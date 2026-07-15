Precio del petróleo sube por nueva escalada entre EE. UU. e Irán, y tensión en el estrecho de Ormuz

Economía

Precio del petróleo sube por nueva escalada entre EE. UU. e Irán, y tensión en el estrecho de Ormuz

Los nuevos ataques de EE. UU. contra objetivos militares iraníes y el recrudecimiento de las tensiones en el estrecho de Ormuz impulsaron el precio del petróleo, que volvió a acercarse a los US$80 por barril.

y

|

time-clock

Irán advirtió que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado mientras continúen las acciones militares de Washington. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).

El precio internacional del petróleo registró un nuevo incremento este miércoles, impulsado por la intensificación del conflicto entre EE. UU. e Irán y la creciente incertidumbre sobre el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el comercio mundial de crudo.

El petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia para el mercado estadounidense, subió 0.78% durante las primeras operaciones de la jornada y alcanzó los US$79.69 por barril, acercándose nuevamente a la barrera de los US$80, nivel que no se observaba desde mediados de junio.

El principal factor detrás del repunte es la nueva ofensiva militar de EE. UU. contra objetivos iraníes. El Comando Central de EE. UU. (Centcom) informó que ejecutó ataques durante aproximadamente 90 minutos contra sistemas de defensa costera y plataformas de lanzamiento de misiles en la isla de Gran Tunb, en el golfo Pérsico.

Según el Centcom, la operación buscó reducir la capacidad de Irán para atacar el tráfico marítimo comercial que transita por el estrecho de Ormuz.

LECTURAS RELACIONADAS

La economía guatemalteca registró un crecimiento de 4.5% durante el primer trimestre del 2026, pese al contexto geopolítico internacional. (Foto Prensa Libre: Cortesía Asazgua)

Economía de Guatemala: los factores que explican el crecimiento de 4.5% del PIB en el primer trimestre del 2026

chevron-right
gasolinera Dispensadores de gasolinas 5 Foto HPL

Gobierno no prevé otro subsidio, mientras combustibles siguen al alza

chevron-right

La importancia estratégica de esa ruta explica la reacción de los mercados. Antes de la guerra, por el estrecho de Ormuz transitaba alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo, por lo que cualquier amenaza contra su funcionamiento genera preocupación entre inversionistas y operadores energéticos.

El analista Tom Essaye, autor del informe The Sevens Report, señaló que la energía continúa siendo el principal foco de atención en los mercados de materias primas debido al resurgimiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, situación que ha provocado un fuerte repunte en los contratos futuros del petróleo durante la semana.

La escalada también provocó una nueva confrontación diplomática. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, acusó a EE. UU. de incumplir el memorando de entendimiento que buscaba poner fin al conflicto y afirmó que Washington "ha hecho añicos" ese acuerdo. Además, defendió el derecho de Irán a ejercer soberanía sobre el estrecho de Ormuz por razones de seguridad nacional.

LECTURAS RELACIONADAS

Según la proyección de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) registrará el menor porcentaje de ejecución, con 78.9%, equivalente a Q6 mil 146 millones al cierre del presente ejercicio fiscal. (Foto Prensa Libre: Cortesía Caminos)

Proyección oficial sitúa la ejecución del gasto público en 91.1% al cierre del ejercicio fiscal 2026

chevron-right
GASOLINA, PRECIOS. Derivado a un incremento internacional en el petroleo y bajo el contexto del subsidio a los combustibles en el pas, se visitaron algunas estaciones de gasolineras para documentar precios. En la imagen, precios de combustibles. Juan Diego Gonzlez. 050626

¿Por qué las gasolinas ya subieron hasta Q8 por galón tras el fin del subsidio?

chevron-right

Las tensiones aumentaron después de que EE. UU. reanudó el bloqueo naval contra Irán y continuó los ataques contra territorio iraní. Como respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó nuevos misiles y drones contra bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania, y advirtió que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado mientras continúen las acciones militares de Washington.

La situación también comenzó a afectar el transporte marítimo. De acuerdo con la Organización Marítima Internacional, varios buques petroleros fueron atacados en el estrecho de Ormuz desde la noche del lunes, hechos que dejaron al menos dos personas fallecidas y varios heridos. Paralelamente, la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por las consecuencias económicas y humanitarias que tendría un bloqueo prolongado de esta ruta estratégica para el comercio internacional.

ESCRITO POR:

Natiana Gándara

Editora de Economía en Prensa Libre, con más de 15 años de experiencia en medios radiales, televisivos, impresos y digitales.

Lee más artículos de Natiana Gándara

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Economía en Guatemala Estrecho de Ormuz Guerra Irán Estados Unidos Irán Petróleo Petróleo sube Precio del petróleo 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM