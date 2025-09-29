Guatemala
PNC entrega condecoraciones a investigadores que se enfrentaron a pandilleros de la MS en el barrio El Gallito
PNC entregó condecoraciones a tres investigadores por enfrentar a presuntos pandilleros de la MS; una fue recibida por la viuda de un agente.
La esposa del agente Cleofas Ortega Guzmán recibe la condecoración póstuma en reconocimiento al sacrificio de del investigador. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Durante el acto de graduación de 3 mil 223 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el director de la institución, David Custodio Boteo, entregó condecoraciones a tres investigadores policiales que se enfrentaron a supuestos pandilleros y sicarios de la Mara Salvatrucha (MS) en el barrio El Gallito, zona 3 capitalina.
El enfrentamiento se registró el pasado 24 de septiembre, cuando murió el agente Cleofas Ortega Guzmán y sus compañeros detuvieron a 17 supuestos integrantes de la MS, entre ellos tres menores de edad.
Custodio Boteo dijo que Ortega entregó su vida en cumplimiento del deber, defendiendo con honor y valentía la seguridad de los guatemaltecos.
“Su sacrificio representa la más alta expresión de realidad, compromiso y entrega hacia la patria, constituyéndose en un ejemplo eterno para la institución y para las futuras generaciones de los guardianes del orden público”, señaló el director de la Policía.
Recordó que Ortega, junto a sus compañeros Luis Aníbal Gonzales, Roberto Sen Cushin y Rosalba Arévalo Álvarez, se enfrentaron a los presuntos criminales.
“Se ha dispuesto otorgar condecoraciones honoríficas a los agentes que participaron directamente en el operativo, quienes con firmeza, decisión, disciplina táctica y profesionalismo enfrentaron condiciones de alto riesgo, salvaguardando la vida de la población y cumpliendo con la misión constitucional”, añadió.
El presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez y el director de la PNC entregaron los reconocimientos a los tres investigadores y a la esposa de Ortega.
“La condecoración póstuma al agente Ortega simboliza el eterno agradecimiento de nuestra institución, que, con valentía y sacrificio supremo, honró el uniforme y el juramento de servicio”, expresó el director de la PNC.
Custodio Boteo señaló que la decisión de otorgar la condecoración a Ortega busca inmortalizar su memoria y reconocer que su entrega constituye un legado de honor, inspiración y fortaleza para toda la PNC.
“Su compromiso de seguir defendiendo con determinación y coraje la seguridad de los guatemaltecos recuerda que cada acción emprendida por sus agentes está respaldada por los valores de valentía, disciplina, profesionalismo y lealtad al pueblo”, concluyó.