de seguridad, corrupción y desarrollo.

Esta actividad anticipada en redes sociales plantea un desafío para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que debe distinguir entre la comunicación política permitida y las acciones que podrían constituir campaña anticipada. Según especialistas, las plataformas digitales permiten a los actores instalar temas, ganar reconocimiento y construir una imagen pública antes de la convocatoria oficial a elecciones.

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