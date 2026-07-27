TSE investiga 150 casos por presunta campaña anticipada en redes sociales y en reuniones políticas

A medida de que el calendario se acerca a la futura convocatoria electoral, también aumentan los casos por presunta campaña anticipada, que puede ser sancionada con la inscripción del candidato para las elecciones 2027.

Eso según datos de la Unidad Especialidad en Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, que hasta el pasado viernes documentaba 150 casos abiertos.

“El TSE ha aumentado ahora el procedimiento de revisión de perfiles, este monitoreo se encuentra permanente”, explicó Pablo Portocarrero, jefe de la Unidad de Medios y secretario en funciones de la autoridad electoral.

A diferencia del pasado evento electoral, que también dejó numerosas denuncias por campaña anticipada, ahora el TSE detectó un cambio en la forma en que los políticos buscan llamar la atención.

“Hemos visto mayor presencia en redes sociales, ha ido cambiando la temática, ya no es el pago de pauta la mayor denuncia ni especificación, ahora son regalos y reuniones de proselitismo que están disfrazadas de actos propios de la campaña electoral”, explicó Portocarrero.

Algunos nombres

Entre algunos de los nombres que destacan en las nuevas investigaciones a cargo de la Inspección General del TSE, destacan algunos diputados al Congreso y otros que no tienen cargos públicos, explicó una fuente que prefirió no ser citada.

Ernesto Bran, de Valor; Herman Echeverría, electo por Vamos pero que estaría alineado a Cabal; y Manuel Archila, diputado de Cabal, figuran en los nuevos expedientes que el TSE tiene abiertos.

También destaca Nancy Bran, hermana del alcalde de Mixco, Neto Bran, que en las últimas semanas habría intensificado su presencia en las redes sociales, según las denuncias que recibió el TSE.

El @TSEGuatemala tiene 150 expedientes por supuesta campaña anticipada, entre algunos de los nuevos casos figuran Nancy Bran, hermana de Neto Bran; y los diputados Ernesto Bran Colindres; Herman Echeverría; y Manuel Archila. pic.twitter.com/xzUB8wAJEK — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) July 27, 2026

Nancy Bran no ha anunciado ningún tipo de candidatura o intenciones políticas, pero la entrega de alimentos en el municipio de Mixco, que ha sido documentado y compartido en redes sociales, se da luego que su hermano anunció la posibilidad de competir por la presidencia.

La hermana del jefe edil recibió denuncias y otros fueron abiertos de oficio por las autoridades del TSE, que buscan esclarecer si la actividad digital podría incurrir en algunas de las prohibiciones que tiene la ley electoral.

Investigación en curso

Roberto Garza, Inspector General del TSE, explicó que los procesos de investigación respetan los procesos de ley, ya que cada denuncia es notificada al político quien tiene la posibilidad de defenderse de los supuestos hechos.

“Nosotros estamos trabajando, las personas que ya tienen algún expediente están siendo notificadas, otorgándoles un plazo de cinco días para que desvanezcan o ejerzan su derecho de defensa”, explicó el inspector.

A meses de la futura convocatoria a elecciones generales 2027, Garza explicó que hay una mayor cantidad de reportes, lo que obliga a que el personal a cargo profundice en los señalamientos.

“Recordemos que los temas de jornadas de afiliación están dentro de la ley, con eso no hay problema, alcaldes que publican en redes personales, es distinto, pero sí estamos haciendo las investigaciones”, indicó.

Hasta ahora, el Registro de Ciudadanos del TSE no ha emitido sanciones contra políticos que han sido denunciados por campaña anticipada.