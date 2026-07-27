Gasolina regular con etanol E10 estará disponible en Guatemala desde el 22 de agosto, según el MEM

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó este lunes 27 de julio que la gasolina regular con mezcla de etanol E10 estará disponible en Guatemala a partir del 22 de agosto, luego de concluir el proceso de operativización previsto para el 21 de agosto.

Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas, informó durante una conferencia de prensa que el proceso de implementación comenzó en junio pasado y que, según el MEM, ya se cuenta con los registros, licencias y autorizaciones necesarias para la comercialización, el transporte y el resto de actores de la cadena de suministro, lo que permitirá iniciar el abastecimiento en la fecha prevista.

El ministro indicó que la gasolina E10 se despachará a través de la bomba destinada a la gasolina regular, mientras que las demás bombas de las estaciones de servicio podrán continuar ofreciendo gasolina sin la mezcla de etanol. De esa forma, afirmó, que los consumidores podrán decidir qué tipo de combustible utilizar.

Según el funcionario, la decisión se tomó tras el diálogo con distintos sectores de consumidores y con base en criterios técnicos y administrativos. Añadió que el MEM continuará divulgando información sobre las características del combustible mediante el sitio oficial e10.gob.gt y sus canales institucionales.

Precio y funcionamiento

Durante la ronda de preguntas, Barrios aseguró que, según las estimaciones del ministerio, la mezcla E10 podría reflejar una reducción en el precio de la gasolina regular de entre Q0.50 y Q1.50 por galón. No obstante, aclaró que el MEM no fija los precios de los combustibles debido al régimen de libre mercado vigente en el país.

El ministro atribuyó esa estimación a tres factores: que el etanol no está sujeto a las variaciones internacionales de los derivados del petróleo, que la gasolina utilizada en la mezcla requiere un menor octanaje y que, históricamente, el etanol ha tenido un costo inferior al de la gasolina.

Respuesta a dudas sobre el combustible

Consultado sobre las versiones que circulan en redes sociales acerca de posibles daños a vehículos y motocicletas, Barrios sostuvo que la gasolina E10 "no daña a los vehículos" y reiteró el llamado a la población para informarse únicamente por los canales oficiales del Gobierno y del MEM.

El funcionario también afirmó que el ministerio y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) mantienen un protocolo para atender denuncias relacionadas con la calidad del combustible, en caso de que se presenten reclamos tras el inicio de la comercialización de la mezcla E10.

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