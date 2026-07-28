Gobierno iniciará mezcla de etanol solo con gasolina regular, sectores piden certeza en implementación

El Gobierno tenía previsto iniciar el 30 de junio la mezcla del 10% de etanol (E10) en las gasolinas superior y regular; sin embargo, posteriormente se aplazó la fecha para el 21 de agosto e indicó que se entraría en una fase de operativización. Este lunes informó que la mezcla comenzará el 22 de agosto, pero solo para la gasolina regular.

"Vamos a tener una una bomba despachando gasolina E-10, las demás bombas libres y las personas tendrán la oportunidad de optar por una o por otra. Vamos por fases. El período de implementación nos ha permitido este determinar las fases y cuando tengamos noticias o novedades para a ampliar la implementación de la gasolina, se los estaremos comentando", expresó el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios.

La Asociación Promotora de Combustibles Renovables (ACR) y la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala (Apag) coincidieron en que se requiere certeza y claridad en la implementación. Ambas entidades mencionan que la implementación de la gasolina E10 en Guatemala se encuentra actualmente en su etapa de operativización y dará paso al inicio de su comercialización el próximo 22 de agosto.

Por la noche del lunes el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) expresó en sus redes sociales preocupación por los cambios anunciados por el Gobierno en la implementación del mandato de mezcla E10 de etanol, asumido por en el Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos.

Ivanova Ancheta, directora ejecutiva de Apag, expresó al dar a conocer la postura institucional de esa organización que la implementación de la gasolina E10 entra en una etapa determinante para Guatemala, en la que resulta fundamental preservar condiciones de certeza jurídica para fomentar la inversión, la libre contratación y la competencia para todos los actores de la cadena.

En este contexto, expuso que la incorporación gradual de la mezcla, al comenzar solo con la gasolina regular, requiere claridad sobre su alcance, temporalidad y continuidad para asegurar la mezcla en todas las gasolinas, tal como lo establece la Ley de Alcohol Carburante.

Uno de los aspectos mencionados es que, a lo largo de este proceso, distintos actores han tomado decisiones, destinado recursos y desarrollado acciones con base en el marco normativo y en las condiciones definidas para la implementación. Por ello, mantener coherencia entre esas reglas y las decisiones que finalmente se ejecutan fortalece la confianza y brinda previsibilidad a quienes producen, invierten y hacen negocios en el país.

Apag también recuerda que Guatemala ha asumido acuerdos y compromisos internacionales que contemplan la implementación de la mezcla E10. Añade que honrar esos compromisos es fundamental para preservar la credibilidad del país y transmitir un mensaje de estabilidad, certeza y responsabilidad a los sectores productivos y sus socios comerciales.

CACIF pide al Gobierno cumplir el acuerdo comercial con EE. UU. sobre la mezcla E10 de etanol https://t.co/bdKJZEo4zb — Prensa Libre (@prensa_libre) July 28, 2026

En el Acuerdo de Comercio Recíproco firmado entre ambos países el 30 de enero del 2026, en la sección D, "Consideraciones y oportunidades comerciales", se establece el compromiso de Guatemala de implementar un mandato de mezcla de etanol E10 y que el país "se esforzará" por comprar al menos 50 millones de galones de etanol de Estados Unidos cada año, según indica el documento del acuerdo bilateral dado a conocer en esa oportunidad.

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Apag considera importante que las autoridades precisen el carácter transitorio de esta primera etapa y completen la incorporación de la mezcla en todas las gasolinas, lo cual, según indica, permitirá avanzar de manera ordenada, preservando la certeza jurídica, la libre contratación, la competencia y la coherencia con los acuerdos y compromisos asumidos por Guatemala.

La postura de la ACR coincide en varios aspectos con la de los productores.

La gerente de la ACR, Aída Lorenzo, refirió que este proceso responde al cumplimiento de la legislación vigente y es resultado de más de una década de estudios, preparación técnica e inversiones realizadas por los distintos actores de la cadena. Sin embargo, considera que "limitar la mezcla solo a la gasolina regular no permite considerar cumplida la política pública" y explicó que, desde 1985, la legislación guatemalteca establece el uso de etanol en todas las gasolinas comercializadas en el país.

