Pasaje en buses urbanos sube a Q7 en la capital y Mixco por alza en el combustible

Usuarios informaron que este miércoles 29 de julio la tarifa de los buses urbanos de la capital aumentó a Q7. La tarifa anterior era de Q5.

Uno de los usuarios indicó que ahora pagó más por viajar en Transurbano desde la zona 18 hacia la capital.

En ese sentido, Prensa Libre consultó a Saúl Umaña, presidente de la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (Catug), quien confirmó que la tarifa aumentó a Q7 debido al alto precio del combustible.

Según Umaña, el aumento también se aplica a los buses urbanos de Mixco.

Respecto de la propuesta de subsidio al combustible presentada por el Ejecutivo, el dirigente de la Catug dijo que consideran que, por sí sola, no será suficiente para resolver la crisis financiera que enfrenta el transporte urbano.

«De todas maneras tiene que haber un aumento a la tarifa», agregó.

El 24 de julio, el presidente Bernardo Arévalo anunció, en conferencia de prensa, que presentó al Congreso de la República una iniciativa de ley para otorgar un subsidio temporal de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular, programa para el que el Ejecutivo prevé destinar Q3 mil 480 millones, con el fin de mitigar el impacto del alza en los combustibles.

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En esa ocasión, el mandatario explicó que el incremento en los precios del diésel y las gasolinas repercute no solo en el costo de movilizarse, sino también en las tarifas del transporte público, el precio de los alimentos y otros productos.

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