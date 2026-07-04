AeroMetro: así será el Complejo El Trébol y las 5 fases de construcción de la Estación 4, Trébol 1

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AeroMetro: así será el Complejo El Trébol y las 5 fases de construcción de la Estación 4, Trébol 1

El Complejo El Trébol concentrará las estaciones más grandes del AeroMetro y permitirá conectar las dos líneas del sistema con el Transmetro, según la Municipalidad de Guatemala.

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Arriba, el área de conexión de uno de los puentes gemelos de El Trébol, donde actualmente avanzan las excavaciones y cimientos de la estación 4 del AeroMetro; abajo, una recreación digital de cómo lucirá el mismo sector cuando entre en funcionamiento el principal centro de conexión del sistema.

Arriba, el área de conexión de uno de los puentes gemelos de El Trébol, donde actualmente avanzan las excavaciones y cimientos de la estación 4 del AeroMetro; abajo, una recreación digital de cómo lucirá el mismo sector cuando entre en funcionamiento el principal centro de conexión del sistema. (Foto, Prensa Libre; cortesía Google Maps/MuniGuate)

El Complejo El Trébol se perfila como el corazón operativo del AeroMetro. Además de concentrar las estaciones más grandes del proyecto, será el principal punto de conexión para los usuarios que necesiten hacer transbordos entre las dos líneas del sistema o enlazarse con el Transmetro

Klamcy Solórzano, coordinadora ejecutiva del Sistema AeroMetro por parte de la Municipalidad de Guatemala, explicó que las estaciones 4 (Trébol 1) y 5 (Trébol 2) serán estaciones motrices, es decir, las encargadas de albergar el sistema que impulsa el movimiento de las cabinas. 

“Las estaciones más grandes son las estaciones del Complejo El Trébol”, indicó.

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Por otro lado, Solórzano explicó que, en una etapa posterior, se construirá un puente que conectará la estación 4 con la estación 5, correspondiente a la Línea 2 del AeroMetro, que unirá El Trébol con Molino de las Flores, Mixco. Desde ese punto también será posible enlazarse con la Línea 12 del Transmetro.

La estación más grande del AeroMetro 

La estación 4, ubicada en el Complejo El Trébol, tendrá aproximadamente 2 mil 200 metros cuadrados, casi cuatro veces la superficie prevista para la estación Plaza España, cuyo andén será de 550 metros cuadrados. 

El edificio contará con tres niveles, cada uno con funciones específicas. 

En el primer nivel se construirá una plaza pública abierta para la convivencia de los vecinos, además de oficinas de seguridad y la planta principal de energía que garantizará el funcionamiento del sistema. 

El segundo nivel albergará oficinas administrativas, un espacio cultural para actividades comunitarias y las oficinas de la empresa Doppelmayr, responsable de la tecnología del teleférico, así como personal de supervisión de la Municipalidad de Guatemala.

En el tercer nivel estará ubicada la estación de abordaje y desabordaje de pasajeros, además del garaje donde permanecerán resguardadas 135 cabinas de la Línea 1 cuando no estén en operación. 

El Complejo El Trébol albergará la estación más grande del AeroMetro (Estación 4 o Estación Trébol 1), con tres niveles, plaza pública, oficinas y un garaje para las 135 cabinas de la Línea 1 (ruta Plaza España - El Trébol). (Foto, Prensa Libre; cortesía, Municipalidad de Guatemala).
El Complejo El Trébol albergará la estación más grande del AeroMetro (Estación 4 o Estación Trébol 1), con tres niveles, plaza pública, oficinas y un garaje para las 135 cabinas de la Línea 1 (ruta Plaza España – El Trébol). (Foto, Prensa Libre; cortesía, Municipalidad de Guatemala).

El principal punto de conexión entre el AeroMetro y el Transmetro

La Municipalidad destacó que el Complejo El Trébol será el principal centro de conexión del sistema.

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Desde la estación 4, los usuarios podrán hacer transbordos hacia la Línea 2 del AeroMetro para continuar su recorrido hacia Molino de las Flores, Mixco, o enlazarse con la Línea 12 del Transmetro, todo sin salir del Complejo El Trébol. No obstante, los usuarios deberán pagar la tarifa correspondiente por cada línea o sistema de transporte que utilicen.

Para la Municipalidad de Guatemala, esta integración busca agilizar la movilidad entre la Ciudad de Guatemala y Mixco, además de brindar mayor seguridad al concentrar las conexiones entre los distintos sistemas de transporte en un solo punto.

Sin embargo, Solórzano aclaró que esa integración se desarrollará conforme avance la construcción de la segunda línea.

La estación 4 del Complejo El Trébol concentrará las conexiones entre las dos líneas del AeroMetro y la Línea 12 del Transmetro, facilitando los transbordos de los usuarios, según informa la Municipalidad de Guatemala. (Foto, Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Guatemala)
La estación 4 del Complejo El Trébol concentrará las conexiones entre las dos líneas del AeroMetro y la Línea 12 del Transmetro, facilitando los transbordos de los usuarios, según informa la Municipalidad de Guatemala. (Foto, Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Contará con planta de energía propia

A diferencia de las estaciones intermedias, que únicamente dispondrán de plantas de emergencia, las estaciones 4 y 5 contarán con una planta de energía permanente debido a que son estaciones motrices.

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Estas son las cinco fases de construcción de la estación 4

Actualmente, los trabajos en el Complejo El Trébol se concentran en la primera fase de construcción, que comprende excavaciones, cimentaciones, zapatas y columnas.

Estado actual del área que será parte de la Estación 4 del Complejo El Trébol, donde avanzan las obras de excavación y cimentaciones. (Foto, Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Guatemala)

La Municipalidad prevé que, en los próximos meses, el Complejo El Trébol comience a mostrar cambios visibles con la instalación de los techos y estructuras que sostendrán el sistema del teleférico urbano.

Según explicó Klamcy Solórzano, la estación 4, ubicada en el Complejo El Trébol seguirá las mismas cinco fases de construcción que el resto de las estaciones del AeroMetro. Sin embargo, detalló el cronograma específico para esta estación.

FaseTrabajosFecha prevista
1. Obras de ingenieríaExcavaciones, pilotes, zapatas, columnas y estructuraEn ejecución hasta agosto 2026
2. Sistema electromecánicoInstalación de motores, ruedas, techo y equiposAgosto – mediados de noviembre 2026
3. Construcción de la estaciónMuros, entrepisos, andenes, fachadas y acabadosDesde mediados de noviembre 2026
4. Montaje del cableInstalación del cable y empalmesEnero 2027
5. Obras complementariasAcabados, equipamiento y urbanizaciónFebrero – abril 2027

Con este diseño, el Complejo El Trébol se perfila como el principal nodo de conexión del AeroMetro, al integrar las dos líneas del sistema y facilitar la conexión con el Transmetro.

Finalmente, Solórzano señaló que, tras la realización de las pruebas piloto, se espera que la Línea 1 del AeroMetro comience a operar alrededor de agosto del 2027.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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