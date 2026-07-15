Precio del petróleo sube por nueva escalada entre EE. UU. e Irán, y tensión en el estrecho de Ormuz

El precio internacional del petróleo registró un nuevo incremento este miércoles, impulsado por la intensificación del conflicto entre EE. UU. e Irán y la creciente incertidumbre sobre el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el comercio mundial de crudo.

El petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia para el mercado estadounidense, subió 0.78% durante las primeras operaciones de la jornada y alcanzó los US$79.69 por barril, acercándose nuevamente a la barrera de los US$80, nivel que no se observaba desde mediados de junio.

El principal factor detrás del repunte es la nueva ofensiva militar de EE. UU. contra objetivos iraníes. El Comando Central de EE. UU. (Centcom) informó que ejecutó ataques durante aproximadamente 90 minutos contra sistemas de defensa costera y plataformas de lanzamiento de misiles en la isla de Gran Tunb, en el golfo Pérsico.

Según el Centcom, la operación buscó reducir la capacidad de Irán para atacar el tráfico marítimo comercial que transita por el estrecho de Ormuz.

La importancia estratégica de esa ruta explica la reacción de los mercados. Antes de la guerra, por el estrecho de Ormuz transitaba alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo, por lo que cualquier amenaza contra su funcionamiento genera preocupación entre inversionistas y operadores energéticos.

El analista Tom Essaye, autor del informe The Sevens Report, señaló que la energía continúa siendo el principal foco de atención en los mercados de materias primas debido al resurgimiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, situación que ha provocado un fuerte repunte en los contratos futuros del petróleo durante la semana.

La escalada también provocó una nueva confrontación diplomática. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, acusó a EE. UU. de incumplir el memorando de entendimiento que buscaba poner fin al conflicto y afirmó que Washington "ha hecho añicos" ese acuerdo. Además, defendió el derecho de Irán a ejercer soberanía sobre el estrecho de Ormuz por razones de seguridad nacional.

Las tensiones aumentaron después de que EE. UU. reanudó el bloqueo naval contra Irán y continuó los ataques contra territorio iraní. Como respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó nuevos misiles y drones contra bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania, y advirtió que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado mientras continúen las acciones militares de Washington.

La situación también comenzó a afectar el transporte marítimo. De acuerdo con la Organización Marítima Internacional, varios buques petroleros fueron atacados en el estrecho de Ormuz desde la noche del lunes, hechos que dejaron al menos dos personas fallecidas y varios heridos. Paralelamente, la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por las consecuencias económicas y humanitarias que tendría un bloqueo prolongado de esta ruta estratégica para el comercio internacional.