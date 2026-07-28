TSE habilita la posibilidad del voto electrónico para migrantes en las elecciones del 2027

Los migrantes interesados en emitir su voto en las próximas elecciones presidenciales podrían hacerlo de manera remota, de acuerdo con los cambios aprobados por el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El acuerdo 242-2026, publicado en el diario oficial, comunica una serie de reformas al Reglamento de Voto en el Extranjero que abre la posibilidad al voto electrónico para los migrantes.

Organizaciones a favor de los connacionales explicaron durante la pasada Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) y en reuniones con el TSE, la necesidad de cambiar la modalidad del voto.

Uno de los argumentos para promover cambios se basa en las grandes distancias y complicaciones de movilidad que tiene un migrante para emitir su voto en una sede presencial, además de la exposición que supone frente a posibles controles migratorios.

En el reglamento anterior, el TSE disponía el voto en el extranjero presencial pero con los recientes cambios se abre la posibilidad a una actualización del esquema electoral.

Ahora la modalidad del voto se extiende “de conformidad con los recursos humanos, tecnológicos, logísticos, presupuestarios y financieros disponibles”, según el artículo 11 del Reglamento de Voto en el Extranjero.

Anteriormente el único documento válido para emitir el voto en el extranjero era el Documento Personal de Identificación (DPI). Bajo el reglamento publicado hoy, se puede sustituir con el pasaporte vigente.

El TSE también implementará un sistema de verificación y registro que busca garantizar que los migrantes emitan un solo voto. La forma en que se regulará se definirá mediante un futuro acuerdo o disposición que considere el pleno del TSE.