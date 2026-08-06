Ligan a proceso a dos presuntos responsables del ataque que acabó con la vida de alias “Gorgojo”

Un juzgado de turno resolvió que dos pandilleros del Barrio 18 enfrenten un nuevo proceso penal por su presunta responsabilidad en un ataque armado ocurrido el pasado 2 de agosto en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Anexo B, en la zona 18. El hecho dejó dos personas muertas y un guardia del Sistema Penitenciario herido.

Kesler Amílcar Orellana Hernández y Jorge Mauricio Centeno Colindres fueron ligados a proceso penal por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas, y portación ilegal de explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas y armas experimentales. Además, se ordenó su ingreso en prisión preventiva.

El pasado 2 de agosto, durante el horario de visita en el penal, se registró un ataque armado en el que murieron Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "Gorgojo", señalado como integrante de la Mara Salvatrucha, y Jenifer Diana Santizo, identificada como su supuesta cónyuge.

Debido a la reserva del caso solicitada por el Ministerio Público y declarada con lugar por una jueza, se desconocen los hechos específicos señalados por la Fiscalía.

El expediente seguirá a cargo del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, que deberá programar la próxima audiencia para conocer la investigación efectuada por la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas.

Ortiz era señalado por las autoridades como uno de los cabecillas más violentos de la Mara Salvatrucha. Según las investigaciones, en el 2025 la estructura que presuntamente dirigía habría provocado la muerte de 42 personas en 59 ataques armados cometidos en las zonas 3, 7 y 10 de la capital. En esos hechos también resultaron heridas 17 personas.

De acuerdo con las pesquisas, el narcomenudeo, la rivalidad entre pandillas y el ajuste de cuentas fueron los principales móviles de esos crímenes.

Además, las autoridades lo vinculaban con el asesinato de cinco jóvenes que desaparecieron en enero del 2024 después de asistir a un club nocturno de la zona 9.

Carlos Roberto Ortiz Romero nació en la Ciudad de Guatemala y, según las investigaciones, ascendió dentro de su clica hasta convertirse en un operador clave de esa estructura criminal.

De acuerdo con fuentes de investigación, ordenó la ejecución de los cinco jóvenes desaparecidos y que sus cuerpos fueran disueltos en ácido, hecho que presuntamente ocurrió en el barrio El Gallito, zona 3, territorio controlado por la pandilla rival Los Caradura.

Según las pesquisas, ese hecho provocó que Francisco Édgar Domínguez Higueros, identificado como integrante de Los Caradura, expulsara a Ortiz del sector, lo que desencadenó una disputa territorial entre el Barrio 18, Los Caradura y la Mara Salvatrucha, con múltiples víctimas.

Ortiz fue capturado en febrero del 2023 en el sector conocido como Las Calaveras, en el barrio El Gallito, zona 3.

Según las autoridades, permanecía en prisión preventiva. Su paradero dentro del Sistema Penitenciario no había sido informado públicamente hasta este 2 de agosto, cuando se confirmó que murió en el incidente armado ocurrido en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Anexo B, en la zona 18. En el hecho también murió su supuesta cónyuge y un guardia del Sistema Penitenciario resultó herido.

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