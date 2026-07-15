Etanol en Guatemala: suministro garantizado, pero Congreso advierte riesgos sin política de biocombustibles

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, afirmó que el suministro de etanol para la mezcla con gasolinas está garantizado en el país para el inicio de la implementación del programa durante el resto del 2026, mientras que el presidente de la Comisión de Energía del Congreso considera necesario emitir una política nacional de biocombustibles.

Ernesto Bran, presidente de la Comisión de Energía del Organismo Legislativo, dijo durante una reunión de esa sala que la implementación de la mezcla de 10% de etanol en las gasolinas se está volviendo un asunto delicado, ya que parte de la población y algunos sectores no están de acuerdo y, según la experiencia del país, con cada cambio de autoridades se suspenden o modifican proyectos.

Por ello, considera necesario establecer una política nacional de biocombustibles. Además, en la reunión, otros parlamentarios plantearon dudas acerca del efecto que el etanol tendrá en los vehículos.

El ministro, acompañado de funcionarios del MEM, explicó que se construye una política nacional de energía en la cual están contenidos los temas de energía, bioenergía y biocombustibles. Bran consultó cuándo se finalizará y, aunque no se brindó una fecha específica, las autoridades del MEM indicaron que ya lleva un avance del 70%.

Bran agregó que, ahora que entra el programa de bioetanol, por qué no pensar también en biodiésel.

Ante las dudas sobre el efecto en los vehículos, Gamaliel Zambrano, director del Centro de Procesos Industriales (CPI) de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), indicó que en las pruebas efectuadas en el país no hay hallazgos de efectos y que una de las pruebas aún está en desarrollo. En tanto, Barrios refirió que los vehículos funcionarán igual en este momento que a partir del 21 de agosto, si tienen mantenimiento adecuado.

Suministro de etanol

El etanol será proveído por productores nacionales o importado, como ya se observó con la llegada del primer embarque de ese producto a la portuaria Santo Tomás, indicó Barrios.

Entre la semana pasada y la actual el MEM emitió tres regulaciones, tanto para garantizar la seguridad del suministro como para fijar el procedimiento y el porcentaje de etanol en la mezcla para los períodos del 2026 y 2027, el cual se confirmó en 10%, y el volumen necesario.

Derivado de las disposiciones y cifras establecidas en esos acuerdos ministeriales, se observa que para el plazo del 30 de junio al 31 de diciembre del 2026 el país necesitará alrededor de 44 millones de galones de etanol para la mezcla con gasolinas.

Y, para todo el 2027, se estimó que se requerirán 94 millones 698 mil 002 galones.