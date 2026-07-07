¿Por qué las gasolinas ya subieron hasta Q8 por galón tras el fin del subsidio?

Cinco días después de concluir el subsidio estatal a los combustibles, usuarios comenzaron a reportar en redes sociales aumentos en el precio de las gasolinas regular y superior.

Un monitoreo realizado por Prensa Libre este 7 de julio en 12 estaciones de servicio (gasolineras) ubicadas en Villa Nueva, zona 12 y zona 8 de la capital confirmó que algunas gasolineras ya aplicaron nuevos ajustes en sus precios.

Mientras el diésel continúa cotizándose alrededor de los Q35 por galón y presenta el menor incremento, las gasolinas regular y superior aumentaron aproximadamente Q1 por galón respecto a los precios observados días después de finalizar el subsidio.

LECTURAS RELACIONADAS Estos son los precios promedio del combustible en Guatemala tras el fin del subsidio del MEM

Precios del combustible ya presentan diferencias entre gasolineras

El monitoreo también evidenció que no existe un precio uniforme, incluso entre estaciones que operan bajo la misma marca.

De acuerdo con los datos recopilados por este medio, los precios en modalidad autoservicio son los siguientes:

Marca Regular precio por galón Superior precio por galón Diésel precio por galón Gasolinera 1 Q37.09 Q38.09 Q35.59 Gasolinera 2 Q36.09 Q37.39 Q35.39 Gasolinera 3 Q36.07 Q37.07 Q35.27 Gasolinera 4 Q37.07 Q38.07 Q35.57 Gasolinera 5 Q37.07 Q38.07 Q35.57

Las diferencias de precio pueden presentarse incluso entre estaciones de una misma marca, debido a que operan bajo el modelo de franquicia, lo que permite que cada establecimiento aplique ajustes de acuerdo con sus costos y condiciones comerciales.

¿Por qué aumentó el precio del combustible?

El aumento observado esta semana corresponde a un segundo ajuste en los precios de los combustibles. El primero ocurrió el 2 de julio, cuando las gasolineras dejaron de aplicar el subsidio estatal, lo que representó incrementos de entre Q5 y Q8 por galón.

Por otro lado, el monitoreo realizado este 7 de julio, Prensa Libre constató un nuevo aumento cercano a Q1 por galón en las gasolinas, mientras que el diésel mostró un alza más moderada.

Consultado por Prensa Libre, Enrique Menéndez, presidente de la Gremial de Expendedores de Combustibles, explicó que el incremento más reciente responde a ajustes trasladados por las terminales especializadas y plantas de distribución.

"Son los proveedores internos los que empezaron a darnos este ajuste de precio que ya se está reflejando en algunas estaciones de servicio. Nosotros únicamente trasladamos ese incremento que estamos recibiendo", afirmó.

Según Menéndez, el ajuste ronda Q1 por galón en las gasolinas y cerca de Q0.30 en el diésel.

El representante del sector añadió que el comportamiento del mercado no depende únicamente del precio internacional del petróleo crudo, ya que Guatemala importa combustibles refinados, cuyos precios siguen una dinámica distinta.

Explicó que, después de la pandemia de covid-19, el mercado internacional de combustibles cambió debido a las limitaciones en la capacidad de refinación. Esto provocó que los costos de los productos refinados ya no mantengan una relación directa con el precio del petróleo.

"Puede haber abundancia de petróleo, pero si la capacidad de refinación es limitada, los costos de refinación aumentan y eso termina reflejándose en el precio de la gasolina y el diésel", señaló.

Añadió que, por esa razón, aunque el petróleo registre bajas en los mercados internacionales, los combustibles refinados pueden mantener una tendencia al alza, ya que su precio también depende de la disponibilidad de refinerías y de los costos del proceso de refinación.

LECTURAS RELACIONADAS Impuesto de circulación 2026: municipalidades ofrecen descuentos en multas de tránsito

MEM mantiene monitoreo en las estaciones de servicio

El 3 de julio, el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, informó que la cartera reforzaría las verificaciones para confirmar que el subsidio hubiera sido aplicado correctamente al consumidor final, especialmente en las estaciones que ajustaron sus precios inmediatamente después de finalizar el programa.

Por su parte, el subdirector de Comercialización de Hidrocarburos del MEM, Guillermo Xoy, explicó que el combustible adquirido con subsidio podía agotarse, en promedio, entre uno y tres días en la ciudad capital, mientras que en el interior del país el inventario podía durar entre cinco y diez días, dependiendo del volumen de ventas de cada estación.

MEM aún no presenta denuncias

Durante una citación en el Congreso de la República, autoridades del Ministerio de Energía y Minas informaron que el 3 de julio realizaron 15 verificaciones en estaciones de servicio.

Según explicaron, durante las inspecciones ya no encontraron combustibles vendidos con precio subsidiado.

Asimismo, indicaron que hasta el 6 de julio no se había presentado ninguna denuncia, ya que el proceso continúa en la etapa de análisis y monitoreo para determinar si existieron incumplimientos en la aplicación del subsidio.