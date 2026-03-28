AeroMetro: Así abordarían los pasajero el teleférico que operará 17 horas al día en Guatemala

El AeroMetro, un sistema de transporte público por cable que conectará Plaza España, en la zona 9 capitalina, con Molino de las Flores, en Mixco, operará bajo un modelo de abordaje continuo que busca reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de los usuarios.

A diferencia del transporte tradicional, donde los pasajeros deben esperar varios minutos por una unidad, este sistema plantea un flujo constante: siempre habrá una cabina disponible para abordar.

Este modelo no solo reduce los tiempos de traslado, sino que también mejora la previsibilidad, seguridad y comodidad del viaje.

Todo el sistema es desarrollado por la empresa austriaca Doppelmayr, especializada en transporte por cable, en conjunto con Corporación Victoria (guatemalteca), dentro del consorcio encargado de la construcción y operación del proyecto.

¿Cómo será el abordaje?

Según explicó un representante de Cable Vía, las cabinas estarán en movimiento constante y, al llegar a las estaciones, disminuirán su velocidad a aproximadamente 0.6 metros por segundo —más lento que una escalera eléctrica— para permitir el ingreso continuo de los usuarios.

Cada cabina tendrá capacidad para 12 personas y pasará cada seis segundos, eliminando la necesidad de filas largas y reduciendo significativamente los tiempos de espera.

Además, las cabinas no se detendrán para llenarse. Es decir, continuarán su recorrido independientemente de si viajan con uno o varios pasajeros, lo que garantiza un flujo permanente.

Ejemplo de teleférico operado por la misma empresa en México. El AeroMetro en Guatemala funcionará con cabinas a 23.4 km/h, completando el recorrido en unos 28 minutos. (video cortesía: Cable Vía)

Un teleférico de transporte masivo

De acuerdo con la empresa desarrolladora, el AeroMetro es un sistema tipo teleférico diseñado para movilizar grandes volúmenes de personas. El proyecto contempla:

Una extensión de casi 9 kilómetros

Aproximadamente 500 cabinas

Con cabinas en movimiento continuo, el sistema mantendrá una velocidad constante de 23.4 km/h, lo que permitirá realizar el recorrido en unos 28 minutos, sin verse afectado por el tráfico ni los semáforos.

LECTURAS RELACIONADAS Centra Occidente en la Roosevelt integrará rutas extraurbanas con el AeroMetro

Horario y tarifa estimada

El sistema operará alrededor de 17 horas al día, en un horario aproximado de 5:00 a 22:00 horas.

En cuanto a la tarifa, aunque depende de los tipo de trayecto, el costo estimado del viaje sería de Q10 desde Molino de las Flores hasta Plaza España, en contraste con los Q30 o Q35 que actualmente puede gastar un usuario en transporte público.

Sistema integrado y multimodal

El AeroMetro también se integrará con otros sistemas de transporte, entre ellos:

Líneas 7, 12 y 13 del Transmetro

Proyectos futuros como Metro Riel y Metro San Juan

Esta integración forma parte de una apuesta por desarrollar un sistema de movilidad multimodal en el área metropolitana, que permita a los usuarios combinar distintos medios de transporte de forma más eficiente.

Origen de los equipos y tecnología

Durante la presentación reciente, se explicó que el AeroMetro utilizará tecnología y componentes de origen europeo.

Las cabinas se fabrican en Suiza, mientras que los postes y el sistema electromecánico provienen de Austria, con algunas piezas adicionales producidas en el norte de Italia.