AeroMetro: Municipalidad prevé que primera fase esté transformada en 90 días

La primera fase del AeroMetro, que conectará Plaza España con El Trébol, podría estar concluida en aproximadamente 90 días, según informó la Municipalidad de Guatemala, durante una actualización reciente sobre el avance del proyecto.

"En 90 días todo estará transformado. Esta estación se convertirá en un punto estratégico dentro de la movilidad de la ciudad de Guatemala. Aquí converge la línea 1 y la línea 2 del AeroMetro", afirmó el alcalde Ricardo Quiñónez, al referirse a la estación de transferencia de El Trébol.

Esto comprende la primera etapa del sistema de transporte por cable, cuya construcción avanza tanto en la infraestructura de las estaciones como en la instalación de componentes especializados.

El Trébol, el corazón del sistema

De acuerdo con la comuna, la estación de El Trébol será uno de los puntos más importantes de toda la red, ya que funcionará como centro de conexión entre las dos líneas del AeroMetro.

La Línea 1 unirá Plaza España con El Trébol, mientras que la Línea 2 continuará hacia Mixco. Por ello, la estación concentrará el flujo de pasajeros que realicen transbordos entre ambos recorridos.

Las autoridades también difundieron imágenes de cómo lucirá la infraestructura una vez finalizada, mostrando un complejo diseñado para integrar las operaciones de ambas líneas.

Avances recientes

En las últimas semanas el proyecto entró en una nueva etapa con el inicio del montaje electromecánico en la estación de Plaza España, considerada la más avanzada de la Línea 1.

Los trabajos incluyen la instalación de rieles de acero, sistemas de rodamiento y otros equipos que permitirán posteriormente la colocación de las cabinas y la puesta en funcionamiento del sistema.

Según los responsables del proyecto, esta fase marca la transición entre la construcción de obra civil y el ensamblaje de los elementos que harán posible la operación del AeroMetro.

El sistema está diseñado para conectar la ciudad de Guatemala con Mixco mediante un transporte por cable totalmente eléctrico, con estaciones distribuidas a lo largo de ambas líneas y capacidad para movilizar a miles de usuarios diariamente.