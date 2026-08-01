Gobernación revela de dónde saldrán las armas para equipar a 3 mil 400 nuevos policías

En las próximas semanas, alrededor de 3 mil 400 personas se graduarán como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y ante el escenario de que el Ministerio de Gobernación (Mingob) no contara con el equipo necesario para equipar a esa cantidad de efectivos policiales, Marco Antonio Villeda, titular de la cartera del Interior, confirmó recientemente que se tiene todo lo que necesitan los nuevos agentes, incluidas las armas de fuego.

Villeda detalló que se tiene un excedente de pistolas, pero que, para completar el inventario, se utilizaron armas que dejaron agentes dados de baja por diversos motivos.

Además, destacó la necesidad de comprar más armas de fuego, debido a que no se cuenta con las suficientes para otra promoción de agentes de la PNC.

Compra de armas en el extranjero

En noviembre del 2025, en una citación en el Congreso de la República, autoridades del Mingob y de la PNC informaron que solo contaban con mil 500 armas de fuego, lo que no era suficiente para cubrir a los agentes que se graduarán.

Como solución a esa problemática, los funcionarios informaron que pretendían realizar compras directas a los gobiernos de Israel y Estados Unidos, con el fin de evitar disputas entre empresas guatemaltecas.

Ocho meses después aún no se ha realizado dicha compra ni se ha publicado ningún evento en el portal de Guatecompras para adquirir el armamento necesario para dotar a los agentes.

Compra en Guatemala detenida

En el 2025, el Mingob había adjudicado una compra de 10 mil armas a la empresa Mundo de las Armas, cuyos representantes legales son Óscar Francisco y Renzo Ricardo Grazioso Sierra, hermanos de la ahora exministra Liwy Grazioso.

No obstante, dicha compra se detuvo debido a que el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, había iniciado una investigación por supuestos favoritismos.

Los informes de la Contraloría General de Cuentas detallaron que en el evento participaron tres empresas, a pesar de que la junta de licitación había calificado el proceso como de oferente único, al argumentar que las armas requeridas, según las bases, solo eran ofrecidas por Mundo de las Armas.

Una de las empresas inconformes aseguró que el modelo solicitado está descontinuado en varias fuerzas policiales del mundo y afirmó que podría haber sobrevaloración, ya que otras compañías lo ofrecen a un menor precio.