Derivado de ello, la ACR expuso que cualquier implementación escalonada debe ser estrictamente transitoria y contar con una ruta definida para incorporar también las demás gasolinas.

La ACR considera que la gradualidad puede facilitar la transición, "pero no debe modificar el alcance de la ley ni someter su cumplimiento a intereses de grupos particulares, pues esta política privilegia el bien común, enfocándose en fortalecer nuestra seguridad energética y reducir emisiones para que todos podamos respirar un aire más limpio".

El @MEMguatemala indicó que la gasolina superior o las que manejen los expendios que no sean gasolina regular, seguirán sin mezcla de etanol E10 y se fijará un cronograma con una nueva fecha para su incorporación. @prensa_libre pic.twitter.com/rjMOHeZKTI — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) July 27, 2026

Lorenzo explicó que una implementación parcial también reduciría los beneficios ambientales, sanitarios y energéticos previstos por la política pública, que se atribuyen al etanol.

Además, agregó la ejecutiva, generaría incertidumbre jurídica para los actores que se prepararon e invirtieron bajo reglas previamente establecidas.

Al igual que Apag, la ACR menciona que Guatemala también ha asumido compromisos internacionales, incluido el acuerdo alcanzado con Estados Unidos. Por ello, Lorenzo señaló que preservar la coherencia entre la legislación nacional, las decisiones gubernamentales y esos compromisos internacionales es fundamental para proteger la credibilidad jurídica, comercial y reputacional del país.

Por ello, también piden que las autoridades aclaren el carácter transitorio de esta primera etapa y definan públicamente la ruta para completar la implementación en todas las gasolinas. Consideran que una política pública cumple sus objetivos cuando se ejecuta de manera integral, con reglas claras y conforme a los compromisos asumidos por Guatemala.

Volumen de etanol requerido

El MEM estableció a mediados de julio el volumen requerido de etanol para cubrir ambas gasolinas. Sin embargo, ahora deberán reformarse tanto el Reglamento 257-2025 como los acuerdos ministeriales 298 y 299 del 2026, que regulan la mezcla.

Mediante el Acuerdo Ministerial 298-2026/SG se estableció que el porcentaje de alcohol carburante a mezclarse para la obtención de gasolinas será del 10% durante el período comprendido entre el 30 de junio y el 31 de diciembre del 2026. Además, se dispuso que las distribuidoras deberán contratar de forma anticipada el 50% del alcohol carburante para cada uno de los períodos mencionados.

Para el 2026, esto equivale a 22 millones 067 mil galones, lo que refleja que en este período se estimó que el país utilizaría alrededor de 44 millones de galones de etanol, en el acuerdo mencionado.

El Acuerdo Ministerial 299-2026/SG establece el mismo porcentaje para todo el 2027. En este caso, el 50% del volumen de etanol que deberán contratar de forma anticipada las distribuidoras es de 47 millones 349 mil 001 galones. Esto representa una estimación de 94 millones 698 mil 002 galones para ese año.

Según información del MEM, al país han llegado tres buques con cargas de etanol, para un total de 6 millones 157 mil 260 galones. De ese volumen, 3.04 millones de galones corresponden a la comercializadora Bioetanol, transportados en el buque Chemstar Iris; 2.11 millones de galones a Puma Energy Guatemala, en el buque Venus 9; y 1.03 millones de galones a Chevron Guatemala Inc., en el buque Bonita Aki.

En el MEM se han registrado cinco distribuidores (o importadores) de etanol.

Además, se han registrado tres productores nacionales, según datos de la Apag. Entre ellos figuran Bioetanol, con un volumen declarado de 15.8 millones de galones; Darsa, con 6.6 millones de galones, y Mag Alcoholes, con 2.4 millones de galones. Fábrica de Alcoholes y Palo Gordo figuran como productores con capacidad, pero sin volumen declarado en esta etapa, agregó la asociación.