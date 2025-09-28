Seis pandilleros de la MS capturados en el barrio El Gallito tras la muerte de un PNC son ligados a proceso

El 24 de septiembre, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) capturaron a 17 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha en el barrio El Gallito, zona 3. Entre los detenidos había tres menores de edad.

Las aprehensiones se realizaron después de que un investigador de la PNC muriera en un enfrentamiento con supuestos pandilleros. Ocho de los capturados fueron enviados a prisión preventiva, mientras que los otros nueve aún esperan comparecer ante un juez.

Los primeros en ser ligados a proceso penal fueron Edison Alexander Tocay y Heber Abraham Díaz de la Cruz, el 25 de septiembre. Ambos fueron enviados a prisión preventiva por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

Según el MP, ambos son los principales sospechosos de haber disparado contra el agente Cleofas Ortega Guzmán, en la 24 calle y avenida Elena, zona 3.

En el caso de Díaz, fue notificado de otra orden de captura por el asesinato de una mujer en la zona 6 capitalina.

Tocay ha sido capturado cinco veces entre el 2008 y el 2024. La primera fue por homicidio y las otras en operativos contra extorsionistas, según la PNC.

Además, esa institución indicó que Díaz había sido detenido dos veces en el 2024, sin precisar los delitos.

Otros presuntos pandilleros de la MS ligados a proceso

Este domingo 28 de septiembre fueron ligados a proceso penal seis supuestos integrantes de la MS, por los delitos de portación ilegal de armas de fuego, portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército y portación de arma con número de registro alterado.

La defensa de los presuntos mareros argumentó ante la jueza de Turno de Primera Instancia Penal que la PNC ejecutó un procedimiento irregular durante el operativo. Sin embargo, la juzgadora indicó que la policía actuó legalmente.

Los sindicados dijeron que se dedicaban a rentar viviendas, trabajar como electricistas, panaderos o empleados de empresas privadas.

El MP explicó que los seis representan un peligro de fuga y que incluso podrían atentar contra las fuerzas de seguridad si son liberados.

La jueza decidió enviarlos a prisión preventiva a las cárceles de Pavoncito y Preventivo para Varones, en la zona 18.

Durante la audiencia se indicó que José Martínez Moreira, uno de los sindicados, no figura en el Registro Nacional de las Personas (Renap), por lo que se investiga su filiación.

Los investigadores del caso señalaron que los primeros indicios demuestran que los 17 detenidos podrían estar implicados en una banda de narcomenudeo, sicariato y extorsiones.

Las pesquisas detallan que entre los detenidos hay cabecillas de la banda dedicada a distribuir droga en la ciudad de Guatemala y municipios aledaños, así como personas que supuestamente se dedicaban a reclutar menores de edad para unirse a la pandilla.

“Antes Los Caradura tenían el control del Gallito, pero ahora la MS sometió a los integrantes de esa banda”, indicó el investigador.

Antecedentes de seis sindicados enviados a prisión:

Dercy Geovany Cermeño

Lesiones graves

Asesinato

Conspiración

Asociación para el narcotráfico

Portación ilegal de arma

Asociación ilícita

Posesión para el consumo

Pedro Obed Otzoy Xocop

Promoción o estimular a la drogadicción, año 2019

Brayan Edgardo Geovanny Cifuentes Cermeño

Homicidio, año 2008

María Fernanda Monroy

Casos especiales de estafa año 2024

Brandon Geovani Alvarez Ramos

Asociación Ilícita, año 2017

José Martínez Moreira

Sin antecedentes

Indicios hallados en el operativo del 24 de septiembre de 2025 en zona 3