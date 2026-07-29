Reintegro económico, límite de galones y formularios: propuesta de diputados para apoyar a usuarios por el precio del combustible

Guatemala ha registrado en las últimas semanas un aumento en el precio de los combustibles derivado del conflicto en Medio Oriente. Ante esta situación, algunas bancadas han presentado iniciativas para apoyar a los consumidores.

Este miércoles 29 de julio, la Bancada Raíces presentó la propuesta Ley de apoyo al pueblo de Guatemala ante la subida de los combustibles.

Serían beneficiarias las personas individuales consumidoras finales de combustibles, conforme a las condiciones que propone la iniciativa.

También podrían beneficiarse las personas jurídicas con actividad comercial consumidoras de combustibles, conforme a las condiciones que establecería la ley, así como las personas jurídicas cuya actividad comercial se relacione con el transporte de personas, mercancías y otros bienes.

La propuesta contempla que el apoyo económico para los consumidores finales de combustibles tenga una duración de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley, si fuera aprobada. El apoyo económico podrá darse por terminado anticipadamente en caso de que se agote la disponibilidad presupuestaria destinada para ese fin.

También podrá darse por terminado o suspenderse en caso de que el Ministerio de Energía y Minas determine una baja sustancial y sostenida en los precios finales de los combustibles.

Según la propuesta, el monto del apoyo económico para los consumidores de gasolina regular, gasolina superior y diésel sería de Q10 por cada galón consumido.

Las condiciones para las personas individuales serían las siguientes:

Ser propietario o usuario de un vehículo de dos ruedas con cilindrada no mayor de 125 centímetros cúbicos.

Ser propietario o usuario de un vehículo de cuatro ruedas con cilindrada no mayor de dos mil centímetros cúbicos y un máximo de cuatro cilindros.

Poseer placas de circulación vigentes bajo las series de clasificación M (motocicletas) o P (particulares).

Registrar en la base de datos de beneficiarios del apoyo económico para combustibles un máximo de un vehículo por propietario o usuario.

El beneficio se aplicaría a un máximo de 40 galones mensuales por propietario o usuario del vehículo.

En el caso de las personas jurídicas con actividad comercial, el apoyo económico también estaría sujeto a condiciones. Entre ellas, ser propietarias de un vehículo registrado a nombre de la entidad, estar solventes en el pago de impuestos ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), contar con vehículos registrados bajo las series de placas M, C o A y registrar en la base de datos de beneficiarios un máximo de 10 vehículos por propietario.

¿Cuál sería el procedimiento?

Según la propuesta, para acreditar el apoyo económico, el registro electrónico de beneficiarios deberá habilitar para cada usuario un formulario electrónico y un módulo informático en el que se reflejen el Número de Identificación Tributaria (NIT) y las facturas electrónicas en línea (FEL).

Para leer más: Oficialismo busca acuerdos en el Congreso para el subsidio al combustible

Las solicitudes de acreditación del apoyo económico deberán realizarse mensualmente. El beneficiario deberá presentar la solicitud dentro de los primeros cinco días de cada mes a la cuenta registrada.

El beneficio deberá acreditarse dentro de los cinco días siguientes, conforme al formulario y a las bases de datos. El reglamento desarrollará el procedimiento, los requisitos, las facultades y las responsabilidades de los órganos involucrados.

¿Qué propone la Bancada Cabal?

La propuesta de la Bancada Cabal se denomina Ley de apoyo directo al consumidor de combustibles.

Plantea la creación de una plataforma de registro que el Ministerio de Energía y Minas habilitará de forma gratuita, de acceso público y disponible las 24 horas. En ella, el interesado deberá consignar sus datos.

El solicitante deberá ingresar el número de Documento Personal de Identificación (DPI), el Número de Identificación Tributaria (NIT), el número de licencia de conducir y su clase (A, B, C o M).

También deberá proporcionar un número de teléfono celular activo, a nombre del solicitante o bajo declaración jurada de titularidad, para efectos de notificación y pago, así como el número de placa del vehículo registrado.

El beneficio consistiría en que el Estado reintegraría al beneficiario Q12 por cada galón de diésel facturado y Q7 por cada galón de gasolina regular o superior.

El reintegro estaría sujeto a límites máximos mensuales de consumo de combustibles, según el tipo de licencia.

Los galones que excedan el límite mensual no generarían derecho a reintegro ni serían trasladables al mes siguiente. El límite sería único por beneficiario, con independencia del número de vehículos, del tipo de combustible o del número de facturas presentadas, según la propuesta.

Para obtener el reintegro, el beneficiario deberá registrar en la plataforma la factura electrónica en línea correspondiente, la cual será verificada automáticamente.

Le puede interesar: Subsidio al diésel daría un respiro a la logística, aunque no compensaría el alza de costos

El reintegro se acreditaría, a elección del beneficiario, mediante transferencia a una billetera electrónica asociada a su número de teléfono celular o mediante pago móvil al mismo número, dentro del plazo máximo de siete días calendario contados a partir de la confirmación del token.

La propuesta no autoriza pagos en efectivo, en especie ni por interpósita persona.

El programa se ejecutaría durante un plazo máximo de cuatro meses, aunque podría finalizar anticipadamente si se agota el presupuesto destinado para ese fin.

Según la propuesta, el programa se suspendería cuando el precio promedio nacional de venta al consumidor final por galón de diésel, gasolina regular y gasolina superior, publicado semanalmente por el Ministerio de Energía y Minas, se mantenga por debajo de Q34 durante dos semanas continuas.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.