Así funcionará el AeroMetro: Sin filas, con acceso inclusivo y estaciones equipadas en Guatemala

El AeroMetro en Guatemala operará como un teleférico urbano de transporte público por cable con movimiento continuo, diseñado para agilizar el traslado de pasajeros y fortalecer la movilidad urbana.

El sistema está concebido como parte de un modelo de movilidad intermodal, complementario a otros sistemas de transporte como buses o BRT.

El proyecto contempla dos líneas, 12 estaciones y un recorrido de 8.2 kilómetros, con un tiempo estimado de 28 minutos entre Mixco y El Trébol, y una operación cercana a 17 horas diarias.

Según explicó Konstantinos Panagiotou, director general de Doppelmayr México y Guatemala, el sistema no funcionará como un transporte convencional: las cabinas no se detendrán por completo en las estaciones, lo que permitirá un flujo constante de usuarios.

#aerometro #movilidadgt #movilidadurbana #ciudaddeguatemala ♬ Hip Hop Background(814204) - Pavel @cableviagt no es experimento. es un sistema probado que por fin llega a guatemala. Konstantinos Panagiotou, ceo de Doppelmayr guatemala, lo dice claro: este sistema en el mundo recibe distintos nombres, pero técnicamente es un teleférico urbano de transporte masivo. no es nuevo, no es improvisado. son más de 10 años de estudios, procesos y evaluaciones para que hoy esté iniciando construcción. muchos preguntan: “¿por qué no un brt o un metro?” la respuesta también es realista: esos proyectos requieren inversiones gigantes y nadie dio el paso. aquí hubo empresas que sí asumieron el riesgo. ¿y por qué en la roosevelt? porque miles de personas se mueven ahí todos los días. ellos también tienen derecho a un transporte digno, seguro y eficiente. infórmate, compara datos y conoce cómo funciona un sistema que ya mueve ciudades en todo el mundo. #Guatemala

Abordaje continuo y sin detenciones

El sistema operará bajo un modelo similar a un carrusel. Las cabinas circularán a una velocidad aproximada de 6.5 metros por segundo entre estaciones, pero al ingresar al andén desacelerarán hasta 0.25 metros por segundo.

Además, las cabinas tendrán una frecuencia de cada seis segundos, lo que elimina la necesidad de esperar a que una unidad se llene para continuar el recorrido.

Esta reducción permitirá un abordaje seguro y continuo, facilitando el ingreso de pasajeros sin interrupciones, incluso para personas con movilidad reducida, como adultos mayores, embarazadas, usuarios en silla de ruedas o con carruajes.

El ingreso será asistido por personal en estación, que brindará apoyo durante el embarque y desembarque de pasajeros, además de intervenir en caso de emergencia o ante cualquier dificultad en el abordaje.

En condiciones normales, los usuarios podrán abordar casi de inmediato.

“El abordaje del AeroMetro será continuo y similar a un carrusel: las cabinas disminuirán su velocidad dentro de la estación para permitir el ingreso seguro de los pasajeros, sin detener completamente la operación. Cada unidad tendrá 12 asientos, pasará cada seis segundos y no será necesario esperar a que se llene para que continúe su recorrido”. Konstantinos Panagiotou

Capacidad: transporte constante y eficiente

El proyecto contempla cerca de 500 cabinas, cada una con capacidad para 12 pasajeros sentados, por lo que no habrá usuarios de pie.

Con esta operación continua, el sistema alcanzará una capacidad instalada de 5 mil 500 pasajeros por hora por sentido, posicionándose como una alternativa de transporte de alta eficiencia.

En total, el AeroMetro podría movilizar hasta 374 mil pasajeros diarios como capacidad máxima, aunque la demanda estimada ronda los 200 mil usuarios al día.

“Es un sistema de alta capacidad, diseñado para mover miles de pasajeros por hora de manera continua” Konstantinos Panagiotou

Accesibilidad universal como eje

El diseño prioriza la accesibilidad universal, permitiendo el ingreso de:

Personas en silla de ruedas

Adultos mayores

Mujeres embarazadas

Usuarios con carriolas

Personas con mochilas o compras

Todas las estaciones estarán equipadas con elevadores y accesos adaptados desde la vía pública.

Asimismo, se permitirá el transporte de bicicletas y bultos pequeños, dependiendo del espacio disponible y la demanda, especialmente en horas pico.

Cómo serán las estaciones elevadas

Las estaciones serán infraestructura elevada, con alturas variables según el entorno urbano:

Entre 5.5 y 6 metros, para permitir el paso de transporte pesado

Hasta 12 o 14 metros en otros tramos

Cada estación contará con:

Andenes de abordaje

Personal de apoyo

Sistemas de videovigilancia y control

Accesos desde ambos lados de la vía, donde sea posible

AeroMetro, video cortesía Municipalidad de Guatemala

En casos necesarios, los operadores podrán detener momentáneamente las cabinas para asistir a usuarios o atender emergencias.

Debate: entre respaldo y cuestionamientos

A medida que avanza el proyecto, el AeroMetro en Guatemala también ha generado opiniones divididas entre sectores que lo apoyan y otros que expresan dudas o críticas.

Ante ello, Panagiotou señaló que este tipo de reacciones son comunes en iniciativas de este tipo y que la empresa tiene experiencia en países como México, Brasil y Colombia, donde proyectos similares enfrentaron cuestionamientos en sus etapas iniciales.

No obstante, afirmó que con el tiempo estos sistemas han demostrado su efectividad. Como ejemplo, mencionó el caso de México, donde los teleféricos urbanos se han consolidado como uno de los medios de transporte más relevantes en algunas ciudades, al punto que actualmente se construye una línea que será la más extensa del país.

Alessandra Galio explica por qué el AeroMetro en Guatemala representa una opción viable de movilidad y las razones para su implementación en la calzada Roosevelt. (Video Glenda Burrión)

El directivo enfatizó que el AeroMetro no busca competir con otros medios de transporte, sino integrarse como una alternativa adicional dentro del sistema existente y futuro.

“El objetivo no es sustituir, sino complementar la red de transporte”, puntualizó.