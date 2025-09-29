PNC entrega condecoraciones a investigadores que se enfrentaron a pandilleros de la MS en el barrio El Gallito

Durante el acto de graduación de 3 mil 223 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el director de la institución, David Custodio Boteo, entregó condecoraciones a tres investigadores policiales que se enfrentaron a supuestos pandilleros y sicarios de la Mara Salvatrucha (MS) en el barrio El Gallito, zona 3 capitalina.

El enfrentamiento se registró el pasado 24 de septiembre, cuando murió el agente Cleofas Ortega Guzmán y sus compañeros detuvieron a 17 supuestos integrantes de la MS, entre ellos tres menores de edad.

Custodio Boteo dijo que Ortega entregó su vida en cumplimiento del deber, defendiendo con honor y valentía la seguridad de los guatemaltecos.

“Su sacrificio representa la más alta expresión de realidad, compromiso y entrega hacia la patria, constituyéndose en un ejemplo eterno para la institución y para las futuras generaciones de los guardianes del orden público”, señaló el director de la Policía.

Recordó que Ortega, junto a sus compañeros Luis Aníbal Gonzales, Roberto Sen Cushin y Rosalba Arévalo Álvarez, se enfrentaron a los presuntos criminales.

“Se ha dispuesto otorgar condecoraciones honoríficas a los agentes que participaron directamente en el operativo, quienes con firmeza, decisión, disciplina táctica y profesionalismo enfrentaron condiciones de alto riesgo, salvaguardando la vida de la población y cumpliendo con la misión constitucional”, añadió.

El presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez y el director de la PNC entregaron los reconocimientos a los tres investigadores y a la esposa de Ortega.

“La condecoración póstuma al agente Ortega simboliza el eterno agradecimiento de nuestra institución, que, con valentía y sacrificio supremo, honró el uniforme y el juramento de servicio”, expresó el director de la PNC.

El presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez y el director de la PNC David Boteo, entregan las condecoraciones a los investigadores de la PNC que se enfrentaron contra los supuestos pandilleros de la MS en el Barrio el Gallito, zona 3. (Foto Juan Diego González)

Custodio Boteo señaló que la decisión de otorgar la condecoración a Ortega busca inmortalizar su memoria y reconocer que su entrega constituye un legado de honor, inspiración y fortaleza para toda la PNC.

“Su compromiso de seguir defendiendo con determinación y coraje la seguridad de los guatemaltecos recuerda que cada acción emprendida por sus agentes está respaldada por los valores de valentía, disciplina, profesionalismo y lealtad al pueblo”, concluyó.