TSE habilita la posibilidad del voto electrónico para migrantes en las elecciones del 2027

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TSE habilita la posibilidad del voto electrónico para migrantes en las elecciones del 2027

El acuerdo 242-2026 publicado este martes 28 de julio, oficializa los cambios al Reglamento de Voto en el Extranjero.

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Partido de Giammattei pide recuento de votos manual en comicios en GuatemalaAME994. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 04/07/2023.- Un integrante de la Junta Electoral Departamental muestra una boleta impugnada durante la segunda audiencia de revisión de escrutinio de las pasadas elecciones generales, hoy, en Ciudad de Guatemala. La agrupación política Vamos, del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, exigió este martes un recuento de votos manual en la revisión de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio, mientras fiscales de otros partidos han rebatido su postura. Es por ello que las juntas electorales de los 22 departamentos del país centroamericano se reunieron este martes para cumplir con la resolución y revisar las actas de votación que pudieran ser impugnadas. EFE/ Edwin Bercián

Los migrantes solo puede votar en la elección presidencial. Fotografía: EFE/ Edwin Bercián.

Los migrantes interesados en emitir su voto en las próximas elecciones presidenciales podrían hacerlo de manera remota, de acuerdo con los cambios aprobados por el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El acuerdo 242-2026, publicado en el diario oficial, comunica una serie de reformas al Reglamento de Voto en el Extranjero que abre la posibilidad al voto electrónico para los migrantes.

Organizaciones a favor de los connacionales explicaron durante la pasada Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) y en reuniones con el TSE, la necesidad de cambiar la modalidad del voto.

Uno de los argumentos para promover cambios se basa en las grandes distancias y complicaciones de movilidad que tiene un migrante para emitir su voto en una sede presencial, además de la exposición que supone frente a posibles controles migratorios.

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En el reglamento anterior, el TSE disponía el voto en el extranjero presencial pero con los recientes cambios se abre la posibilidad a una actualización del esquema electoral.

Ahora la modalidad del voto se extiende “de conformidad con los recursos humanos, tecnológicos, logísticos, presupuestarios y financieros disponibles”, según el artículo 11 del Reglamento de Voto en el Extranjero.

Anteriormente el único documento válido para emitir el voto en el extranjero era el Documento Personal de Identificación (DPI). Bajo el reglamento publicado hoy, se puede sustituir con el pasaporte vigente.

El TSE también implementará un sistema de verificación y registro que busca garantizar que los migrantes emitan un solo voto. La forma en que se regulará se definirá mediante un futuro acuerdo o disposición que considere el pleno del TSE.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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