Así impacta el aumento del crudo en el bolsillo de los guatemaltecos: subió 29.5% la factura petrolera

Los consumidores guatemaltecos de gasolinas, diésel y otros derivados del petróleo pagaron US$601 millones más, equivalentes a unos Q4 mil 600 millones, por la importación de estos productos, principalmente desde las plantas refinadoras de Estados Unidos, en comparación con el 2025.

Esto significa que el país no registra ahorro en el pago de la factura petrolera, sino que destina más divisas a la compra de derivados del petróleo, lo que también impacta en el presupuesto familiar. Es decir, los hogares deben destinar más recursos para adquirir gasolinas o diésel o bien sacrificar otros gastos.

Factura petrolera sube 29.5%

Según la actualización de la balanza cambiaria del Banco de Guatemala (Banguat), el rubro de combustibles y lubricantes registró un aumento de US$601.1 millones en comparación con el mismo período del 2025.

La compra de estos productos durante los primeros cinco meses del año ascendió a US$2 mil 637 millones, un incremento de 29.5%, equivalente a unos Q20 mil 173 millones, frente a los US$2 mil 35 millones (unos Q15 mil 567 millones) registrados en el 2025.

El precio medio observado aumentó 20.1% entre enero y mayo.

En tanto, el volumen de las importaciones creció 7%, lo que podría estar asociado al dinamismo de la actividad económica y de la producción nacional, que está absorbiendo ese mayor costo.

Las estadísticas muestran que entre el 2018 y el 2026 el país ha registrado episodios de ahorro y desahorro en la factura petrolera anual, asociados a las bajas y alzas en el precio internacional del barril de petróleo y sus derivados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Hogares absorben alza del petróleo

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que este aumento se debe, en su totalidad, al comportamiento del precio internacional del barril de petróleo y de los combustibles, principalmente de las gasolinas y del diésel, que Guatemala adquiere en las plantas refinadoras de Estados Unidos, ubicadas en la costa del Golfo de México.

Recordó que, durante los primeros cinco meses de este año, el precio del crudo aumentó casi 60%, lo que ejerció una fuerte presión sobre la factura petrolera.

Además, los consumidores, al observar los precios más altos, redujeron su consumo, por lo que el incremento en el volumen importado no fue proporcional al aumento del costo de las importaciones.

"Hay dos fenómenos: uno es el aumento del precio internacional del diésel y la gasolina, que es del 60%, y, por otro lado, un ahorro del país para evitar comprar petróleo más caro", ejemplificó.

La compra de estos productos durante los primeros cinco meses del año ascendió a US$2 mil 637 millones, un incremento de 29.5%, equivalente a unos Q20 mil 173 millones.

El investigador indicó que, en los hogares, este incremento implica reducir otro tipo de consumo para financiar el costo de los combustibles, es decir, absorber ese ajuste.

Aclaró que, aunque existió un subsidio estatal, este fue relativamente moderado con respecto al aumento observado.

En términos generales, aseguró que las familias tuvieron que destinar más recursos durante los primeros cinco meses de este año a la compra de combustibles que en el mismo período del 2025.

Petróleo marca ahorro y desahorro

Las estadísticas muestran que entre el 2018 y el 2026 el país ha registrado episodios de ahorro y desahorro en la factura petrolera anual, asociados a las bajas y alzas en el precio internacional del barril de petróleo y sus derivados.

Cuando el precio del petróleo y sus derivados disminuye, el consumo tiende a aumentar, debido a que los consumidores aprovechan los menores precios para adquirir más combustibles.

En cambio, cuando el precio se incrementa, las personas reducen su consumo y adoptan otras medidas para hacer frente al impacto en la economía familiar.

Ahorro: por baja en el precio del petróleo en las importaciones

2025: ahorro de US$82 millones

2024: ahorro US$83.3 millones

2023: ahorro US$632.2 millones

2020: ahorro US$1 mil 110 millones

2019: ahorro US$2.2 millones

Desahorro: por el alza del precio del petróleo en las importaciones