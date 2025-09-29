La 57 promoción de la PNC graduó a 698 mujeres, la mayor cantidad en la historia de la institución

Este 29 de septiembre se graduaron tres mil 223 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Además, hubo 130 ascensos a subinspectores, 194 a oficiales terceros, 15 a comisarios, 40 a docentes policiales y 127 a especialistas en prevención del delito.

El Ministerio de Gobernación indicó que 698 mujeres se incorporan a la PNC. Una fue ascendida a comisaria, 34 como subinspectoras y 42 como oficiales terceras.

“Y aquí quiero expresar un reconocimiento particular a las mujeres que han aceptado el reto de ser parte de nuestra fuerza policial. Reconozco de igual manera a los mandos policiales femeninos que han demostrado que no solo en el campo de la gestión administrativa, de la prevención u otros temas son particularmente capaces, sino también en la operatividad”, comentó Francisco Jiménez, ministro de Gobernación.

El funcionario afirmó que el objetivo es que la policía sea más diversa e incluyente.

Jiménez explicó que actualmente enfrentan una amenaza operativa real y creciente: las pandillas y el narcotráfico.

“Hoy es el momento que todos, los tres organismos del Estado, la sociedad civil y el sector empresarial, se sumen a esta tarea de debilitar a las estructuras de crimen organizado que nos están afectando”, alertó.

Jiménez añadió que, por primera vez en décadas, la Policía ha dejado de ser solo un componente operativo del Estado para convertirse en un eje de unidad nacional.

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que esta es la promoción más numerosa de nuevos agentes que ha graduado la PNC. Reconoció que también es la primera vez que se gradúan tantas mujeres como policías.

La promoción con más mujeres en la historia de la PNC asiste al acto de graduación este 29 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

“Nunca antes tantas mujeres habían formado parte de una promoción para unirse a este esfuerzo".

Arévalo señaló que las nuevas policías serán asignadas a las 27 comisarías del país y reforzarán la División Especializada en Investigación Criminal, las Fuerzas Especiales de Policía, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y la Inspectoría General.

Respaldo de las familias a los agentes

Keyla Morales, de 29 años, se graduó como subinspectora. Su familia la esperaba con flores en el graderío del Estadio Cementos Progreso, donde se llevó a cabo el acto de graduación.

"Lograr las metas que uno se propone no es cosa fácil en un país como Guatemala", comentó.

Morales ha hecho sacrificios para superarse dentro de la institución, según relató su hermana.

"Estoy contenta y orgullosa porque sé lo que le costó a mi hermana dar un paso al frente en una institución como la PNC. Recalco y admiro el esmero por lograr sacar los cursos y la fuerza que tuvo para dejar a su hija por varios momentos con tal de superarse", indicó.

Leilanny Pérez, hija de Morales, escogió unos girasoles para recordar que hace cinco años su madre ingresó a la Policía y hoy recibió un ascenso.

En el estadio se encontraba Darwin, de 2 años, vestido con un uniforme de la PNC, mientras observaba cómo su padre se graduaba como agente.

Kenia Sandoval, de 23 años, expresó su esperanza de que su esposo tenga una carrera fructífera en la institución y le demuestre a su hijo que los policías pueden hacer un cambio en el país.

“Mi esposo es atento, dedicado, responsable y amoroso; estoy segura de que así será su carrera policial”, dijo Sandoval mientras abrazaba a su hijo, también vestido como agente.