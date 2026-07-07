Puente Frutal-Cenma aún no entra en construcción: en qué fase está el proyecto y qué falta para que comiencen las obras

Aunque en enero los alcaldes de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, y de Villa Nueva, Mynor Morales Zurita, estimaron que el puente Frutal-Cenma podría concluirse en un plazo de entre 24 y 36 meses, ese período empezará a contarse únicamente a partir de la adjudicación del proyecto y la firma del contrato para su construcción.

Antes de llegar a esa etapa, el puente aún debe completar una serie de procesos técnicos, administrativos y legales.

Según explicó Cecilia Pivaral, directora del Fondo Revolvente para la Preinversión en Infraestructura (FIP) de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, el proyecto se encuentra actualmente en la fase de reactivación de los estudios de factibilidad, luego de permanecer suspendido durante el último año.

Primera fase: concluir los estudios técnicos

Pivaral indicó que el FIP actualmente cotiza la contratación de los servicios para finalizar los estudios técnicos.

La expectativa es adjudicar esos trabajos en los próximos dos meses y que su ejecución tome alrededor de 300 días, equivalentes a unos 10 meses. De cumplirse ese cronograma, la fase de estudios técnicos podría concluir hacia julio del 2027.

Al finalizar, toda la documentación técnica será entregada al Gobierno.

Segunda fase: completar estudios administrativos

Además de los estudios de ingeniería, todavía deberán elaborarse los estudios administrativos que permitan estructurar el proyecto para su ejecución.

La directora del FIP señaló que esta etapa requiere el respaldo del Gobierno Central y la coordinación entre distintas instituciones.

Tercera fase: resolver aspectos legales

Entre los pasos pendientes figura alcanzar acuerdos entre Fegua, propietaria del derecho de vía ferroviario, y Ferrovías, usufructuaria del corredor ferroviario.

También será necesario coordinar acciones entre el Gobierno y las municipalidades para garantizar la viabilidad social del proyecto.

Cuarta fase: definir el financiamiento y la contratación

Aunque el proyecto quedó incluido dentro de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, los recursos aún no pueden ejecutarse.

Pivaral explicó que la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) todavía espera la aprobación del reglamento que permitirá recibir los fondos provenientes principalmente del impuesto a los combustibles y del impuesto sobre circulación de vehículos.

Una vez concluidos los estudios, el Gobierno deberá decidir si ejecuta la obra mediante una Alianza para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANI) o a través de la propia DIPP.

Quinta fase: iniciar la construcción

Solo después de completar las etapas anteriores podrá iniciarse el proceso de licitación, adjudicación y firma del contrato.

Será a partir de ese momento cuando comenzará a correr el plazo estimado de 24 a 36 meses para construir el puente.

La recreación muestra cómo el puente Frutal-Cenma fortalecería la conectividad metropolitana y enlazarse con el futuro MetroRiel. (Foto, Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Guatemala)

¿Por qué es importante el Puente Frutal-Cenma?

El puente Frutal-Cenma fue concebido como una infraestructura multimodal que integrará tránsito vehicular, ciclovía, paso peatonal y el corredor ferroviario del MetroRiel.

Como antecedente, el 29 de enero los alcaldes Ricardo Quiñónez y Mynor Morales Zurita presentaron el proyecto y explicaron que la parte inferior del puente fue diseñada para permitir el paso del MetroRiel, una conexión considerada estratégica dentro del Plan Maestro de Movilidad elaborado con apoyo de Koica.

El MetroRiel forma parte de la estrategia nacional de movilidad

El avance del puente Frutal-Cenma también cobra relevancia en el contexto de la estrategia de infraestructura presentada por el presidente Bernardo Arévalo el pasado 2 de julio, durante el evento Guatemala se Transforma, organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala.

En esa actividad, el mandatario anunció que el Gobierno impulsa 13 proyectos estratégicos de infraestructura y transporte para mejorar la movilidad en el área metropolitana y señaló que varias de esas obras ya se encuentran en distintas etapas de ejecución o reactivación.

Arévalo destacó que la planificación se basa en el Plan Maestro de Movilidad elaborado con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), el mismo instrumento técnico que contempla la Circunvalación 2, corredor donde se ubica el proyecto del puente Frutal-Cenma.

Entre las obras priorizadas mencionó el MetroRiel, cuyo proceso de factibilidad y estructuración financiera continúa, así como el Puente Belice 2, actualmente en proceso de reactivación. Aunque el mandatario no hizo referencia específica al puente Frutal-Cenma, esta infraestructura ha sido identificada en estudios técnicos como un componente complementario para la operación del sistema ferroviario, al permitir el paso del MetroRiel y mejorar la conexión entre el sur metropolitano y la Ciudad de Guatemala.