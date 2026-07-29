Subsidio al diésel daría un respiro a la logística, aunque no compensaría el alza de costos

Mientras el Congreso de la República se dispone a conocer una propuesta de subsidio estatal de Q12 por galón de diésel, el sector productivo comienza a calcular el impacto que esta medida podría tener en la cadena logística nacional, con énfasis en el transporte de personas y mercancías.

Aunque el diésel no es el único combustible que utiliza la actividad productiva, sí representa un insumo transversal para la producción nacional. Por ejemplo, es el derivado del petróleo empleado para el transporte terrestre de materias primas, productos terminados, alimentos, bebidas, insumos agrícolas y mercancías hacia todos los departamentos.

En las circunstancias actuales, marcadas por el incremento extraordinario del precio internacional, una medida temporal podría ayudar a contener la presión inmediata sobre los costos logísticos y evitar que esta se traslade de forma inmediata al precio que paga el consumidor.

Subsidio al diésel aliviaría costos logísticos

Dentro del esquema de las operaciones logísticas y de la economía real existe una transmisión del efecto de la subvención a lo largo de la cadena productiva.

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La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) expuso que ese efecto se transmite a lo largo de toda la cadena productiva. “El precio del diésel influye en el traslado de materias primas, materiales de empaque, productos agrícolas, distribución, cadena de frío, abastecimiento de puntos de venta y entrega final al consumidor”, declararon al hacer la consulta.

Cuando disminuye el costo del combustible, también se reduce parcialmente el costo por ruta y por unidad transportada.

La CGAB aclaró que esto brinda un margen de maniobra a las empresas para mantener sus operaciones, proteger su capital de trabajo, evitar interrupciones en el abastecimiento y reducir la necesidad de trasladar de inmediato los incrementos al precio de los productos.

Se ejemplificó que, en la industria de alimentos y bebidas, este efecto es especialmente importante porque existe una operación logística constante y, en muchos casos, productos que necesitan refrigeración, entregas frecuentes y tiempos controlados.

No obstante, se añadió que el subsidio contiene una parte del impacto del alza, pero no elimina los incrementos acumulados ni otros costos de operación. Su principal beneficio es reducir la velocidad con la que el aumento del combustible se transmite a toda la economía.

Las principales medidas incluyen la optimización de rutas, la consolidación de entregas, el aprovechamiento de la capacidad de carga, el mantenimiento preventivo de las unidades y un monitoreo más preciso del consumo de combustible. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Alza del combustible dispara costos del transporte

Claudia de Del Águila, directora de Incidencia de Entorno Exportador de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), declaró que, de acuerdo con datos y conversaciones oficiales, es difícil brindar información sobre kilometraje o consumo, debido a que existen diferentes rendimientos según el tipo de motor, la ruta, la carga, el peso, la configuración del equipo, entre otros factores.

El costo del combustible, tras los incrementos de las últimas semanas, ha provocado un aumento de entre 15% y 20% en los costos logísticos de forma directa, únicamente por consumo de combustible, confirmó la directora.

Añadió que los demás insumos, como lubricantes, llantas y repuestos, también aumentan de precio y que, cuando el combustible registra una baja, esos costos no disminuyen.

En todo caso la única manera de soportarlo es trasladarlo a las tarifas de servicios que prestamos o bien parar operaciones. El efecto al final es que se encarece desmedidamente la cadena logística en algunos sectores, con daño irreversible a la economía nacional.

El precio del diésel influye en el traslado de materias primas, materiales de empaque, productos agrícolas, distribución, cadena de frío, abastecimiento de puntos de venta y entrega final al consumidor.

“Este es un tema serio realmente y de impacto fuerte, pero conlleva bastantes aristas que lo hacen más complejo de lo que parece si ya de por sí el sector transporte está siendo fuertemente afectado por todos los otros temas como infraestructura deficiente, restricciones vehiculares, complejidad y discrecionalidad aduanera. Al momento, somos el país centroamericano con el costo km más caro que nuestros vecinos”, consideró.

Por ejemplo, un viaje de Ciudad de Guatemala a Santo Tomás de Castilla puede requerir alrededor de 32 galones. Ello implica que, al 8 de julio, cuando el galón de diésel costaba Q35.78, el viaje tenía un costo aproximado de Q1 mil 145 en combustible. Ese mismo viaje, al 28 de julio, con un precio de Q43.78 por galón, podría costar aproximadamente Q1 mil 401 solo en combustible.

En todo caso, eso dependerá del rendimiento del motor, que en este ejemplo es de siete kilómetros por galón.

Alza del diésel reduce impacto del subsidio

El consultor en logística, Guillermo Alvarado García, explicó que el proceso de autorización del subsidio es lento, mientras que los precios del combustible aumentan de manera inmediata. Esto provoca que el alivio llegue tarde y tenga un menor impacto.

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A su juicio, existe un desfase en la percepción del consumidor: las alzas se aplican rápidamente, pero las rebajas tardan días en reflejarse.

En consecuencia, dijo que el subsidio puede ser absorbido rápidamente por incrementos posteriores, que generalmente se registran a diario, lo que limita su efecto positivo en la cadena de suministro.

En todo caso, el impacto se transmite en forma de mayores costos de transporte y distribución, que inevitablemente repercuten en los precios finales de los productos.

Según Agexport, el aumento del precio del combustible en las últimas semanas ha elevado entre 15% y 20% los costos logísticos, únicamente por concepto de combustible. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Empresas ajustan logística por alza del diésel

Ante los incrementos observados en las últimas semanas, sobre todo en el precio del diésel, cuyo costo ya alcanza los Q43.78 por galón, las empresas están adoptando una serie de medidas emergentes en sus flotas.

La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) confirmó que las empresas están reforzando sus procesos de eficiencia operativa.

Entre las principales medidas se encuentran la optimización de rutas, la consolidación de entregas, un mejor aprovechamiento de la capacidad de carga, el mantenimiento preventivo de las unidades y un monitoreo más preciso del consumo de combustible.

También se revisan las frecuencias de despacho, los niveles de inventario, las condiciones con transportistas y proveedores, así como alternativas de abastecimiento más cercanas que permitan reducir los recorridos.

"Muchas empresas están absorbiendo parte del incremento mediante reducciones en sus márgenes y mejoras de productividad, procurando que el ajuste de precios sea la última alternativa. Sin embargo, esta capacidad no es ilimitada, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menor margen financiero para enfrentar aumentos prolongados", explicaron.

El consultor en logística Guillermo Alvarado García explicó que las compañías están adoptando medidas de eficiencia para mitigar el impacto: